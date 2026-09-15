 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra

Fujifilm instax Link WIDE 2: scheda tecnica e autonomia di stampa

15 Settembre 2026

15 Settembre 2026/Home/INTERNET/Fujifilm instax Link WIDE 2: scheda tecnica e autonomia di stampa

La notizia in sintesi

  • Diffusa la scheda tecnica della stampante fotografica instax Link WIDE 2
  • Il dispositivo utilizza pellicole FUJIFILM instax WIDE vendute separatamente
  • La stampa richiede circa 14 secondi, più circa 90 secondi di sviluppo
  • La batteria integrata consente circa 100 stampe per carica completa

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

instax LINK WIDE 2 instant photo printer, Duo Blue

Una stampante portatile che ti permette di creare stampe instax direttamente dal tuo smartphone, e di stampare anche da instagram, Facebook, fotocamere instax PAL e fotocamere Fujifilm Serie X compatibili. · Utilizza il nostro formato di pellicola instax più grande, WIDE, con dimensioni della pellicola 108 (L) x 86 (A) mm e dimensioni dell’immagine 99 (L) x 62 (A) mm. Si tratta di una pellicola ISO 800 con tecnologia Fujifilm Real Film (pellicola venduta separatamente). · Tra le nuove funzionalità dell’app Link WIDE troviamo Photo Mixer, che crea e suggerisce collage di foto: l’utente deve semplicemente selezionare le proprie opzioni preferite.

Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Fujifilm ha diffuso le specifiche tecniche di instax Link WIDE 2, stampante fotografica portatile compatibile con le pellicole istantanee FUJIFILM instax WIDE, da acquistare separatamente.

Il dispositivo stampa immagini nel formato da 62 per 99 millimetri, mentre la pellicola misura 86 per 108 millimetri. Ogni pacchetto di pellicole contiene dieci foto.

La scheda indica un sistema di esposizione a tre colori con OLED, una risoluzione di 318 dpi e 256 livelli RGB per ciascun colore.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram
instax Pal 2 stills 1

La connessione con dispositivi esterni avviene tramite Bluetooth 5.1. Tra i formati di immagine supportati figurano JPEG, PNG, HEIF e DNG.

Il tempo dichiarato per il passaggio dalla registrazione dell’immagine all’uscita della fotografia è di circa 14 secondi. Lo sviluppo della pellicola richiede circa 90 secondi.

Le tempistiche possono quindi variare tra l’avvio della stampa e la visualizzazione completa dell’immagine sulla foto istantanea.

instax Pal 2 stills 3

Formati supportati e capacità della batteria

Instax Link WIDE 2 utilizza una batteria integrata agli ioni di litio. Fujifilm indica una capacità approssimativa di circa 100 stampe dopo una ricarica completa.

Il numero effettivo di fotografie ottenibili con una carica può dipendere dalle condizioni di utilizzo del dispositivo.

Per la ricarica sono necessari da circa un’ora e mezza a circa due ore, in base alla temperatura ambiente e al livello della batteria.

instax Pal 2 stills 11

Durante la stampa, il consumo energetico indicato è di circa 3 watt. A dispositivo spento, il valore dichiarato è di circa 0,0 watt, pari a 0,3 milliwatt.

La stampante include una funzione di spegnimento automatico impostabile a cinque minuti oppure disattivabile.

La disattivazione dello spegnimento automatico comporta un aumento dei consumi energetici del dispositivo, secondo quanto riportato nella scheda tecnica.

(PNG) instax Link WIDE 2 Promotional images 15 WIDE 2 with X series camera Duo Beige 1197 Stack

Le immagini vengono esposte su pellicola instax WIDE, un formato più ampio rispetto alla superficie finale di molte fotografie istantanee tradizionali.

La risoluzione di esposizione dichiarata è di 12,5 punti per millimetro, con un dot pitch di 80 micrometri.

Il conteggio dei pixel di esposizione è pari a 800 per 1260 punti.

(SNS & Web ready) instax Link WIDE 2 Promotional images 07 Simple print Duo Blue 0965 (1 1)

Dimensioni, peso e condizioni d’uso

La stampante misura 139,9 millimetri di larghezza, 128,3 millimetri di altezza e 36 millimetri di profondità, senza considerare le parti sporgenti.

Il peso è di circa 357 grammi, esclusa la cartuccia di pellicola.

Nella confezione è incluso un cavo USB Type-C lungo 30 centimetri.

instax Link WIDE 2 DUO BLUE 011 basic promotional image

Le condizioni operative indicate prevedono una temperatura compresa tra più 5 e più 40 gradi Celsius.

L’umidità prevista per l’utilizzo va dal 20% all’80%, senza condensa.

Le pellicole compatibili non sono incluse tra gli accessori indicati e vengono vendute separatamente.

instax Link WIDE 2 DUO BEIGE 001 basic promotional image

Il dispositivo può gestire file provenienti da sorgenti differenti, purché salvati in uno dei quattro formati dichiarati compatibili.

La presenza del supporto DNG interessa chi utilizza file fotografici in formato raw compatibile, oltre alle immagini JPEG, PNG e HEIF.

La trasmissione via Bluetooth permette di inviare alla stampante le fotografie selezionate per la stampa.

(PNG) instax Link WIDE 2 Promotional images 09 Printer with various features Duo Blue 0998

La durata della batteria è espressa come stima: Fujifilm indica circa 100 stampe, senza specificare una durata in ore.

Il dato riguarda una carica completa e non sostituisce le variabili legate alle modalità e alle condizioni d’uso.

Il tempo di ricarica dichiarato resta compreso tra 1,5 e 2 ore circa.

instax Link WIDE 2 stills 9

La stampa produce una fotografia con area immagine di 62 per 99 millimetri.

La pellicola instax WIDE utilizzata dal prodotto ha invece una dimensione complessiva di 86 per 108 millimetri.

Ogni film pack permette di realizzare dieci fotografie.

instax Link WIDE 2 stills 11

La stampante adotta una gradazione di esposizione RGB con 256 livelli per colore.

Il sistema di registrazione indicato da Fujifilm è basato su esposizione a tre colori con OLED.

Le specifiche possono essere modificate senza preavviso, come precisato nella documentazione diffusa dall’azienda.

instax Link WIDE 2 stills 2

Il peso comunicato esclude la cartuccia di pellicola, elemento necessario per realizzare le stampe istantanee.

Le dimensioni riportate non comprendono le parti sporgenti del dispositivo.

Il cavo USB Type-C incluso è l’unico accessorio elencato nella scheda tecnica.

instax Link WIDE 2 stills

Il tempo di circa 14 secondi riguarda l’intervallo dalla registrazione dell’immagine all’uscita della foto estratta.

Il successivo sviluppo della fotografia istantanea richiede circa 90 secondi.

La documentazione non indica prezzi, data di disponibilità o contenuto dettagliato di eventuali confezioni commerciali.

instax Link WIDE 2 stills 13

Le specifiche definiscono instax Link WIDE 2 come un dispositivo dedicato alla stampa su pellicole instax WIDE.

La compatibilità con JPEG, PNG, HEIF e DNG amplia le tipologie di file selezionabili per la stampa.

Per l’uso previsto, restano necessarie le pellicole FUJIFILM instax WIDE vendute separatamente.

instax Pal 2 WIHTE 04 basic promotional image

La funzione di spegnimento automatico può essere impostata su cinque minuti oppure disattivata.

Fujifilm avverte che lasciare disattivato lo spegnimento automatico aumenta il consumo energetico dell’apparecchio.

Il consumo durante la stampa è indicato in circa 3 watt.

260528 instax Pal 2 Promotional images 17 Pal 2 in the palm of hand Black 2282

La batteria agli ioni di litio è integrata nel corpo della stampante.

La ricarica dipende sia dalla temperatura dell’ambiente sia dal livello della batteria al momento del collegamento.

La scheda non fornisce ulteriori indicazioni sulle modalità di ricarica oltre alla presenza del cavo USB Type-C.

260528 instax Pal 2 Promotional images 01 Hero White 0311

Il Bluetooth 5.1 è l’interfaccia dichiarata per il collegamento con i dispositivi da cui inviare le immagini.

La risoluzione di 318 dpi corrisponde al valore tecnico di 12,5 punti per millimetro riportato dal produttore.

L’unità utilizza un dot pitch di 80 micrometri per l’esposizione dell’immagine.

260528 instax Pal 2 Promotional images 17 Pal 2 in the palm of hand White 2285

La scheda tecnica non riporta informazioni su software, applicazioni compatibili o sistemi operativi supportati.

Non vengono indicati neppure colori, versioni commerciali o disponibilità territoriale del prodotto.

I dati disponibili riguardano quindi soprattutto stampa, alimentazione, dimensioni e condizioni operative.

260528 instax Pal 2 Promotional images 01 Hero Black 0408

Il funzionamento è previsto in ambienti con umidità tra il 20% e l’80%, purché non sia presente condensa.

La temperatura operativa massima indicata è di più 40 gradi Celsius, mentre quella minima è di più 5 gradi.

Questi limiti definiscono le condizioni ambientali riportate dal produttore per l’utilizzo della stampante.

instax Pal 2 BLACK 04 basic promotional image

La documentazione diffusa da Fujifilm delinea quindi un prodotto per stampe istantanee in formato WIDE, con connettività Bluetooth, batteria ricaricabile e supporto a quattro formati di file.

FAQ

Quali pellicole usa instax Link WIDE 2?

Utilizza pellicole FUJIFILM instax WIDE Instant Film, vendute separatamente. Ogni film pack contiene dieci fotografie.

Quanto tempo impiega una stampa?

La foto esce in circa 14 secondi dalla registrazione dell’immagine; lo sviluppo richiede circa 90 secondi.

Quante foto stampa con una carica?

La batteria integrata consente circa 100 stampe con una carica completa, secondo la stima dichiarata da Fujifilm.

Quali formati immagine sono compatibili?

I formati supportati sono JPEG, PNG, HEIF e DNG. Il collegamento con i dispositivi avviene tramite Bluetooth 5.1.

Da dove provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Pulizia casaLe migliori lavastoviglie di agosto 2026Tech e casaI migliori droni di agosto 2026Tech e casaLe migliori strisce LED di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Agenti OpenAI coinvolti in un attacco a RubyGems, secondo i ricercatori
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 13 set
#2
EVENTI
MICAM Milano apre con la candidatura UNESCO della calzatura italiana
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 set
#3
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Milano Digital Week esplora la Città Generativa allo Smart City Lab
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 set
#4
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Google.org e Fondo Repubblica Digitale: 1,3 milioni per formare creativi sull’IA
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 13 set
#5
INTERNET
QVC Italia debutta alla Milano Beauty Week con uno spazio wellness
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 set
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.