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LG e Apple presentano sette accessori per la casa gestibili con Siri

LG e Apple presentano sette accessori per la casa gestibili con Siri

14 Ottobre 2026

14 Ottobre 2026/Home/INTERNET/LG e Apple presentano sette accessori per la casa gestibili con Siri

La notizia in sintesi

  • LG e Apple hanno sviluppato sette accessori domestici integrati con Apple Home e compatibili con LG ThinQ.
  • Il lancio inizierà a dicembre negli Stati Uniti e in Canada; disponibilità iniziale limitata nel Regno Unito.
  • La gamma comprende tre telecamere, un videocitofono, una serratura, un termostato e un sensore di temperatura.
  • App Home e Siri permetteranno di controllare i dispositivi e impostare automazioni per la casa.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Sette accessori per sorvegliare gli ambienti, aprire la porta e regolare la temperatura: LG Electronics e Apple hanno annunciato il 14 ottobre 2026 una gamma sviluppata insieme per la Apple Home Collection. Le vendite partiranno a dicembre negli Stati Uniti e in Canada, con un’introduzione progressiva nei mesi successivi. Nel Regno Unito arriveranno inizialmente le telecamere per interni ed esterni e il videocitofono.

I dispositivi saranno integrati con Apple Home e compatibili con l’app LG ThinQ. Il progetto riunisce videosorveglianza, gestione degli accessi e climatizzazione in un sistema controllabile anche attraverso Siri. L’annuncio si inserisce nella strategia che LG chiama Zero Labor Home, orientata ad automatizzare le attività domestiche.

Kihyun Jung, Head of Platform Business Center di LG Home Appliance Solution Company, ha dichiarato:

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“Una smart home davvero efficace nasce quando tecnologia e semplicità d’uso si incontrano”

Lo sviluppo, secondo le due aziende, ha riguardato sia i prodotti sia le modalità di configurazione e utilizzo quotidiano, non soltanto la compatibilità tra apparecchi.

Controlli e automazioni attraverso Home e Siri

L’app Home e Siri consentiranno di impartire comandi a più dispositivi e costruire routine legate alle abitudini degli abitanti. Tra gli esempi indicati c’è l’automazione attivata dalla parola “Buongiorno”, che potrà modificare contemporaneamente la temperatura e le impostazioni delle telecamere.

Matthew Costello, Vice Presidente Hardware Engineering di Apple, ha dichiarato:

“Apple ha sempre avuto l’obiettivo di creare esperienze semplici, intuitive e progettate per tutelare la privacy degli utenti, un aspetto particolarmente importante all’interno della casa.”

Sul trattamento dei dati, le aziende affermano che le registrazioni delle telecamere e le informazioni personali gestite tramite l’app Home saranno protette dalla crittografia end-to-end e non saranno accessibili né a LG né ad Apple.

Tre telecamere e un videocitofono a doppia ripresa

La parte dedicata alla videosorveglianza comprende LG Indoor Cam Plug-In, LG Outdoor Cam Plug-In e LG Floodlight Cam. Le caratteristiche annunciate includono risoluzione fino a 2.5K, visione notturna a colori e riconoscimento di persone, animali domestici e veicoli, per limitare gli avvisi relativi a movimenti non rilevanti. Sono previste anche l’archiviazione locale e la possibilità di escludere determinate zone dalla registrazione o dalla visualizzazione.

Il modello da interno offre un campo visivo di 160°, inclinazione automatica e comandi fisici per fermare il monitoraggio. La Outdoor Cam Plug-In è destinata agli spazi esterni e riprende in 2.5K. La Floodlight Cam aggiunge due faretti adattivi, che si accendono al rilevamento di un’attività.

Il videocitofono cablato LG Video Doorbell Wired utilizza invece due videocamere: una frontale da 2.5K e una Full HD. Può identificare anche i pacchi consegnati e inviare notifiche ai dispositivi Apple. Completano le funzioni annunciate l’audio bidirezionale e la visione notturna a colori.

La serratura riconosce l’avvicinamento dell’utente

LG Smart Deadbolt Lock utilizza Home Key su iPhone e Apple Watch insieme alla tecnologia Ultra Wideband per sbloccare automaticamente la porta quando si avvicina una persona autorizzata. Restano disponibili l’accesso tramite NFC, codice PIN e chiave tradizionale. Sensori integrati e notifiche permetteranno inoltre di controllare lo stato della porta.

Jung ha descritto così l’obiettivo della collaborazione:

“Grazie alla collaborazione con Apple abbiamo sviluppato soluzioni che si integrano perfettamente nella vita quotidiana delle persone, offrendo un’esperienza ancora più intuitiva e personalizzata.”

Temperatura, umidità e gestione dei consumi

LG Smart Thermostat e LG Temperature Sensor completano la gamma per la casa connessa. Il termostato sfrutta Adaptive Temperature di Apple per adattare riscaldamento e raffrescamento alle routine, considerando i periodi trascorsi in casa e il riposo notturno. L’abbinamento con il sensore consente di rilevare temperatura e umidità nelle diverse stanze; è previsto il supporto a Matter over Thread.

Negli Stati Uniti sarà disponibile anche Clean Energy Guidance di Apple, una funzione pensata per orientare i consumi in relazione alle emissioni di carbonio associate alla rete elettrica in un dato momento. Con i fornitori energetici compatibili, il sistema potrà inoltre favorire l’impiego nelle fasce orarie più convenienti.

Costello ha aggiunto:

“Combinando le competenze hardware e software di Apple con l’esperienza di LG nella smart home possiamo offrire soluzioni ancora più facili da configurare, gestire e utilizzare ogni giorno.”

Il primo passaggio commerciale sarà dunque il lancio nordamericano da dicembre, seguito dall’ampliamento dell’offerta nei mesi successivi. Per il Regno Unito l’esordio resterà concentrato sul controllo video degli ambienti e dell’ingresso.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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