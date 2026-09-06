6 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Insta360 presenta Luna Ultra con Leica, video fino a 8K

La notizia in sintesi Insta360 ha presentato Luna Ultra, videocamera gimbal sviluppata con Leica.

Il dispositivo registra fino a 8K 30fps e integra stabilizzazione meccanica su tre assi.

I preordini aprono il 10 giugno, con prezzi da 729 euro.

Le spedizioni iniziano dal 12 giugno tramite Amazon e rivenditori selezionati.

Insta360 ha presentato Luna Ultra, una videocamera gimbal realizzata in collaborazione con Leica e destinata alla produzione di video e fotografie in mobilità. Il dispositivo combina una stabilizzazione meccanica su tre assi con un sistema a doppia ottica, un sensore principale da 1 pollice e funzioni di tracciamento basate sull’intelligenza artificiale.

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La videocamera sarà disponibile in preordine dal 10 giugno attraverso l’Insta360 Store. Le spedizioni, oltre alla disponibilità su Amazon e presso rivenditori selezionati, sono previste dal 12 giugno. Germania, Austria e Svizzera riceveranno il prodotto in un secondo momento.

Due ottiche e registrazione fino a 8K

Luna Ultra monta un obiettivo Leica Summicron associato a un sensore da 1 pollice, indicato per foto e video ad alta risoluzione. Al sistema si aggiunge un teleobiettivo con sensore da 1/1,3 pollici e apertura f/2.0: offre cinque lunghezze focali, zoom fino a 12x e zoom lossless fino a 6x.

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Per i video, il dispositivo supporta la registrazione fino a 8K a 30 fotogrammi al secondo con Dolby Vision e la modalità I-Log a 10 bit. Secondo le specifiche diffuse dall’azienda, la gamma dinamica raggiunge 14 stop. Sul fronte fotografico sono previste UltraPhoto da 37 megapixel e panoramiche da 200 megapixel.

Tra le modalità dedicate alle riprese in luce ridotta c’è PureVideo, che interviene sulla riduzione del rumore e può operare fino alla risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo. L’elaborazione è affidata a un sistema con tre chip per l’intelligenza artificiale.

“Luna Ultra segna l’ingresso di Insta360 nel settore delle videocamere gimbal e rappresenta il culmine della nostra esperienza nel campo dell’acquisizione delle immagini. Riteniamo che questa categoria sia pronta per accogliere un nuovo standard, definito da una tecnologia più intelligente, prestazioni superiori e un’esperienza d’uso più intuitiva. Luna riflette la nostra visione sul futuro delle immagini stabilizzate ed è progettata per consentire a ciascun utente di catturare i momenti che contano con maggiore facilità, controllo e autenticità.”

Max Richter, VP Marketing e cofondatore di Insta360.

Schermo rimovibile, autonomia e tracciamento

Il corpo di Luna Ultra pesa poco più di 200 grammi e integra un touchscreen OLED rimovibile da 2 pollici. Lo schermo può essere usato per monitoraggio e controllo a distanza, con trasmissione HD dichiarata fino a 20 metri. La batteria da 1.550 mAh ha un’autonomia indicata di quattro ore e può raggiungere l’80% di carica in circa 23 minuti.

La memoria integrata è di 47 GB, espandibile fino a 1 TB tramite microSD. La stabilizzazione meccanica a tre assi lavora insieme a quella elettronica. Il sistema Deep Track 5.0 comprende tracciamento automatico, zoom tracking, tracciamento di gruppo e inquadratura intelligente per mantenere i soggetti al centro dell’immagine.

La dotazione comprende inoltre profili colore Leica Natural, Leica Vivid e Leica Chrome, filtri cinematografici e compatibilità con flussi di lavoro per la gestione colore come ACES. Il timecode integrato è pensato per la sincronizzazione multicamera e per il montaggio con software come Final Cut Pro e Adobe Premiere Pro.

Tra gli strumenti disponibili figurano anche la condivisione delle impostazioni colore tramite QR e l’editing assistito dall’IA nell’app Insta360. Per l’audio, la videocamera include una cover antivento e supporta i sistemi Insta360 Mic con uno o più trasmettitori. Gli accessori annunciati comprendono un head tracker per riprese POV, filtri Black Mist, lente grandangolare da 108 gradi e filtri ND.

La collaborazione con Leica e i prezzi

La presentazione si è svolta nella sede Leica di Wetzlar. Insta360 afferma che la collaborazione tra le due aziende dura da sei anni e ha portato finora a cinque prodotti sviluppati congiuntamente. Luna Ultra è la prima videocamera gimbal nata da questa partnership.

“Questo lancio rappresenta molto più dell’introduzione di un nuovo prodotto. È il risultato di una visione condivisa e di una collaborazione a lungo termine tra Insta360 e Leica, che unisce un’esperienza ottica consolidata a una nuova generazione di tecnologie d’immagine intelligenti.”

Marius Eschweiler, VP Business Unit Mobile di Leica Camera AG.

Luna Ultra sarà proposta in Midnight Black e Moon White. Il Pacchetto Standard avrà un prezzo di 729 euro, mentre il Pacchetto Creator costerà 929 euro. Sul sito di Insta360 l’azienda raccoglie le informazioni sui propri prodotti; sono disponibili anche la pagina del Think Bold Fund e il blog ufficiale.

Per gli aggiornamenti sui canali dell’azienda sono indicati anche la pagina LinkedIn di Insta360 e i profili social.

https://www.facebook.com/Insta360

https://x.com/insta360

http://www.instagram.com/insta360

http://tiktok.com/@insta360_official

http://www.youtube.com/insta360



FAQ

Quando aprono i preordini di Luna Ultra?

I preordini aprono il 10 giugno attraverso l’Insta360 Store.

Quanto costa Insta360 Luna Ultra?

Il Pacchetto Standard costa 729 euro, mentre il Pacchetto Creator è proposto a 929 euro.

Quale risoluzione video supporta Luna Ultra?

La registrazione arriva fino a 8K a 30fps con Dolby Vision; è supportata anche la modalità I-Log a 10 bit.

Quanto dura la batteria della videocamera?

La batteria da 1.550 mAh offre un’autonomia dichiarata di quattro ore e raggiunge l’80% di carica in circa 23 minuti.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.