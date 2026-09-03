3 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/TCL presenta a IFA l’ecosistema AI tra TV, smartphone e casa connessa

La notizia in sintesi TCL presenta a IFA 2026 nuovi televisori, dispositivi mobili, audio ed elettrodomestici.

La serie P80 introduce smartphone con display NXTPAPER AMOLED.

Il televisore X11L integra fino a 20.736 zone di local dimming.

In mostra anche smartwatch per bambini, tablet, soundbar e monitor.

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TCL ha presentato a IFA 2026, in corso a Berlino, una serie di prodotti per l’intrattenimento domestico, la telefonia mobile, l’audio e la casa connessa. L’azienda espone le novità nell’area Inspiration Habitat, al padiglione 21A della Messe Berlin, sotto il tema “AI Inspired Life”.

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La proposta riunisce televisori Mini LED, monitor, smartphone, tablet, dispositivi indossabili, prodotti audio, frigoriferi, soluzioni per il bucato e climatizzazione. Al centro della presentazione c’è l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei dispositivi dell’ecosistema TCL.

“”AI Inspired Life” rappresenta la visione di TCL di una tecnologia sempre più utile, personalizzata e intuitiva, pensata per accompagnare le persone nella quotidianità”, ha dichiarato Stefan Streit, Chief Marketing Officer di TCL Europe. “A IFA 2026 mostriamo come l’intelligenza artificiale possa contribuire a rendere la vita di tutti i giorni più semplice, intelligente e connessa. Per noi l’intelligenza artificiale non è un fine, ma uno strumento per sviluppare esperienze capaci di migliorare concretamente il modo in cui le persone si informano, comunicano e vivono la quotidianità. Il nostro obiettivo è rendere le tecnologie più avanzate accessibili a un numero sempre maggiore di persone”.

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Tra i prodotti annunciati figura la nuova serie di smartphone TCL P80, composta dai modelli P80 Ultra, P80 Pro e P80. P80 Ultra e P80 Pro adottano display NXTPAPER AMOLED, soluzione che combina le caratteristiche dei pannelli AMOLED con tecnologie progettate per ridurre riflessi ed esposizione alla luce blu.

Smartphone, tablet e dispositivi per famiglie

Il TCL P80 Ultra dispone di una fotocamera teleobiettivo periscopica da 50 megapixel, zoom ottico 3× e stabilizzazione ottica ed elettronica. Il display ha diagonale da 6,83 pollici, risoluzione 1,5K e refresh rate di 120 Hz.

Il P80 Pro abbina un display NXTPAPER AMOLED da 1,5K a una batteria da 5.800 mAh e a uno spazio di archiviazione fino a 512 GB. Il P80, invece, è indicato dall’azienda come il modello più essenziale della serie, con display AMOLED da 1,5K.

Per il segmento tablet, TCL ha mostrato la linea TAB A1: i modelli TAB A1 e TAB A1 NXTPAPER hanno schermo da 11 pollici, mentre TAB A1 Plus e TAB A1 Plus NXTPAPER arrivano a 12,2 pollici. Il TAB A1 Plus NXTPAPER usa un display 2,4K in formato 3:2, processore Snapdragon 4 Gen 2, batteria da 10.000 mAh e ricarica fino a 33 W.

La gamma può essere abbinata, in alcune configurazioni, a T-Pen 2, Flip Case e Smart Keyboard Case. Per i bambini sono previste custodie Kid-Proof, disponibili separatamente o in bundle selezionati, con supporto a Google Kids Space e Google Family Link.

Nello spazio dedicato alle famiglie trovano posto anche il TCL Kids Watch K5, con connettività 4G, videochiamate, localizzazione, zone sicure, School Mode e funzione SOS, e il modello MOVETIME MT48. Quest’ultimo integra localizzazione GPS a doppia frequenza L1+L5.

TCL ha inoltre presentato in anteprima Tbot K5, un assistente da scrivania basato sull’intelligenza artificiale pensato per affiancare i bambini quando non indossano lo smartwatch. L’azienda indica il prodotto come parte di un ecosistema nel quale la gestione rimane affidata ai genitori.

Completano l’area dei dispositivi connessi gli auricolari CrystalClip, già mostrati al Mobile World Congress 2026, i RayNeo iO Smart Glasses e i RayNeo GT Max AR Glasses. Sono esposti anche AiMe Family Companion Robot, assistente modulare rivolto alle famiglie con bambini dai 3 anni in su.

Televisori Mini LED e audio domestico

La parte dedicata ai televisori comprende i modelli X11L, C8L e C7L con tecnologia SQD-Mini LED. TCL cita dati Omdia secondo cui nel 2025 ha raggiunto una quota del 31,1% nelle spedizioni mondiali di TV Mini LED.

L’X11L è il modello di punta della gamma esposta: TCL dichiara fino a 20.736 zone di local dimming, luminosità di picco fino a 10.000 nit e copertura fino al 100% dello spazio colore BT.2020. Il C8L arriva fino a 6.000 nit e 4.032 zone di local dimming.

Il C7L è indirizzato a streaming, sport e videogiochi, con refresh rate nativo di 144 Hz, luminosità HDR fino a 3.000 nit e fino a 2.176 zone di local dimming. L’A400 Pro NXTVISION unisce invece tecnologia QD-Mini LED e una modalità che trasforma lo schermo inutilizzato in cornice digitale.

Nell’offerta rientrano anche i televisori RM9L e RM7L RGB-Mini LED, dotati della tecnologia RGB Precise Dimming. Il sistema gestisce separatamente le sorgenti luminose rosse, verdi e blu per intervenire sulla luce e sulla resa dei colori.

Per l’audio, TCL porta a Berlino la soundbar Q95K, configurata su 11.1.4 canali e composta da 22 altoparlanti distribuiti tra soundbar, subwoofer wireless e diffusori posteriori. Il prodotto supporta contenuti compatibili con Dolby Atmos e DTS:X.

La gamma comprende anche la soundbar A65K, con profilo da 50 millimetri, e la Z100 Wireless Free Sound Speaker. Quest’ultima è compatibile con televisori TCL dotati di Dolby Atmos FlexConnect e offre una configurazione 1.1.1 canali, con potenza di picco dichiarata di 170 W per diffusore.

Infine, TCL ha riservato uno spazio ai monitor per lavoro, intrattenimento e videogiochi. Tra questi figurano il 32X3A OLED+ Monitor, disponibile anche nella versione da 27 pollici 27X3B, e il 27C2A Premium QD-Mini LED Monitor. Le specifiche complete degli altri prodotti non sono riportate nel materiale diffuso dall’azienda.

FAQ

Quali prodotti TCL presenta a IFA 2026?

Televisori, smartphone, tablet, smartwatch, auricolari, occhiali smart, robot, soundbar, diffusori e monitor fanno parte dei prodotti presentati a Berlino.

Quali smartphone appartengono alla serie TCL P80?

TCL P80 Ultra, TCL P80 Pro e TCL P80 compongono la nuova serie annunciata dall’azienda durante IFA 2026.

Che display ha il TCL P80 Ultra?

Un pannello NXTPAPER AMOLED da 6,83 pollici, con risoluzione 1,5K e refresh rate di 120 Hz, è indicato nelle specifiche comunicate.

Quali caratteristiche ha il televisore TCL X11L?

Fino a 20.736 zone di local dimming, luminosità fino a 10.000 nit e copertura fino al 100% dello spazio colore BT.2020 sono i dati dichiarati.

Da dove provengono le informazioni dell’articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso da TCL, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.