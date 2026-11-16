16 Novembre 2026

/ Home/INTERNET/Nilox propone e-bike e occhiali audio in promozione su Amazon

Biciclette elettriche, occhiali con audio integrato e dispositivi per le attività all’aperto sono al centro delle promozioni Nilox su Amazon, avviate il 16 novembre e previste fino al 30 novembre 2026. L’iniziativa anticipa il Black Friday e comprende sei prodotti, con prezzi di partenza che vanno dai 17,50 euro della mini videocamera Carrycam ai 958,99 euro della fat bike pieghevole X10 Ultra.

La selezione copre impieghi diversi: spostamenti urbani, pedalate su fondi irregolari, ascolto di musica durante lo sport e riprese nel tempo libero. Gli importi indicati sono prezzi promozionali di partenza, soggetti a possibili variazioni. Le autonomie riportate per i diversi dispositivi sono quelle dichiarate dal produttore.

Le biciclette elettriche: city bike e modelli pieghevoli

Per gli spostamenti cittadini, la Nilox J5 Pro parte da 629 euro. Monta un motore nel mozzo posteriore da 250 W e 35 Nm, abbinato a un cambio Shimano a sei velocità. La batteria estraibile da 36 V e 10 Ah, con capacità di 360 Wh, è collocata sotto il portapacchi. L’autonomia dichiarata arriva a 65 chilometri; completano la dotazione ruote da 26 pollici e display LED per la gestione dell’assistenza.

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La X10 Ultra, proposta da 958,99 euro, è invece una fat bike elettrica pieghevole. Utilizza un motore posteriore da 48 V e 250 W, con coppia di 53 Nm, e una batteria al litio rimovibile da 48 V e 13 Ah, pari a 624 Wh.

Per questo modello Nilox dichiara una percorrenza fino a 90 chilometri con una ricarica. L’impianto frenante prevede dischi idraulici sia sulla ruota anteriore sia su quella posteriore: una delle differenze di equipaggiamento rispetto all’altra fat bike inclusa nelle offerte.

La X8 Ultra ha un prezzo iniziale di 852,99 euro. Anche in questo caso il telaio è pieghevole, il motore posteriore eroga 250 W e 53 Nm e l’autonomia annunciata raggiunge i 90 chilometri. La batteria rimovibile lavora a 48 V, mentre gli pneumatici misurano 20 per 4 pollici.

Sulla X8 Ultra i freni a disco sono meccanici. Il cambio Shimano offre sei rapporti e il display LCD permette di selezionare cinque livelli di assistenza. È presente anche una porta USB-C per alimentare dispositivi durante il percorso, insieme alle luci LED anteriori e posteriori.

Occhiali audio e acquascooter

Tra i dispositivi indossabili, gli occhiali sportivi Sorapis sono proposti da 32,50 euro. Integrano un sistema audio open-ear per ascoltare musica e gestire telefonate senza auricolari inseriti nelle orecchie. Il collegamento è wireless e i comandi multifunzione sono incorporati nella montatura.

L’autonomia dichiarata degli occhiali arriva a cinque ore ed è indicata la certificazione IPX4. La montatura avvolgente è pensata per l’utilizzo durante attività come corsa e bicicletta, oltre che negli spostamenti quotidiani.

All’impiego in acqua è invece destinato il Makai Nui, acquascooter offerto da 399,99 euro. Le specifiche riportano una velocità massima di 5,4 chilometri orari e una profondità operativa di 30 metri, per attività di snorkeling e immersioni ricreative.

La durata di funzionamento del Makai Nui arriva, secondo Nilox, a 35 minuti. Il dispositivo dispone inoltre di un attacco per action cam, che consente di montare una videocamera per le riprese subacquee.

Una videocamera in formato portachiavi

Il prodotto meno costoso della selezione è la Carrycam, mini action cam da 18 grammi proposta da 17,50 euro. Registra video HD a 720p e 30 fotogrammi al secondo, scatta fotografie e acquisisce audio. Sono disponibili cinque filtri con effetto vintage.

La videocamera integra uno schermo LCD da 0,96 pollici e supporta schede Micro SD fino a 64 GB, da acquistare separatamente. L’autonomia dichiarata raggiunge i 75 minuti; il cavo Type-C in dotazione serve al trasferimento di fotografie e filmati su dispositivi compatibili. La finestra promozionale per questa e le altre proposte termina il 30 novembre 2026.