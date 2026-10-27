27 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/Milano, un laboratorio integra acquisti online e negozi fisici

La notizia in sintesi A Milano, dal 26 al 29 ottobre, un laboratorio mostra l’integrazione tra acquisti online e negozio fisico.

Il percorso comprende assistenti AI, programmi fedeltà, pagamenti e gestione degli ordini tra diversi canali.

OpenFiskal e fiskaly presentano la fiscalizzazione cloud integrata in Shopify POS, senza registratore telematico al banco.

Le visite durano circa un’ora e richiedono la prenotazione per la sede di via Tortona 19.

Un acquisto avviato con un assistente AI, proseguito in negozio e concluso con una consegna a casa: è il percorso al centro del Digital Retail Experience Lab, aperto dal 26 al 29 ottobre in via Tortona 19 a Milano. Il laboratorio mette alla prova il collegamento tra commercio elettronico, punto vendita, gestione dei clienti e adempimenti fiscali, mostrando anche ciò che avviene nei sistemi aziendali durante una vendita.

L’iniziativa è organizzata da Sintra, società di consulenza digitale, con Shopify come partner principale. Partecipano OpenFiskal e fiskaly per la gestione fiscale in cloud e Splio per CRM e programmi fedeltà. Il tema è il funzionamento congiunto di strumenti che, se separati, possono frammentare il percorso del cliente.

Michele Barbagli, CEO & Co-founder di Sintra Digital Business, descrive così il modello:

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“Realizzare un Connected Store oggi significa garantire al cliente un’esperienza omnicanale, senza interruzioni: il consumatore può scoprire il prodotto sullo smartphone, verificarne la disponibilità nel punto vendita, interagire con un assistente AI, pagare con un POS, ritirare in negozio o ricevere l’ordine a casa. Non si tratta di aggiungere touchpoint, ma di farli funzionare insieme”

Lo stesso Barbagli aggiunge:

“Abbiamo messo al centro non le singole piattaforme, ma ciò che accade quando si integrano in un’esperienza concreta. Il Digital Retail Experience Lab nasce per mostrare il negozio connesso come un ecosistema integrato dove e-commerce, dati, AI, fiscalizzazione, store e CRM cooperano per semplificare la vita alle persone e rendere più efficienti i processi”.

Dall’assistente AI al ritiro in negozio

La dimostrazione parte dall’e-commerce di Shopify, dove gli agenti AI aiutano a individuare i prodotti, raccolgono le preferenze e forniscono assistenza. In negozio, POS portatili, chioschi e servizi di ritiro consentono di proseguire l’operazione. Se un articolo manca, l’addetto può cercarlo nelle scorte di altri punti vendita o online, completare l’ordine e predisporre la spedizione al domicilio.

Paolo Picazio, Country Manager Italia di Shopify, collega queste funzioni alla continuità tra i canali:

“Con l’Agentic AI i touchpoint si moltiplicano: una persona può iniziare la ricerca con un assistente, proseguirla sul sito, concludere l’acquisto in negozio e ricevere supporto dopo, senza percepire alcuna soglia tra un momento e l’altro. E-commerce e punto vendita non sono più canali separati e in competizione, ma realtà sempre più integrate e interconnesse: è la direzione del connected commerce. Online, store fisico, dati, pagamenti, customer relationship e nuovi canali di interazione devono diventare parte di un unico ecosistema, ed è proprio questo che il Digital Retail Experience Lab permette di toccare con mano”

Il passaggio successivo riguarda il riconoscimento del cliente e la relazione dopo la vendita. La tecnologia di Splio collega CRM, mobile wallet e programmi fedeltà, utilizzando i dati delle interazioni per personalizzare le comunicazioni. Sono funzionalità presentate come strumenti per mantenere il contatto anche quando l’acquisto si sposta dal sito al negozio.

Tommaso Trevisan, Partner Manager di Splio, afferma:

“I consumatori fidelizzati che acquistano sia online sia in store spendono fino al 67% in più rispetto ai nuovi clienti, dimostrando che la vera crescita per un brand nasce dalla capacità di coltivare il valore della relazione nel tempo. La sfida del Connected Store è superare la frammentazione dei dati e guidare l’interazione attraverso l’intelligenza artificiale e la loyalty. Con Splio permettiamo ai retailer di trasformare ogni contatto in una comunicazione rilevante e personalizzata”

La gestione fiscale passa dal cloud

Alla cassa, OpenFiskal integra la gestione degli adempimenti fiscali in Shopify POS. Le transazioni vengono registrate presso l’Agenzia delle Entrate attraverso l’infrastruttura cloud di fiskaly, mentre OpenFiskal fornisce lo scontrino al cliente. La configurazione mostrata non richiede un registratore telematico al banco.

Silvio Agresti, Country Manager Italia di fiskaly, dichiara:

“Per un retailer il passaggio al cloud significa meno complessità e meno hardware da gestire, più flessibilità nell’aprire nuovi punti vendita e dati fiscali integrati direttamente nei sistemi aziendali. fiskaly riunisce in un’unica API corrispettivi e fatturazione elettronica, per offrire alle imprese una compliance IVA a 360°”

La dimostrazione riguarda anche l’allestimento delle casse in spazi temporanei. Ferry Hötzel, Co-founder e CEO di OpenFiskal, spiega:

“Il futuro del retail è sempre più flessibile: i brand aprono temporary store, organizzano esperienze pop-up e vendono oltre confine. In Italia, però, allestire una cassa a norma ha finora significato fare i conti con un hardware fiscale dedicato. Al Lab mostriamo che si può fare diversamente. Per i retailer significa meno dipendenza dall’hardware, una configurazione più semplice e la possibilità di preparare la cassa prima ancora di arrivare in una nuova location”

I dati dietro il percorso d’acquisto

L’ultima tappa, denominata Behind the Experience, sposta l’attenzione dal cliente ai sistemi gestionali. Uno schermo da 86 pollici visualizza gli effetti delle operazioni su e-commerce, POS, programmi fedeltà, gestione degli ordini, ERP e Business Intelligence. Il percorso permette così di osservare non soltanto la vendita, ma anche come le informazioni attraversano le diverse applicazioni.

Le visite al laboratorio durano circa un’ora e si svolgono su appuntamento. Per accedere alla sede milanese è richiesta la prenotazione al Digital Retail Experience Lab.