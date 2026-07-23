23 Luglio 2026

Home / INTERNET / Samsung presenta Galaxy Watch Ultra2 e Watch9: preordini aperti in Italia

La notizia in sintesi

Samsung presenta gli smartwatch Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9 .

presenta gli smartwatch e . Ultra2 punta su autonomia, luminosità e funzioni outdoor specialistiche.

I preordini sono aperti dal 22 luglio, con arrivo generale dal 7 agosto.

Salute connessa e intelligenza artificiale guidano l’evoluzione della gamma.

Riassunto generato con AI

Samsung rinnova Galaxy Watch con Ultra2 e Watch9

Samsung Electronics ha annunciato a Londra, durante Galaxy Unpacked, i nuovi Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9, smartwatch orientati rispettivamente alle attività outdoor e all’uso quotidiano. I preordini sono iniziati il 22 luglio, mentre la disponibilità generale è fissata al 7 agosto nei mercati selezionati, Italia inclusa.

La novità principale è il rafforzamento dell’ecosistema di salute connessa di Samsung: entrambi i modelli raccolgono dati biometrici e propongono indicazioni personalizzate su sonno, attività fisica, recupero e salute cardiovascolare. L’obiettivo dichiarato è spostare l’attenzione dalla cura reattiva alla prevenzione quotidiana.

TM Roh, ceo, president e head della divisione Device eXperience di Samsung Electronics, ha spiegato: “I nuovi Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9 rappresentano un importante passo avanti nella visione di Samsung per la salute”. Il monitoraggio continuo dal polso viene quindi presentato come supporto informativo, con avvisi e suggerimenti basati sui parametri rilevati.

Ultra2 rafforza batteria, display e resistenza

Galaxy Watch Ultra2 arriva esclusivamente nel formato da 47 mm e concentra gli aggiornamenti più rilevanti sul piano hardware. Integra una batteria da 800 mAh, dichiarata superiore del 35% rispetto al precedente Ultra, e un display AMOLED da 1,52 pollici con picco localizzato di 5.000 nit: un valore pensato per rendere leggibili mappe, allenamenti e notifiche anche sotto la luce diretta del sole.

Lo spessore è stato ridotto del 12%, mentre cinturini più leggeri e morbidi mirano a migliorare il comfort nell’uso continuativo. La dotazione comprende 2 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, piattaforma Snapdragon Wear Elite a 3 nm, Wear OS 7 con One UI 9 Watch, Bluetooth 6.0, NFC, Wi-Fi dual-band e GPS L1+L5 a doppia frequenza.

Il posizionamento specialistico emerge dalle certificazioni 10 ATM, IP69K, MIL-STD-810H ed EN13319. Per trail running e trekking sono previste metriche su elevazione, progressi in salita e impatto del terreno; le notifiche di idratazione si collegano invece alla stima della perdita di sudore. Per le immersioni, l’app esclusiva Diving, sviluppata con Mares, dovrebbe arrivare entro fine anno con dati su profondità, durata, temperatura dell’acqua, risalita e discesa.

Galaxy Watch9, disponibile da 40 e 44 mm, offre una proposta più ampia per dimensioni e colori. Ha display fino a 3.000 nit, 2 GB di RAM e 32 GB di archiviazione; la batteria è da 390 mAh sul modello più piccolo e da 445 mAh su quello da 44 mm.

Prezzi italiani e strategia della nuova gamma

In Italia, Galaxy Watch Ultra2 LTE da 47 mm costa 749 euro nelle varianti Titanium Gray e Titanium Silver. Galaxy Watch9 parte da 409 euro per il 40 mm Bluetooth, sale a 439 euro per il 44 mm Bluetooth, 459 euro per il 40 mm LTE e 489 euro per il 44 mm LTE.

La scelta di differenziare i due orologi è netta: Ultra2 privilegia robustezza, autonomia e sport tecnici, mentre Watch9 punta sulla flessibilità delle misure. Le funzioni di salute basate sul sensore BioActive e sull’intelligenza artificiale restano però condivise, rafforzando l’integrazione nell’ecosistema Galaxy.

FAQ

Quando arrivano Galaxy Watch Ultra2 e Watch9?

Sì, la disponibilità generale è fissata al 7 agosto, dopo l’apertura dei preordini dal 22 luglio nei mercati selezionati.

Quanto costa Galaxy Watch Ultra2 in Italia?

Sì, il prezzo consigliato italiano è di 749 euro per la versione LTE da 47 mm, disponibile in Titanium Gray e Titanium Silver.

Quale batteria monta Galaxy Watch Ultra2?

Sì, Ultra2 integra una batteria da 800 mAh, con capacità dichiarata superiore del 35% rispetto al precedente modello Ultra.

Galaxy Watch Ultra2 può essere usato in immersione?

Sì, possiede certificazione EN13319 e riceverà entro fine anno l’app Diving con funzioni sviluppate insieme a Mares.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Adnkronos, Engadget, Mashable e Tom’s Hardware.