16 Novembre 2026/Home/INTERNET/Nilox propone e-bike e occhiali audio in promozione su Amazon
Biciclette elettriche, occhiali con audio integrato e dispositivi per le attività all’aperto sono al centro delle promozioni Nilox su Amazon, avviate il 16 novembre e previste fino al 30 novembre 2026. L’iniziativa anticipa il Black Friday e comprende sei prodotti, con prezzi di partenza che vanno dai 17,50 euro della mini videocamera Carrycam ai 958,99 euro della fat bike pieghevole X10 Ultra.
Nilox Waterscooter, Acqua Scooter Elettrico per Sup e Immersioni Fino a 5 m di Profondità, Fino a 60 min di Utilizzo, 2 Velocità fino a 5 km/H, Facile da Trasportare, Colore Nero
WATER SCOOTER: Domina il mare con lo scooter subacqueo di Nilox, con la capacità della sua batteria di 4500 mAh puoi divertirti in autonomia fino a 60 minuti in velocità lenta e 30 in velocità rapida · UTILIZZABILE IN MARE E IN PISCINA: al mare e in piscina usa il Waterscooter di Nilox per immersioni fino a 5 m · COMPATIBILE CON SUP: L’acquascooter di Nilox è compatibile con l’attacco standard dei SUP a tre pinne
La selezione copre impieghi diversi: spostamenti urbani, pedalate su fondi irregolari, ascolto di musica durante lo sport e riprese nel tempo libero. Gli importi indicati sono prezzi promozionali di partenza, soggetti a possibili variazioni. Le autonomie riportate per i diversi dispositivi sono quelle dichiarate dal produttore.
Le biciclette elettriche: city bike e modelli pieghevoli
Nilox NXM27RWEB02W Monitor Business 27” IPS Full HD 120 Hz (Bianco), Webcam FHD Integrata, Regolabile, Connessioni HDMI/DP/VGA
MONITOR FULL HD DA 27″: Schermo da 27″ con risoluzione FHD e tecnologia IPS, con 2 altoparlanti 3W e videocamera Full HD con microfono integrati · ERGONOMIA COMPLETA: Base girevole, regolabile in altezza, ruotabile e inclinabile per adattarsi a ogni postazione · IMMAGINI FLUIDE E DETTAGLIATE: Dotato di uno schermo 120Hz per scorrimento e analisi dati più reattivi
Per gli spostamenti cittadini, la Nilox J5 Pro parte da 629 euro. Monta un motore nel mozzo posteriore da 250 W e 35 Nm, abbinato a un cambio Shimano a sei velocità. La batteria estraibile da 36 V e 10 Ah, con capacità di 360 Wh, è collocata sotto il portapacchi. L’autonomia dichiarata arriva a 65 chilometri; completano la dotazione ruote da 26 pollici e display LED per la gestione dell’assistenza.
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La X10 Ultra, proposta da 958,99 euro, è invece una fat bike elettrica pieghevole. Utilizza un motore posteriore da 48 V e 250 W, con coppia di 53 Nm, e una batteria al litio rimovibile da 48 V e 13 Ah, pari a 624 Wh.
Nilox Occhiali Smart Video con Fotocamera 8MP, Registrazione Full HD 1080p, Audio Open-Ear, Lenti Intercambiabili Trasparenti e Solari, Filtro Luce Blu, Autonomia Fino a 18 Ore
AUDIO IMMERSIVO OPEN-EAR: vivi un suono coinvolgente con questi occhiali smart dotati di altoparlanti integrati su entrambe le aste, ascolta musica restando consapevole di ciò che ti circonda · FOTOCAMERA INTEGRATA 8 MP: registra video in Full HD 1080p a 30 fps e cattura ogni momento con i tuoi smart glasses, grazie alla camera integrata discreta e al trasferimento foto via Wi-Fi · BATTERIA AD ALTA CAPACITÀ: fino a 18 ore di ascolto musicale continuo con batteria da 300 mAh, per un’esperienza senza interruzioni durante tutta la giornata
Per questo modello Nilox dichiara una percorrenza fino a 90 chilometri con una ricarica. L’impianto frenante prevede dischi idraulici sia sulla ruota anteriore sia su quella posteriore: una delle differenze di equipaggiamento rispetto all’altra fat bike inclusa nelle offerte.
La X8 Ultra ha un prezzo iniziale di 852,99 euro. Anche in questo caso il telaio è pieghevole, il motore posteriore eroga 250 W e 53 Nm e l’autonomia annunciata raggiunge i 90 chilometri. La batteria rimovibile lavora a 48 V, mentre gli pneumatici misurano 20 per 4 pollici.
Black Friday in anticipoi
Nilox, Ebike X8 Pro, Bici Elettrica Pieghevole, Fino a 70 km di Autonomia, Fino a 25 km/h, Motore 36V/250W e Batteria Removibile, Ruote 20″, Cambio Shimano 6 Velocità, Freni a Disco
BICI ELETTRICA NILOX X8 PRO: E-bike pieghevole a pedalata assistita per percorsi urbani, con ruote da 20”, freni a disco e telaio resistente · FINO A 70 KM DI AUTONOMIA: Batteria removibile 36V – 13Ah (468Wh) per lunghi tragitti in modalità assistita · FINO A 25 KM/H: Motore brushless 250W 36V con 5 livelli di assistenza e cambio Shimano a 6 velocità
Sulla X8 Ultra i freni a disco sono meccanici. Il cambio Shimano offre sei rapporti e il display LCD permette di selezionare cinque livelli di assistenza. È presente anche una porta USB-C per alimentare dispositivi durante il percorso, insieme alle luci LED anteriori e posteriori.
Black Friday in anticipoi
Nilox, Ebike X5 Pro, Bici Elettrica, Fino a 60 km di Autonomia, Fino a 25 Km/h, Motore da 36 V/250 W e Batteria Removibile 36 V-10 Ah, Gomme FAT 20″ x 4″, Cambio a 6 Velocità
BICI ELETTRICA NILOX X5 PRO: La e bike elettrica a pedalata assistita adatta a ogni terreno, grazie alle gomme da 20″ x 4”, alle luci a LED e ai freni a disco meccanici anteriori e posteriori · FINO A 60 KM DI AUTONOMIA: L’electric bike X5 Pro ha una batteria removibile da 36 V – 10 Ah (360Wh) che ti permetterà di percorrere in modalità assistita fino a 60 km · FINO A 25 KM/H: Nilox X5 Pro è dotata di cambio SHIMANO a 6 velocità e motore 36 V/250 W – 40 Nm per raggiungere una velocità massima di 25 km/h
Occhiali audio e acquascooter
Tra i dispositivi indossabili, gli occhiali sportivi Sorapis sono proposti da 32,50 euro. Integrano un sistema audio open-ear per ascoltare musica e gestire telefonate senza auricolari inseriti nelle orecchie. Il collegamento è wireless e i comandi multifunzione sono incorporati nella montatura.
L’autonomia dichiarata degli occhiali arriva a cinque ore ed è indicata la certificazione IPX4. La montatura avvolgente è pensata per l’utilizzo durante attività come corsa e bicicletta, oltre che negli spostamenti quotidiani.
All’impiego in acqua è invece destinato il Makai Nui, acquascooter offerto da 399,99 euro. Le specifiche riportano una velocità massima di 5,4 chilometri orari e una profondità operativa di 30 metri, per attività di snorkeling e immersioni ricreative.
La durata di funzionamento del Makai Nui arriva, secondo Nilox, a 35 minuti. Il dispositivo dispone inoltre di un attacco per action cam, che consente di montare una videocamera per le riprese subacquee.
Black Friday in anticipoi
Nilox, Trailpro con GPS Integrato, Smartwatch Donna e Uomo con Monitoraggio Salute, Fitness e Notifiche, Resistente all’Acqua e alla Polvere, Compatibile con Android e iOS
CONNESSIONE AL TUO POLSO: Smartwatch con display da 1,43’’ e funzionalità per monitorare la salute e l’allenamento, con integrazione GPS tramite l’App · MONITORAGGIO DELLA SALUTE: Monitoraggio del battito cardiaco, pressione sanguigna, saturazione di ossigeno e conteggio calorie · COMPATIBILITÀ CON SMARTPHONE: Lo Smartwatch è compatibile con dispositivi Android e iOS
Una videocamera in formato portachiavi
Il prodotto meno costoso della selezione è la Carrycam, mini action cam da 18 grammi proposta da 17,50 euro. Registra video HD a 720p e 30 fotogrammi al secondo, scatta fotografie e acquisisce audio. Sono disponibili cinque filtri con effetto vintage.
La videocamera integra uno schermo LCD da 0,96 pollici e supporta schede Micro SD fino a 64 GB, da acquistare separatamente. L’autonomia dichiarata raggiunge i 75 minuti; il cavo Type-C in dotazione serve al trasferimento di fotografie e filmati su dispositivi compatibili. La finestra promozionale per questa e le altre proposte termina il 30 novembre 2026.
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