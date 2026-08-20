20 Agosto 2026/Home/PRODOTTI/Sandisk presenta SSD NAS 600 e NAS 800 per prosumer e piccole imprese
La notizia in sintesi
- Sandisk lancia due SSD dedicati ai sistemi NAS per prosumer e piccole imprese.
- Il modello NAS 600 SATA raggiunge 560 MB/s in lettura sequenziale.
- Il NAS 800 NVMe con PCIe 5.0 arriva a 14.900 MB/s in lettura.
- Le nuove unità saranno acquistabili da settembre attraverso diversi canali di vendita.
Riassunto generato con AI
Sandisk ha annunciato due nuove unità a stato solido destinate ai sistemi di archiviazione in rete, o NAS: SANDISK NAS 600 SATA SSD e SANDISK NAS 800 NVMe SSD. I prodotti saranno disponibili a partire da settembre sul sito Sandisk e presso una selezione di retailer ed e-tailer nel mondo.
Le nuove unità sono rivolte a prosumer, professionisti creativi e piccole imprese che utilizzano sistemi NAS per gestire file condivisi, carichi di lavoro multiutente e infrastrutture di cloud privato. La proposta comprende un modello SATA pensato anche per aggiornare sistemi esistenti basati su dischi rigidi e un modello NVMe destinato a configurazioni all-flash o ibride.
Due SSD per configurazioni NAS diverse
Il SANDISK NAS 600 SATA SSD utilizza il formato da 2,5 pollici con spessore di 7 millimetri e può essere inserito in alloggiamenti NAS da 3,5 pollici compatibili con unità SSD da 2,5 pollici. È disponibile in capacità comprese tra 500 GB e 4 TB.
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Per il modello da 4 TB, Sandisk indica una resistenza fino a 2.500 TBW e un valore di MTTF fino a 2,25 milioni di ore. L’unità raggiunge velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s ed è pensata per essere impiegata come sostituzione degli HDD, cache oppure livello di archiviazione a stato solido in sistemi NAS.
Il SANDISK NAS 800 NVMe SSD, invece, adotta l’interfaccia PCIe 5.0 e il formato M.2 2280. Può essere usato per caching, storage tiering o come archiviazione primaria in sistemi NAS destinati a database, virtualizzazione, creazione di contenuti e applicazioni di AI agentica.
La capacità varia da 960 GB a 7,68 TB e l’unità utilizza memoria TLC 3D NAND. Nella versione da 7,68 TB, la resistenza dichiarata arriva fino a 14 PBW. Sandisk comunica fino a 2,3 milioni di IOPS in lettura casuale e 2 milioni in scrittura casuale per il modello da 3,84 TB, mentre il modello da 1,92 TB raggiunge fino a 14.900 MB/s in lettura sequenziale e 13.200 MB/s in scrittura sequenziale.
La domanda di archiviazione locale
Il lancio si inserisce nel contesto della crescita dei dati gestiti localmente da professionisti e aziende di piccole dimensioni, anche attraverso sistemi di cloud privato. Secondo Sandisk, la necessità di conservare e controllare dati generati dalle attività digitali e dall’intelligenza artificiale sta aumentando l’interesse per soluzioni NAS con prestazioni e resistenza più elevate.
“Il modo in cui gli utenti utilizzano i NAS è cambiato radicalmente”, ha dichiarato Anil Moolchandani, Vice President, Product Management di Sandisk. “Oggi prosumer, professionisti creativi e piccole imprese gestiscono dataset sempre più grandi, collaborano tra team e si affidano a sistemi che devono garantire prestazioni costanti 24 ore su 24. Abbiamo sviluppato il portfolio SANDISK® NAS per rispondere a queste esigenze in evoluzione, offrendo agli utenti SSD che consentono di modernizzare facilmente gli ambienti NAS esistenti o di sfruttare appieno le prestazioni delle implementazioni all-flash.”
Le due unità completano quindi l’offerta dell’azienda per chi vuole integrare SSD in un NAS già operativo o realizzare configurazioni basate interamente su memoria flash. Disponibilità, capacità e prestazioni variano in base al modello scelto.
FAQ
Quando saranno disponibili gli SSD NAS Sandisk?
Sì, entrambe le unità saranno disponibili per l’acquisto a partire da settembre sul sito Sandisk e presso rivenditori selezionati.
Quali capacità offre il SANDISK NAS 600 SATA?
Sì, il SANDISK NAS 600 SATA SSD è previsto in tagli compresi tra 500 GB e 4 TB.
Qual è la velocità del NAS 800 NVMe?
Sì, il modello da 1,92 TB raggiunge fino a 14.900 MB/s in lettura sequenziale e 13.200 MB/s in scrittura sequenziale.
Il NAS 600 SATA sostituisce gli HDD?
Sì, può essere installato per sostituire dischi rigidi oppure come cache o livello di storage SSD in sistemi NAS compatibili.
Qual è la fonte di queste informazioni?
Sì, il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.
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