21 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/KFC porta il caro vita sui Navigli con Pollodanaio

La notizia in sintesi KFC ha proiettato due messaggi sul caro vita sui Navigli il 18 settembre

L’iniziativa è stata ideata dall’agenzia creativa DUDE

La campagna accompagna il lancio della piattaforma Pollodanaio

Tra le novità figurano Crispy Fillet e Bucket x1

KFC Italia ha scelto i Navigli di Milano per portare nello spazio pubblico il tema della spesa quotidiana e del costo della vita. La sera del 18 settembre, durante l’orario dell’aperitivo, sulla facciata di un palazzo sono comparsi due messaggi proiettati: “STASERA TUTTI BRAVI A FAR BALLARE LA FRESCA. MA DOMANI?” e “MA QUANTO TI COSTA ’STA VITA?”.

L’iniziativa, ideata dall’agenzia creativa DUDE, è collegata al lancio di Pollodanaio, la piattaforma con cui la catena propone prodotti e menu orientati alla convenienza. Il riferimento scelto è quello della socialità serale milanese, tra aperitivi e uscite, contrapposto alla necessità di fare i conti con le spese nei giorni successivi.

Messaggi proiettati durante l’aperitivo

La proiezione sui Navigli ha utilizzato uno dei luoghi più frequentati della città per mettere al centro il rapporto tra consumi fuori casa e disponibilità economica. L’operazione non ha previsto il lancio di un’offerta limitata alla sola serata, ma ha fatto da cornice comunicativa a una proposta che KFC indica come continuativa nei propri ristoranti.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Secondo i dati ISTAT citati dall’azienda, nell’agosto 2026 l’inflazione ha raggiunto il 3,3% su base annua, mentre i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto sono saliti del 4,3%. KFC collega questi dati alla crescente attenzione dei clienti verso il rapporto tra prezzo, quantità e tipologia dell’offerta.

Pollodanaio comprende panini, bucket e menu completi. L’azienda presenta l’iniziativa come una risposta alla domanda di pasti fuori casa con una spesa più controllata, senza limitare la proposta a campagne promozionali di breve durata.

Il video della proiezione realizzata sui Navigli è stato diffuso sui canali social della società.

https://www.instagram.com/reel/DdjMDm1E8JL/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA==

I nuovi prodotti nell’offerta continuativa

Tra i prodotti indicati nel lancio ci sono il Crispy Fillet, descritto dall’azienda come un filetto di pollo croccante, e il Bucket x1, formato individuale della linea Bucket. Quest’ultimo è disponibile in tre combinazioni: quattro Alette Piccanti con patatine; tre Tender Croccanti con patatine; oppure due Tender Croccanti, due Alette Piccanti e patatine.

Crispy Fillet e Bucket x1, secondo quanto comunicato da KFC, entrano stabilmente nell’offerta e non sono previsti soltanto per finestre temporanee. L’obiettivo dichiarato è rendere la convenienza un elemento permanente della proposta commerciale.

“Il rientro dalle vacanze è uno dei momenti dell’anno in cui l’attenzione alle spese quotidiane si fa inevitabilmente più forte. In un contesto in cui il costo della vita continua a incidere sulle scelte delle persone, crediamo sia importante offrire una convenienza concreta e continuativa. Con il Pollodanaio vogliamo rispondere a questa esigenza con il nostro linguaggio: diretto, ironico e senza rinunciare a ciò che rende appagante l’esperienza KFC.”

Marzia Farè, CMO di KFC Italia.

KFC è presente in Italia dal 2014 e, secondo i dati diffusi dalla società, conta 158 ristoranti in 17 regioni, di cui 24 gestiti direttamente dal Corporate Franchisee. Maggiori informazioni sulla rete e sull’offerta sono disponibili sul sito ufficiale di KFC Italia.

Con l’attivazione milanese, la catena lega quindi il debutto di Pollodanaio a un tema che riguarda le scelte di spesa quotidiane, puntando su un messaggio urbano costruito attorno al contrasto tra la vita notturna e il budget personale.

FAQ

Quando è stata realizzata la proiezione sui Navigli?

L’attivazione si è svolta la sera del 18 settembre, durante l’orario dell’aperitivo, su una facciata nel cuore dei Navigli milanesi.

Chi ha ideato la campagna KFC sui Navigli?

L’agenzia creativa DUDE ha ideato l’iniziativa, collegata al lancio della piattaforma Pollodanaio di KFC Italia.

Quali prodotti include il nuovo Bucket x1?

Le tre versioni prevedono Alette Piccanti e patatine, Tender Croccanti e patatine, oppure Tender, Alette Piccanti e patatine.

I prodotti Pollodanaio sono disponibili solo per un periodo limitato?

Crispy Fillet e Bucket x1 entrano nell’offerta KFC in modo continuativo, secondo quanto indicato dall’azienda nel comunicato.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.