Tesla Cybertruck inutilizzabili dopo l’aggiornamento software 2026.26.6.5

2 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Tesla Cybertruck : tre proprietari segnalano guasti dopo l’aggiornamento 2026.26.6.5.

: tre proprietari segnalano guasti dopo l’aggiornamento 2026.26.6.5. I veicoli coinvolti si trovano in California, Texas e Massachusetts.

Gli avvisi riguardano ricarica, prestazioni ridotte e sistema ad alta tensione.

Manca una causa confermata e non risulta alcun richiamo ufficiale.

Tesla Cybertruck, tre casi dopo l’aggiornamento

Tesla è al centro delle segnalazioni di almeno tre proprietari di Cybertruck, residenti in California, Texas e Massachusetts, i cui pick-up sarebbero diventati inutilizzabili dopo l’installazione del software 2026.26.6.5. I casi riferiti riguardano Edison Dabu, Eric Gonzalez e un proprietario identificato come Chris, e presentano una sequenza simile: aggiornamento OTA, passaggio alla modalità di prestazioni limitate, blocco della ricarica e avvisi sul sistema ad alta tensione.

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Il fatto merita attenzione perché gli aggiornamenti over-the-air permettono di intervenire su funzioni rilevanti dell’auto senza l’accesso immediato a un’officina. Nei tre resoconti, però, la vicinanza temporale tra installazione del software e comparsa degli errori non basta a dimostrare che l’aggiornamento sia la causa diretta dei malfunzionamenti. Gli elementi disponibili descrivono episodi circoscritti, non un problema accertato sull’intera flotta di Tesla Cybertruck.

Gli avvisi visualizzati dai proprietari hanno un impatto pratico rilevante: un veicolo che non può ricaricare, limita accelerazione e velocità e avverte del possibile mancato riavvio non è normalmente utilizzabile. La questione riguarda quindi l’affidabilità operativa dei singoli mezzi coinvolti e richiede una diagnosi da parte dell’assistenza Tesla. Al momento non emergono una spiegazione tecnica ufficiale, una procedura comune di ripristino o un richiamo collegato ai casi segnalati.

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Gli avvisi sull’alta tensione e le versioni software

Il primo episodio riguarda Edison Dabu, proprietario californiano di un Cybertruck con 26.961 miglia percorse, circa 43.400 chilometri. Dopo l’update, il veicolo è entrato in limp mode, la modalità protettiva che riduce le prestazioni quando il sistema rileva condizioni potenzialmente rischiose. Sul display sarebbero comparsi l’avviso relativo alla riduzione di accelerazione e velocità massima e il messaggio secondo cui il mezzo avrebbe potuto non riavviarsi.

Un’ulteriore segnalazione riferiva un’anomalia del sistema ad alta tensione, accompagnata dall’indicazione che la ricarica non era disponibile e che era necessario l’intervento dell’assistenza. Il riavvio del veicolo non avrebbe eliminato gli errori. Le schermate del Service Mode condivise da Dabu mostravano vari codici associati alla sezione ad alta tensione, ma non fornivano una diagnosi conclusiva né identificavano l’origine specifica dell’anomalia.

Il secondo caso è stato riportato da Eric Gonzalez, residente in Texas, che ha descritto un comportamento analogo del proprio pick-up dopo l’aggiornamento software. Il materiale disponibile non dettaglia una diagnosi tecnica distinta per il suo veicolo, ma colloca anche questo episodio dopo l’installazione dell’update. La convergenza dei sintomi rende il confronto utile, senza trasformarlo in una prova di identità tra i guasti.

Il terzo proprietario, Chris, residente in Massachusetts, ha riferito che al termine dell’installazione l’indicatore della batteria mostrava lo 0%. Il Cybertruck sarebbe quindi passato alla modalità con prestazioni limitate e la ricarica domestica non sarebbe risultata possibile. Anche in questo caso, le immagini del menu diagnostico mostravano errori ricondotti al circuito ad alta tensione.

Esiste però una discrepanza nella numerazione software riportata per il primo caso. Il racconto iniziale menziona la versione 2026.26.6.6, mentre il testo pubblicato da Dabu indica 2026.26.6.5; Chris cita esplicitamente quest’ultima build. Questa differenza impedisce di attribuire tutti gli episodi con certezza alla medesima versione, pur in presenza di tempi e sintomi comparabili.

Gli avvisi di alta tensione non consentono da soli di separare tre possibili scenari: un errore software, una comunicazione anomala fra centraline oppure un guasto hardware già presente. È questo il limite principale dei resoconti disponibili. Un aggiornamento OTA può coincidere con l’emersione di un difetto, ma la correlazione temporale richiede verifiche tecniche prima di poter stabilire un nesso causale.

Assistenza necessaria e assenza di una soluzione comune

I tre casi non delineano, allo stato delle informazioni disponibili, un difetto esteso a tutti i Tesla Cybertruck. Il numero degli esemplari segnalati è limitato e nessuno degli elementi riportati conferma un richiamo, un bollettino tecnico o una correzione software già distribuita. Per i proprietari coinvolti, il blocco della ricarica e gli avvisi sul possibile mancato riavvio rendono prioritario il contatto con l’assistenza.

La conseguenza futura dipende dall’identificazione dell’origine del malfunzionamento. Se l’analisi individuasse un problema collegato al software, un ulteriore aggiornamento OTA potrebbe intervenire senza un’operazione fisica sul veicolo. Se invece emergesse una causa hardware o di comunicazione tra componenti, sarebbe necessaria una verifica tecnica sul singolo mezzo.

Fino a una valutazione conclusiva, i codici mostrati nel Service Mode non permettono di attribuire responsabilità all’aggiornamento 2026.26.6.5. La cautela è essenziale anche perché la numerazione discordante del primo episodio lascia aperta l’incertezza sulla build effettivamente installata. I resoconti descrivono un segnale da monitorare, non una conferma di malfunzionamento generalizzato.

FAQ

Quale aggiornamento è citato nelle segnalazioni?

La versione 2026.26.6.5 è indicata da Chris e nel testo pubblicato da Edison Dabu; un primo racconto menziona invece 2026.26.6.6.

Quali Cybertruck risultano coinvolti?

Tre esemplari appartenenti a proprietari residenti in California, Texas e Massachusetts, identificati come Edison Dabu, Eric Gonzalez e Chris.

Cosa indica la modalità limp mode?

La modalità protettiva riduce le prestazioni quando il sistema rileva condizioni potenzialmente rischiose, limitando nel caso segnalato accelerazione e velocità massima.

Il Cybertruck può ricaricare con questi avvisi?

Nei casi descritti la ricarica è risultata non disponibile; Chris ha riferito anche l’impossibilità di ricaricare il veicolo a casa.

Quali fonti sono state considerate?

La redazione ha rielaborato con supervisione umana informazioni sottoposte a verifica incrociata fra fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse le agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, per assicurare un controllo accurato dei contenuti.