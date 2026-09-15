15 Settembre 2026/Home/INTERNET/Fujifilm instax Link WIDE 2: scheda tecnica e autonomia di stampa
La notizia in sintesi
- Diffusa la scheda tecnica della stampante fotografica instax Link WIDE 2
- Il dispositivo utilizza pellicole FUJIFILM instax WIDE vendute separatamente
- La stampa richiede circa 14 secondi, più circa 90 secondi di sviluppo
- La batteria integrata consente circa 100 stampe per carica completa
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
Fujifilm ha diffuso le specifiche tecniche di instax Link WIDE 2, stampante fotografica portatile compatibile con le pellicole istantanee FUJIFILM instax WIDE, da acquistare separatamente.
Il dispositivo stampa immagini nel formato da 62 per 99 millimetri, mentre la pellicola misura 86 per 108 millimetri. Ogni pacchetto di pellicole contiene dieci foto.
La scheda indica un sistema di esposizione a tre colori con OLED, una risoluzione di 318 dpi e 256 livelli RGB per ciascun colore.
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La connessione con dispositivi esterni avviene tramite Bluetooth 5.1. Tra i formati di immagine supportati figurano JPEG, PNG, HEIF e DNG.
Il tempo dichiarato per il passaggio dalla registrazione dell’immagine all’uscita della fotografia è di circa 14 secondi. Lo sviluppo della pellicola richiede circa 90 secondi.
Le tempistiche possono quindi variare tra l’avvio della stampa e la visualizzazione completa dell’immagine sulla foto istantanea.
Formati supportati e capacità della batteria
Instax Link WIDE 2 utilizza una batteria integrata agli ioni di litio. Fujifilm indica una capacità approssimativa di circa 100 stampe dopo una ricarica completa.
Il numero effettivo di fotografie ottenibili con una carica può dipendere dalle condizioni di utilizzo del dispositivo.
Per la ricarica sono necessari da circa un’ora e mezza a circa due ore, in base alla temperatura ambiente e al livello della batteria.
Durante la stampa, il consumo energetico indicato è di circa 3 watt. A dispositivo spento, il valore dichiarato è di circa 0,0 watt, pari a 0,3 milliwatt.
La stampante include una funzione di spegnimento automatico impostabile a cinque minuti oppure disattivabile.
La disattivazione dello spegnimento automatico comporta un aumento dei consumi energetici del dispositivo, secondo quanto riportato nella scheda tecnica.
Le immagini vengono esposte su pellicola instax WIDE, un formato più ampio rispetto alla superficie finale di molte fotografie istantanee tradizionali.
La risoluzione di esposizione dichiarata è di 12,5 punti per millimetro, con un dot pitch di 80 micrometri.
Il conteggio dei pixel di esposizione è pari a 800 per 1260 punti.
Dimensioni, peso e condizioni d’uso
La stampante misura 139,9 millimetri di larghezza, 128,3 millimetri di altezza e 36 millimetri di profondità, senza considerare le parti sporgenti.
Il peso è di circa 357 grammi, esclusa la cartuccia di pellicola.
Nella confezione è incluso un cavo USB Type-C lungo 30 centimetri.
Le condizioni operative indicate prevedono una temperatura compresa tra più 5 e più 40 gradi Celsius.
L’umidità prevista per l’utilizzo va dal 20% all’80%, senza condensa.
Le pellicole compatibili non sono incluse tra gli accessori indicati e vengono vendute separatamente.
Il dispositivo può gestire file provenienti da sorgenti differenti, purché salvati in uno dei quattro formati dichiarati compatibili.
La presenza del supporto DNG interessa chi utilizza file fotografici in formato raw compatibile, oltre alle immagini JPEG, PNG e HEIF.
La trasmissione via Bluetooth permette di inviare alla stampante le fotografie selezionate per la stampa.
La durata della batteria è espressa come stima: Fujifilm indica circa 100 stampe, senza specificare una durata in ore.
Il dato riguarda una carica completa e non sostituisce le variabili legate alle modalità e alle condizioni d’uso.
Il tempo di ricarica dichiarato resta compreso tra 1,5 e 2 ore circa.
La stampa produce una fotografia con area immagine di 62 per 99 millimetri.
La pellicola instax WIDE utilizzata dal prodotto ha invece una dimensione complessiva di 86 per 108 millimetri.
Ogni film pack permette di realizzare dieci fotografie.
La stampante adotta una gradazione di esposizione RGB con 256 livelli per colore.
Il sistema di registrazione indicato da Fujifilm è basato su esposizione a tre colori con OLED.
Le specifiche possono essere modificate senza preavviso, come precisato nella documentazione diffusa dall’azienda.
Il peso comunicato esclude la cartuccia di pellicola, elemento necessario per realizzare le stampe istantanee.
Le dimensioni riportate non comprendono le parti sporgenti del dispositivo.
Il cavo USB Type-C incluso è l’unico accessorio elencato nella scheda tecnica.
Il tempo di circa 14 secondi riguarda l’intervallo dalla registrazione dell’immagine all’uscita della foto estratta.
Il successivo sviluppo della fotografia istantanea richiede circa 90 secondi.
La documentazione non indica prezzi, data di disponibilità o contenuto dettagliato di eventuali confezioni commerciali.
Le specifiche definiscono instax Link WIDE 2 come un dispositivo dedicato alla stampa su pellicole instax WIDE.
La compatibilità con JPEG, PNG, HEIF e DNG amplia le tipologie di file selezionabili per la stampa.
Per l’uso previsto, restano necessarie le pellicole FUJIFILM instax WIDE vendute separatamente.
La funzione di spegnimento automatico può essere impostata su cinque minuti oppure disattivata.
Fujifilm avverte che lasciare disattivato lo spegnimento automatico aumenta il consumo energetico dell’apparecchio.
Il consumo durante la stampa è indicato in circa 3 watt.
La batteria agli ioni di litio è integrata nel corpo della stampante.
La ricarica dipende sia dalla temperatura dell’ambiente sia dal livello della batteria al momento del collegamento.
La scheda non fornisce ulteriori indicazioni sulle modalità di ricarica oltre alla presenza del cavo USB Type-C.
Il Bluetooth 5.1 è l’interfaccia dichiarata per il collegamento con i dispositivi da cui inviare le immagini.
La risoluzione di 318 dpi corrisponde al valore tecnico di 12,5 punti per millimetro riportato dal produttore.
L’unità utilizza un dot pitch di 80 micrometri per l’esposizione dell’immagine.
La scheda tecnica non riporta informazioni su software, applicazioni compatibili o sistemi operativi supportati.
Non vengono indicati neppure colori, versioni commerciali o disponibilità territoriale del prodotto.
I dati disponibili riguardano quindi soprattutto stampa, alimentazione, dimensioni e condizioni operative.
Il funzionamento è previsto in ambienti con umidità tra il 20% e l’80%, purché non sia presente condensa.
La temperatura operativa massima indicata è di più 40 gradi Celsius, mentre quella minima è di più 5 gradi.
Questi limiti definiscono le condizioni ambientali riportate dal produttore per l’utilizzo della stampante.
La documentazione diffusa da Fujifilm delinea quindi un prodotto per stampe istantanee in formato WIDE, con connettività Bluetooth, batteria ricaricabile e supporto a quattro formati di file.
FAQ
Quali pellicole usa instax Link WIDE 2?
Utilizza pellicole FUJIFILM instax WIDE Instant Film, vendute separatamente. Ogni film pack contiene dieci fotografie.
Quanto tempo impiega una stampa?
La foto esce in circa 14 secondi dalla registrazione dell’immagine; lo sviluppo richiede circa 90 secondi.
Quante foto stampa con una carica?
La batteria integrata consente circa 100 stampe con una carica completa, secondo la stima dichiarata da Fujifilm.
Quali formati immagine sono compatibili?
I formati supportati sono JPEG, PNG, HEIF e DNG. Il collegamento con i dispositivi avviene tramite Bluetooth 5.1.
Da dove provengono queste informazioni?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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