14 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/LG e Apple sviluppano sette accessori per la casa connessa

La notizia in sintesi LG e Apple hanno sviluppato sette accessori per la casa connessa, integrati con Apple Home e LG ThinQ.

Il lancio partirà a dicembre negli Stati Uniti e in Canada; nel Regno Unito arriverà inizialmente una selezione.

La gamma comprende tre telecamere, un videocitofono, una serratura, un termostato e un sensore di temperatura.

Le registrazioni e i dati personali gestiti attraverso Home saranno protetti dalla crittografia end-to-end.

Sette accessori per controllare gli ambienti domestici, gestire gli accessi e regolare la temperatura: LG Electronics e Apple hanno annunciato il 14 ottobre 2026 una gamma sviluppata insieme per la Apple Home Collection. La distribuzione comincerà a dicembre negli Stati Uniti e in Canada, proseguendo nei mesi successivi. Nel Regno Unito il debutto riguarderà invece le telecamere per interni ed esterni e il videocitofono.

I dispositivi saranno compatibili con Apple Home e con l’app LG ThinQ. L’obiettivo dichiarato dalle aziende è riunire nella gestione della casa funzioni diverse, dalla sorveglianza a distanza al controllo del clima, attraverso accessori progettati congiuntamente e utilizzabili con i dispositivi Apple.

Controlli e automazioni attraverso Home e Siri

L’integrazione permette di comandare più accessori attraverso l’app Home e Siri, oltre a impostare automazioni legate alle abitudini degli utenti. Una routine attivata dalla parola “Buongiorno”, per esempio, può modificare sia la temperatura sia le impostazioni delle telecamere.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

LG inserisce il progetto nella propria strategia Zero Labor Home, orientata a ridurre le attività necessarie alla gestione quotidiana dell’abitazione. Il lavoro comune con Apple riguarda tanto la configurazione iniziale quanto l’utilizzo successivo dei prodotti, non soltanto la loro compatibilità.

“Una smart home davvero efficace nasce quando tecnologia e semplicità d’uso si incontrano” ha dichiarato Kihyun Jung, Head of Platform Business Center di LG Home Appliance Solution Company.

“Grazie alla collaborazione con Apple abbiamo sviluppato soluzioni che si integrano perfettamente nella vita quotidiana delle persone, offrendo un’esperienza ancora più intuitiva e personalizzata.”

Tre telecamere e un videocitofono per monitorare la casa

La componente dedicata al monitoraggio comprende tre telecamere. La gamma offre video con risoluzione fino a 2.5K, visione notturna a colori e riconoscimento di persone, animali domestici e veicoli. Queste funzioni servono a distinguere le attività rilevate e a limitare gli avvisi non pertinenti. Sono previste anche l’archiviazione locale e la possibilità di escludere determinate aree dalla registrazione o dalla visualizzazione.

LG Indoor Cam Plug-In, destinata agli interni, ha un campo visivo di 160°, una funzione di inclinazione automatica e comandi fisici per fermare il monitoraggio. LG Outdoor Cam Plug-In è progettata per gli esterni e dispone di risoluzione 2.5K e visione notturna a colori. LG Floodlight Cam aggiunge due faretti adattivi, che si accendono quando il dispositivo rileva un’attività.

Per l’ingresso è previsto LG Video Doorbell Wired. Il videocitofono utilizza una telecamera frontale da 2.5K e una seconda videocamera Full HD. Oltre a persone, animali e veicoli, riconosce i pacchi consegnati e invia notifiche ai dispositivi Apple. La dotazione comprende audio bidirezionale e visione notturna a colori.

Accessi e temperatura: le funzioni degli altri dispositivi

La serratura LG Smart Deadbolt Lock supporta Home Key su iPhone e Apple Watch. Con la tecnologia Ultra Wideband può aprire automaticamente la porta quando si avvicina un utente autorizzato. Restano disponibili anche l’accesso tramite NFC, il codice PIN e la chiave tradizionale. Sensori e notifiche consentono di controllare lo stato della porta.

La regolazione del clima è affidata a LG Smart Thermostat, che sfrutta Adaptive Temperature di Apple per adeguare riscaldamento e raffrescamento alle routine quotidiane, tenendo conto della presenza in casa e del riposo notturno. Abbinato a LG Temperature Sensor, il sistema rileva temperatura e umidità in stanze diverse. È inoltre previsto il supporto Matter over Thread.

Negli Stati Uniti sarà disponibile anche Clean Energy Guidance di Apple: la funzione potrà orientare la gestione dei consumi sulla base delle emissioni di carbonio associate alla rete elettrica in un dato momento. L’integrazione con fornitori energetici compatibili potrà inoltre favorire l’utilizzo nelle fasce orarie più convenienti.

La protezione dei dati e il calendario di lancio

Secondo quanto dichiarato dalle aziende, le registrazioni delle telecamere e i dati personali trattati attraverso Home sono protetti con crittografia end-to-end e non sono accessibili né a LG né ad Apple. È una distinzione rilevante per accessori che raccolgono immagini degli ambienti domestici e informazioni sulla gestione della casa.

Matthew Costello, Vice Presidente Hardware Engineering di Apple, ha dichiarato: “Apple ha sempre avuto l’obiettivo di creare esperienze semplici, intuitive e progettate per tutelare la privacy degli utenti, un aspetto particolarmente importante all’interno della casa.”

“Combinando le competenze hardware e software di Apple con l’esperienza di LG nella smart home possiamo offrire soluzioni ancora più facili da configurare, gestire e utilizzare ogni giorno.”

Il lancio sarà progressivo: Stati Uniti e Canada riceveranno l’intera linea, mentre l’offerta iniziale britannica si concentrerà sul monitoraggio video e sull’ingresso. La pagina LG dedicata alla smart home presenta la nuova gamma. L’annuncio non indica prezzi né una data di commercializzazione per l’Italia.