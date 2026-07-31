LG CineBeam Q arriva in Italia con proiezione 4K fino a 120 pollici

31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

LG presenta in Italia il proiettore portatile CineBeam Q con risoluzione 4K UHD.

Il dispositivo può proiettare immagini fino a 120 pollici con luminosità di 600 ANSI lumen.

Integra webOS, connessioni wireless e accesso alle principali piattaforme di streaming.

Il prezzo indicato per LG Shop Online è di 748,99 euro.

Riassunto generato con AI

LG Electronics ha presentato per il mercato italiano CineBeam Q, proiettore portatile 4K pensato per la visione di contenuti su grande schermo in ambienti domestici e all’aperto. Il dispositivo, indicato nel comunicato come PU600B, può proiettare immagini fino a 120 pollici e integra funzioni di regolazione automatica, sistema operativo webOS e connettività per dispositivi mobili.

Proiezione 4K fino a 120 pollici

Il nuovo proiettore supporta la risoluzione 4K UHD, pari a 3840×2160 pixel, e raggiunge una luminosità dichiarata di 600 ANSI lumen. Il rapporto di contrasto indicato da LG è di 450.000:1.

CineBeam Q utilizza una sorgente luminosa Triple RGB Laser e, secondo i dati diffusi dall’azienda, copre fino al 154% dello spazio colore DCI-P3. La dotazione comprende inoltre altoparlanti integrati da 4W, pensati per consentire la riproduzione audio senza collegare necessariamente casse esterne.

Le caratteristiche tecniche sono rivolte a chi cerca un dispositivo utilizzabile in stanze diverse senza predisporre un impianto fisso. La dimensione dell’immagine dipende dalla distanza e dalla superficie utilizzata per la proiezione, che può essere una parete, uno schermo dedicato oppure il soffitto.

Maniglia orientabile e regolazioni automatiche

Tra gli elementi distintivi del prodotto c’è una maniglia rotante a 360 gradi, utilizzabile sia per il trasporto sia come supporto per modificare l’orientamento del proiettore. Il formato compatto e la compatibilità con i power bank sono indicati dall’azienda anche per l’uso in mobilità o in spazi esterni.

Per semplificare l’installazione, CineBeam Q integra la funzione Auto Screen Adjustment, che interviene automaticamente su messa a fuoco e allineamento dell’immagine. Sono previste anche funzioni per ridimensionare e spostare la proiezione, oltre all’adattamento del colore alla superficie sulla quale viene visualizzato il contenuto.

Il proiettore può inoltre essere impiegato con l’app Jector AI per creare contenuti visivi decorativi destinati agli ambienti interni. Il comunicato non dettaglia le funzioni dell’app né le eventuali modalità di accesso al servizio.

Streaming, collegamenti e aggiornamenti

Il sistema operativo webOS consente l’accesso diretto a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e Apple TV. LG comunica inoltre che il programma webOS Re:New prevede aggiornamenti del sistema fino a cinque anni.

Per condividere contenuti da smartphone, tablet e computer portatili sono disponibili AirPlay 2, Screen Share e Bluetooth. Sul dispositivo sono presenti anche porte HDMI e USB-C, che permettono il collegamento di sorgenti esterne compatibili.

LG CineBeam Q viene indicato come disponibile sullo store online italiano dell’azienda al prezzo di 748,99 euro. Nel comunicato emerge tuttavia una diversa sigla nell’ultimo paragrafo, dove il prodotto è riportato come PU600U anziché PU600B.

FAQ

Qual è la risoluzione di LG CineBeam Q?

La risoluzione supportata è 4K UHD, pari a 3840×2160 pixel, secondo le specifiche diffuse da LG.

Quanto grande può essere l’immagine proiettata?

L’immagine può raggiungere fino a 120 pollici, stando alle informazioni fornite nel comunicato di presentazione.

Quali piattaforme streaming sono disponibili?

Il proiettore integra webOS con accesso a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e Apple TV.

Quanto costa il proiettore LG CineBeam Q?

Il prezzo indicato per la disponibilità su LG Shop Online è di 748,99 euro.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.