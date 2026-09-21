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Nothing Phone (3) a 519 euro su Amazon con 330 euro di sconto

21 Settembre 2026

21 Settembre 2026/Home/INTERNET/Nothing Phone (3) a 519 euro su Amazon con 330 euro di sconto

La notizia in sintesi

  • Nothing Phone (3) scende a 519 euro su Amazon.
  • La versione coinvolta offre 12 GB di RAM e 256 GB.
  • Il taglio indicato è di 330 euro sul prezzo di listino.
  • Restano inclusi Snapdragon 8s Gen 4, IP68 e ricarica wireless.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

Nothing Phone (3) – Smartphone con tripla fotocamera posteriore da 50 MP

GLYPH MATRIX:Cuore dell’interfaccia Glyph, la Glyph Matrix consente di visualizzare notifiche e molto altro, ad esempio dagli avvisi importanti a funzioni e giochi. Non è solo luce, è l’inizio di una nuova esperienza. · FOTOCAMERA:Cattura ogni momento nei minimi dettagli con la fotocamera tutta da 50 MP. Quando la spia rossa è accesa, è il momento di creare.FOTOCAMERA PRINCIPALE OIS DA 50 MP, FOTOCAMERA CON PERISCOPIO OIS DA 50 MP, FOTOCAMERA ULTRA GRANDANGOLARE DA 50 MP, FOTOCAMERA ANTERIORE DA 50 MP. · PRESTAZIONI: Phone (3) è basato su Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform. Un processore potente ed efficiente, per prestazioni ultra. Booster fino a 24 GB di RAM. 8 core tutti grandi fino a 3,2 GHz con processo a 4 nm. AI Engine. RAM LPDDR5X + ROM UFS 4.0

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Nothing Phone (3) in offerta su Amazon

Il Nothing Phone (3) di Nothing è proposto da Amazon a 519 euro nella configurazione bianca con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, rispetto al listino di 849 euro. La segnalazione, pubblicata il 20 settembre 2026 e firmata da Michea Elia, indica un ribasso del 39%, pari a 330 euro, per un modello Android di fascia alta. L’offerta riguarda il mercato Amazon e punta a rendere più accessibile un dispositivo che si differenzia per estetica e dotazione.

Il calo di prezzo incide soprattutto sul confronto con prodotti premium: processore, display e sistema fotografico restano quelli della proposta originale.

Specifiche, design e dotazione tecnica

Il telefono utilizza lo Snapdragon 8s Gen 4, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB non espandibili, una combinazione orientata a multitasking, applicazioni impegnative e giochi. Il display AMOLED da 6,67 pollici ha risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz, mentre il peso di 218 grammi e lo spessore di circa 9 millimetri definiscono un formato importante. Sul retro operano una fotocamera principale, una ultra-grandangolare e un teleobiettivo periscopico, tutti da 50 MP; anche la camera frontale è da 50 MP.

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Al posto delle precedenti strisce luminose, Nothing impiega la Glyph Matrix, un piccolo display circolare a matrice di punti per notifiche, indicatori e animazioni. La batteria al silicio-carbonio da 5.150 mAh supporta ricarica cablata fino a 65 W e wireless fino a 15 W, mentre la certificazione IP68 tutela da polvere e immersioni accidentali secondo lo standard previsto. Completano la dotazione 5G, NFC, eSIM, lettore d’impronte sotto al display, altoparlanti stereo e l’interfaccia Nothing OS.

Prezzo più competitivo, ma dimensioni da valutare

Il ribasso avvicina il Nothing Phone (3) a una fascia di prezzo nella quale la valutazione non dipende soltanto dall’hardware, ma anche dalla preferenza per un design riconoscibile e per l’interfaccia Nothing OS. Per chi considera peso e ingombro, i 218 grammi e i circa 9 millimetri restano elementi concreti da verificare prima dell’acquisto. Prezzo e disponibilità su Amazon possono cambiare rapidamente, quindi il riferimento effettivo resta la pagina del prodotto al momento dell’ordine.

FAQ

Quale Nothing Phone (3) è in offerta?

La promozione riguarda la versione bianca con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna.

Quanto costa Nothing Phone (3) su Amazon?

Il prezzo indicato è 519 euro, con un risparmio di 330 euro rispetto al listino di 849 euro.

Che processore monta Nothing Phone (3)?

Lo smartphone utilizza lo Snapdragon 8s Gen 4, supportato nella configurazione promozionale da 12 GB di memoria RAM.

Quali ricariche supporta Nothing Phone (3)?

La batteria da 5.150 mAh supporta ricarica cablata fino a 65 W e ricarica wireless fino a 15 W.

Quali fonti sono state analizzate?

La redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, attraverso un controllo congiunto delle informazioni disponibili.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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