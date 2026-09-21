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Microsoft rafforza formazione e co-selling per i partner italiani

21 Settembre 2026

21 Settembre 2026/Home/INTERNET/Microsoft rafforza formazione e co-selling per i partner italiani

La notizia in sintesi

  • Microsoft indica una crescita a doppia cifra del business dei partner italiani.
  • Le transazioni sul Microsoft Marketplace sono cresciute del 150% in un anno.
  • AI L.A.B. coinvolge 39 partner, oltre 500 organizzazioni e 60 startup.
  • Microsoft annuncia nuovi percorsi di formazione, certificazione e co-selling per il FY27.

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Microsoft Italia amplia le iniziative rivolte alla propria rete di partner tecnologici, puntando su formazione, programmi commerciali congiunti e progetti di intelligenza artificiale. L’azienda dichiara di lavorare con 15.000 partner sul territorio nazionale e segnala una crescita a doppia cifra per il business dei soggetti focalizzati sulle sue tecnologie.

Tra i dati diffusi il 15 settembre da Milano, Microsoft indica inoltre un aumento del 150% anno su anno delle transazioni sul proprio Marketplace. La piattaforma viene utilizzata per distribuire applicazioni e servizi sviluppati dall’ecosistema Microsoft; secondo una ricerca Omdia commissionata dall’azienda, ogni dollaro di software venduto attraverso il Marketplace genera 6,26 dollari di ricavi da servizi per i partner.

La strategia annunciata riguarda l’adozione di cloud, intelligenza artificiale e agenti AI nelle imprese, con strumenti destinati a system integrator, società di consulenza, sviluppatori software indipendenti, distributori e startup. Microsoft collega questi interventi al passaggio dalle sperimentazioni all’impiego su scala delle tecnologie AI.

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Competenze e vendite congiunte

Secondo Microsoft, il programma AI Cloud Partner Program sarà rafforzato nell’esercizio fiscale 2027 attraverso tre direttrici: sviluppo delle competenze, attività di go-to-market e co-selling. Sul fronte della formazione, l’azienda cita Agent P, un coach di vendita consulenziale basato sull’AI, e il Partner Skilling Hub, destinato a raccogliere i percorsi formativi.

Fra le novità previste figurano il badge Frontier Transformation Engineer e la specializzazione Frontier Partner, oltre a percorsi dedicati ad Agentic Business Solutions, Agentic Security, Digital Sovereignty e Clinical Applications. Per i partner indicati come Frontier Partner sono previsti nuovi benefici, incluse risorse tecniche, di marketing e commerciali.

“L’adozione dell’AI sta entrando in una nuova fase: le aziende sono pronte a passare da progetti pilota a utilizzo su scala, ma hanno bisogno di visione, competenze e tecnologia. Imperativo di Microsoft nel FY27 è investire per consentire ai partner di sviluppare skill distintive, generare nuova domanda e approcciare congiuntamente il mercato, trasformando l’innovazione AI in crescita. Il nostro ecosistema fa leva su cinque anime complementari – system integrator, società di consulenza, ISV, distributori e startup – che ci consentono di raggiungere capillarmente le organizzazioni italiane e di supportarne in modo mirato il percorso d’innovazione. In questa fase sta emergendo sempre più l’importanza di combinare competenze tecnologiche e di processo e accanto ai grandi player emergono numerose realtà boutique specializzate ad esempio nell’ambito del change management. È uno scenario in costante evoluzione e il nostro ecosistema è in crescita non solo grazie alle risorse che mettiamo loro a disposizione, ma anche grazie all’utilizzo delle nostre tecnologie nei loro processi di lavoro. I partner di maggior successo hanno, infatti, un approccio Customer Zero”, ha dichiarato Annamaria Bottero, Direttore della Divisione Global Partner Solutions di Microsoft Italia.

Per i progetti di modernizzazione dei clienti, Microsoft prevede anche il potenziamento della Cloud Accelerate Factory, che offre servizi di implementazione Microsoft ai partner idonei. Sul piano commerciale, l’azienda annuncia per il FY27 il lancio di Partner Center for Sales, evoluzione dell’esperienza di co-sell con account intelligence basata sull’AI, segnali sulle opportunità e azioni guidate per i team di vendita.

Microsoft cita un’analisi interna secondo cui la collaborazione commerciale tra Microsoft e partner è associata a tassi di successo superiori dell’84%, a trattative più grandi del 41% e a un incremento del 55% delle opportunità condivise rispetto all’anno precedente. Si tratta di dati riportati dall’azienda nella propria documentazione di guidance per i partner.

AI agentica e ostacoli all’adozione

Nel comunicato, Microsoft richiama le stime di TEHA Group, secondo le quali un’adozione pervasiva dell’intelligenza artificiale potrebbe generare entro il 2040 un incremento annuale del PIL italiano del 18%, pari a 336 miliardi di euro all’anno. La stessa fonte individua nelle competenze e nella cultura il principale ostacolo all’adozione dell’AI agentica in Italia, citato dal 70% dei casi, seguito dall’integrazione con i processi aziendali esistenti, al 47%.

Per Microsoft, i partner dovranno quindi affiancare le aziende non soltanto nella distribuzione delle tecnologie, ma anche nella revisione dei processi, nella gestione del cambiamento, nella governance e nel controllo dei costi. L’azienda presenta Microsoft 365 Copilot, Cowork, Microsoft IQ, Agent 365, Azure, Foundry, Fabric e le soluzioni di sicurezza come componenti dell’offerta per lo sviluppo e la gestione di workflow agentici.

I risultati di AI L.A.B.

Un capitolo centrale della strategia italiana è AI L.A.B., programma dedicato alla formazione digitale e all’accelerazione di progetti basati sull’intelligenza artificiale. L’iniziativa conta 39 partner attivi e si articola in quattro filoni: Frontier, rivolto alle grandi aziende; Italy, dedicato alle piccole e medie imprese; for Good, focalizzato su formazione e accessibilità; e for Startups, avviato quest’anno con la collaborazione di venture capital.

A tre anni dal lancio, secondo i dati comunicati da Microsoft, AI L.A.B. ha coinvolto oltre 500 organizzazioni e 60 startup negli ultimi sei mesi. Il programma ha sviluppato più di 230 use case e 850 progetti, mentre le persone formate sono 1,5 milioni. Microsoft, che presenta informazioni sulle proprie attività nel sito italiano, affida ai partner una parte rilevante dell’accompagnamento delle imprese nell’adozione dell’AI.

Le misure annunciate puntano dunque a rendere più strutturata la collaborazione tra l’azienda e il canale ICT, con formazione, certificazioni e supporto alle vendite come strumenti per portare i progetti AI oltre la fase sperimentale.

FAQ

Quanti partner Microsoft operano in Italia?

Microsoft dichiara una rete di 15.000 partner sul territorio italiano, comprendente system integrator, consulenti, ISV, distributori e startup.

Quanto sono cresciute le transazioni sul Microsoft Marketplace?

Le transazioni sul Microsoft Marketplace hanno registrato una crescita del 150% anno su anno, secondo i dati diffusi da Microsoft Italia.

Quali risultati ha ottenuto AI L.A.B.?

Il programma conta 39 partner attivi, oltre 500 organizzazioni coinvolte, 60 startup, più di 230 use case, 850 progetti e 1,5 milioni di persone formate.

Quali novità sono previste per i partner nel FY27?

Microsoft annuncia nuove certificazioni, Agent P, Partner Skilling Hub, Partner Center for Sales e il potenziamento della Cloud Accelerate Factory.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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