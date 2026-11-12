12 Novembre 2026

/ Home/INTERNET/IBM: il 94% delle imprese segnala ostacoli alla sovranità digitale

Il 94% delle imprese intervistate ha affrontato almeno una difficoltà legata alla sovranità digitale negli ultimi tre anni e, tra queste, l’81% ha dovuto documentare il proprio controllo davanti a regolatori, clienti, revisori o interlocutori interni. Sono i risultati dello studio pubblicato l’11 novembre 2026 da IBM, società quotata al NYSE. L’indagine evidenzia una distanza tra la sicurezza dichiarata dai dirigenti e la capacità delle organizzazioni di produrre prove verificabili, soprattutto quando entrano in gioco sistemi di intelligenza artificiale.

In media, l’82% degli intervistati ritiene di poter dimostrare il controllo sulle proprie risorse digitali. Soltanto il 26% delle imprese raggiunge però la fascia più alta dell’indice elaborato da IBM, mentre il 33% sottopone questa capacità a verifiche continuative o inserite nei normali processi di governance. È quello che lo studio definisce un “divario legato all’eccessiva fiducia”.

Il controllo deve reggere anche sotto pressione

Il rapporto Proof, Not Promises: The Digital Sovereignty Index esamina quanto le organizzazioni riescano a mantenere e documentare il controllo su intelligenza artificiale, tecnologia, operazioni e dati quando cambiano le condizioni o vengono messe alla prova le dipendenze da soggetti esterni.

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Le situazioni considerate comprendono inadempienze dei fornitori di AI, conflitti tra normative, interruzioni di servizi critici, restrizioni governative e difficoltà nell’accesso ai dati. Affrontarle può richiedere modifiche ai fornitori, all’architettura tecnologica o alle procedure di gestione delle informazioni: decisioni che incidono sulla continuità dell’attività e coinvolgono anche i consigli di amministrazione.

Jonathan Adashek, Senior Vice President e Chief Global Affairs Officer di IBM, ha dichiarato:

“La sovranità dovrebbe ampliare le possibilità future, non limitarle”

Lo stesso Adashek ha aggiunto:

“Quando un problema in azienda si trasforma in un rischio per la sovranità, il consiglio di amministrazione deve dimostrare di avere un controllo reale: come possono adattarsi, cambiare strategia o fornitore critico, ed è qui che risiede la libertà di agire. Le scelte che compiono oggi contano e la posta in gioco è alta. Affrontare correttamente questo tema può aiutarli a ridurre al minimo gli shock, mantenere aperte le proprie opzioni e restare competitivi.”

La valutazione si articola in sei dimensioni: individuazione delle responsabilità, ricostruzione degli eventi, efficacia dei vincoli, capacità di intervento e ripristino, giustificazione delle decisioni e possibilità di uscita. Quest’ultima riguarda la capacità di sostituire fornitori, modelli o sistemi critici senza perdere il controllo delle attività.

L’intelligenza artificiale concentra le difficoltà

I problemi connessi all’AI sono stati indicati dal 44% degli intervistati, risultando la categoria più frequente. Comprendono risposte errate, difficoltà nel comprendere il funzionamento dei sistemi, malfunzionamenti di modelli o fornitori e criticità di governance.

Seguono audit e verifiche normative, segnalati dal 38%, cambiamenti rilevanti nei rapporti con i fornitori, al 35%, e problemi di accesso o trasferimento dei dati, al 33%. Le restrizioni governative raggiungono il 30%: tra gli esempi figurano controlli sulle esportazioni, sanzioni e vincoli derivanti da giurisdizioni estere che condizionano l’accesso a tecnologie e servizi.

Emmanuel Frenehard, Chief Digital Officer di Sanofi, ha dichiarato:

“La sovranità digitale non è una casella da spuntare per la conformità, è una realtà aziendale”

Frenehard ha quindi collegato il tema all’adozione dell’intelligenza artificiale:

“Con l’integrazione dell’AI in tutta l’impresa, riflettere sui molteplici livelli della sovranità è una questione di continuità operativa, in un’epoca in cui la tecnologia è essenziale per gestire un’azienda e continuare a costruire fiducia.”

Le verifiche distinguono le imprese più preparate

Le organizzazioni collocate nella fascia “Leading”, quella con evidenze di controllo più complete e integrate, hanno superato la difficoltà più impegnativa senza interruzioni significative nel 52% dei casi. Tra le imprese nella fase iniziale, la quota si ferma al 22%. Il confronto descrive una differenza nei risultati rilevati dall’indagine, non soltanto nelle valutazioni espresse dai dirigenti.

Anche la frequenza dei controlli cambia: il 63% delle aziende nella fascia più alta verifica regolarmente o continuativamente la propria capacità di dimostrare la sovranità. La percentuale scende al 29% tra quelle che stanno consolidando le evidenze e al 9% tra le organizzazioni nella fase iniziale.

Produrre la documentazione richiesta resta un ostacolo operativo. Il 56% segnala raccolte manuali o troppo dispendiose in termini di tempo; il 50% indica controlli, procedure di ripristino o strategie di uscita non sperimentati. Pesano inoltre informazioni disperse tra sistemi e gruppi di lavoro, dipendenze da terzi per ottenere documenti, tecnologie obsolete e standard non uniformi.

Jonathan Adashek, Senior Vice President e Chief Global Affairs Officer di IBM, ha proseguito:

“Le aziende che danno priorità alla sovranità pianificano giustamente il controllo, ma quelle più avanzate pianificano anche come dimostrarlo. Il passo successivo non consiste semplicemente in una maggiore governance o regolamentazione. Servono prove solide che la governance funzioni: verificare la strategia di uscita, comprendere le dipendenze critiche e concentrare gli sforzi dove una perdita di controllo avrebbe l’impatto maggiore”

L’indagine quantitativa ha coinvolto 2.003 decisori senior di grandi imprese in Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Arabia Saudita, India e Giappone. Il lavoro comprende anche l’analisi di 27 fonti, 25 interviste con rappresentanti delle istituzioni ed esperti e contributi di 17 dirigenti di aziende clienti in cinque Paesi. I risultati individuano nella verifica delle dipendenze e delle alternative operative il passaggio necessario per trasformare il controllo dichiarato in una capacità documentabile.