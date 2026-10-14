14 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/SNP apre una sede a Milano: Fabio Tessera alla guida in Italia

La notizia in sintesi SNP apre una sede a Milano per rafforzare le attività sul mercato italiano.

Fabio Tessera assume la guida di SNP Italia come Managing Director.

L’offerta comprende migrazione e gestione dei dati, modernizzazione degli ambienti SAP e funzionalità di intelligenza artificiale.

Il gruppo tedesco ha registrato ricavi per circa 297 milioni di euro nell’esercizio 2025.

Il gruppo tedesco SNP apre un ufficio a Milano e affida a Fabio Tessera l’incarico di Managing Director della società italiana. L’operazione punta a sviluppare le attività nel Paese e a rendere più diretto il rapporto con le imprese clienti e con i partner. Al centro dell’offerta ci sono la migrazione dei dati, la gestione delle informazioni negli ambienti SAP e la trasformazione digitale con strumenti di intelligenza artificiale.

La sede milanese rientra nel piano di espansione sul mercato italiano. Il gruppo individua opportunità nei progetti di aggiornamento dei sistemi gestionali ERP e nell’adozione del cloud e dell’AI: interventi che richiedono anche di riorganizzare, trasferire e gestire i dati aziendali. La presenza locale è destinata a sostenere queste attività attraverso una struttura dedicata.

SNP ha sede a Heidelberg ed è stata acquisita nel 2025 dal fondo di private equity The Carlyle Group. Nell’esercizio 2025 ha realizzato un fatturato di circa 297 milioni di euro. Il gruppo dichiara oltre 3.000 clienti in più di 80 Paesi e un organico superiore a 1.700 persone, distribuito in oltre 34 sedi in 22 Paesi.

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La guida delle attività italiane

Tessera arriva alla direzione di SNP Italia dopo un percorso internazionale di 30 anni nell’IT. Laureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, ha ricoperto incarichi di leadership in AlgoSec, Serrala, Vidyo, Bugcrowd e BT. La sua esperienza comprende cybersecurity, software per le imprese, telecomunicazioni, fintech e SaaS, oltre alla gestione di accordi nell’area EMEA.

Il suo mandato riguarda lo sviluppo commerciale in Italia e le relazioni con clienti e partner. Le attività saranno rivolte alle aziende impegnate ad aggiornare i propri sistemi gestionali e a trasformare le strutture dei dati, sia negli ambienti SAP sia nei più ampi contesti informatici aziendali. Tessera, nuovo Managing Director di SNP Italia, sintetizza così l’incarico: “L’obiettivo è crescere e rafforzare la collaborazione con clienti e partner sul nostro mercato”.

«Le aziende di tutta Italia cercano modalità concrete per trasformare le proprie ambizioni in materia di innovazione e intelligenza artificiale in risultati di business tangibili – dichiara Fabio Tessera – SNP si trova in una posizione unica per accompagnarle in questo percorso, combinando tecnologia, competenze di trasformazione e un solido ecosistema di partner. Sono entusiasta di contribuire alla crescita della nostra presenza in Italia e di lavorare al fianco di clienti e partner per cogliere nuove opportunità, accelerare l’innovazione e creare valore duraturo».

La piattaforma per migrazione e gestione dei dati

L’offerta tecnologica si basa su Kyano®, una piattaforma che accompagna i progetti dall’esame iniziale dei dati alla preparazione della migrazione, fino alla trasformazione e alla successiva gestione. Il suo campo di applicazione comprende i sistemi SAP, ma non si limita a questi ambienti.

Tra gli sviluppi più recenti figurano Kyano® Lorna, indicato dal gruppo come il proprio Agentic AI Layer, e Kyano® Oros, che porta le funzioni di trasformazione anche sui dati non strutturati. Alla piattaforma si affianca una rete composta da fornitori tecnologici, consulenti, system integrator e hyperscaler.

SNP collega l’investimento italiano alla domanda di strumenti per rendere meno complessi i progetti di trasformazione e costruire basi dati affidabili. Nella lettura dell’azienda, l’aumento degli investimenti in cloud e intelligenza artificiale alimenta questa esigenza. La nuova struttura dovrà quindi mettere in relazione l’offerta del gruppo con i progetti delle imprese italiane.

Pete Sharpe, President of EMEA di SNP, presenta l’apertura come parte di un impegno sul mercato nazionale destinato a proseguire nel tempo:

«L’Italia riunisce un panorama imprenditoriale dinamico, un solido ecosistema SAP e un notevole potenziale di innovazione. Rafforzare la nostra presenza sul mercato riflette il nostro impegno di lungo periodo nel supportare clienti e partner con la tecnologia, le competenze e l’ecosistema necessari per affrontare iniziative di trasformazione sempre più complesse. Sono estremamente lieto di avere Fabio a bordo e, con lui alla guida delle nostre attività locali, siamo nella posizione ideale per accelerare la crescita e intensificare ulteriormente il nostro coinvolgimento sul mercato italiano».

Con l’ufficio di Milano e la nomina del responsabile italiano, il gruppo concentra dunque il prossimo sviluppo sulla costruzione di rapporti locali e sul sostegno ai progetti di modernizzazione dei sistemi aziendali. La crescita delle attività nel Paese è l’obiettivo affidato alla nuova direzione.