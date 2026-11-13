13 Novembre 2026

/ Home/INTERNET/Huawei presenta LUTERRA S2 per gestire l’energia domestica con l’IA

Huawei ha presentato a Palma, l’11 novembre 2026, LUTERRA® S2, un sistema per la gestione dell’energia domestica che riunisce inverter ibrido, batterie di accumulo e software basato sull’intelligenza artificiale. La soluzione è destinata alle abitazioni e prevede versioni monofase con potenze da 3 a 10 kW e trifase da 5 a 20 kW. L’obiettivo è coordinare produzione fotovoltaica, energia immagazzinata e consumi, includendo anche dispositivi come pompe di calore e colonnine per le auto elettriche.

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Il nuovo LUTERRA® S2 adotta un’architettura proprietaria full-SiC, basata sul carburo di silicio. Secondo i dati indicati dal produttore, questa scelta tecnica, insieme alla topologia ANPC, permette di raggiungere un’efficienza massima del 99%. Huawei dichiara inoltre che installazione e configurazione possono essere completate in pochi minuti.

Potenza, raffreddamento e durata dichiarata

La gamma arriva alla classe di potenza da 20 kW con un sistema di raffreddamento interamente naturale, senza ventole esterne. La rumorosità dichiarata è inferiore a 29 dB: un dato che riguarda l’inserimento dell’apparecchiatura negli spazi residenziali, insieme alle dimensioni compatte e al disegno dell’involucro.

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Gli ottimizzatori energetici integrati consentirebbero, secondo Huawei, di ottenere fino a 5,0 MWh/kWh di energia utilizzabile durante la vita del sistema. La durata progettuale indicata supera i 15 anni. Si tratta di prestazioni e orizzonti di utilizzo dichiarati dal produttore, non di risultati di esercizio già maturati sul nuovo modello.

Steve Zhang, President of Huawei Distributed PV & BESS Business, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di presentare HUAWEI LUTERRA® S2, il nostro sistema energetico residenziale all-in-one di nuova generazione. Combinando architettura full-SiC, gestione energetica basata sull’intelligenza artificiale e standard di sicurezza ai vertici del settore, LUTERRA® S2 è stato progettato per offrire una soluzione più compatta, silenziosa, intelligente, sicura e potente”.

Per l’interazione con l’utente sono previste la nuova App 3.0 e un’illuminazione intelligente denominata “breathing light”. L’hardware ha ricevuto il Red Dot Award, mentre l’impostazione estetica riprende elementi dell’arredamento contemporaneo.

Come interviene l’intelligenza artificiale

La gestione dei flussi energetici è affidata alla piattaforma AI Energy Management 2.0. Il software combina previsioni meteorologiche, prezzi dell’energia, consumi dell’abitazione e informazioni sullo stato dei dispositivi collegati. Questi dati servono a pianificare il funzionamento dell’impianto e a coordinare produzione, accumulo e utilizzo dell’elettricità.

Oltre al fotovoltaico e alle batterie, il coordinamento comprende ricarica dei veicoli elettrici, pompe di calore e virtual power plant, o VPP. La finalità dichiarata è ottimizzare il valore dell’energia nelle diverse fasi, dalla produzione al consumo, tenendo conto delle condizioni operative e delle informazioni disponibili alla piattaforma.

Per chi abita la casa è previsto un assistente con interfaccia conversazionale, attraverso il quale gestire le scelte energetiche. Agli installatori sono invece destinati strumenti di modellazione tridimensionale basati sull’intelligenza artificiale per la progettazione degli impianti. Diagnostica avanzata e assistenza da remoto completano le funzioni dedicate alle attività di gestione e manutenzione.

Le protezioni delle batterie e i test di sicurezza

Sul fronte della sicurezza, ogni cella della batteria dispone di un isolamento protettivo indipendente. A questo si aggiungono componenti sviluppati da Huawei e un disegno anti-propagazione localizzato, pensato per limitare l’estensione di eventuali problemi termici.

Una soluzione dedicata alla canalizzazione dei fumi gestisce il rilascio della pressione, l’evacuazione del fumo e il raffreddamento. Il sistema controlla inoltre in modo continuo la temperatura dei terminali in corrente alternata e continua, con lo scopo di individuare possibili anomalie nelle connessioni.

Secondo quanto riferito da Huawei, LUTERRA® S2 è stato validato rispetto ai requisiti del Regolamento europeo sulle batterie e rispetta standard internazionali tra cui IEC 63027 AFCI. I test condotti da TÜV Rheinland comprendono prove di runaway termico delle celle, esposizione al fuoco per 20 minuti a 1.000°C, prove di esplosione con idrogeno al 20% e validazione secondo UL 9540A.

Il sistema ha inoltre ottenuto la certificazione Safety Mark di massimo livello di TÜV Rheinland. La proposta combina dunque in un’unica apparecchiatura conversione elettrica, accumulo e controllo dei dispositivi domestici: le funzioni su cui Huawei concentra il lancio sono la gestione coordinata dell’energia e le protezioni delle batterie e delle connessioni.