21 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Nothing Phone (3) a 519 euro su Amazon con 330 euro di sconto

La notizia in sintesi Nothing Phone (3) scende a 519 euro su Amazon .

scende a 519 euro su . La versione coinvolta offre 12 GB di RAM e 256 GB.

Il taglio indicato è di 330 euro sul prezzo di listino.

Restano inclusi Snapdragon 8s Gen 4, IP68 e ricarica wireless.

Nothing Phone (3) in offerta su Amazon

Il Nothing Phone (3) di Nothing è proposto da Amazon a 519 euro nella configurazione bianca con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, rispetto al listino di 849 euro. La segnalazione, pubblicata il 20 settembre 2026 e firmata da Michea Elia, indica un ribasso del 39%, pari a 330 euro, per un modello Android di fascia alta. L’offerta riguarda il mercato Amazon e punta a rendere più accessibile un dispositivo che si differenzia per estetica e dotazione.

Il calo di prezzo incide soprattutto sul confronto con prodotti premium: processore, display e sistema fotografico restano quelli della proposta originale.

Specifiche, design e dotazione tecnica

Il telefono utilizza lo Snapdragon 8s Gen 4, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB non espandibili, una combinazione orientata a multitasking, applicazioni impegnative e giochi. Il display AMOLED da 6,67 pollici ha risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz, mentre il peso di 218 grammi e lo spessore di circa 9 millimetri definiscono un formato importante. Sul retro operano una fotocamera principale, una ultra-grandangolare e un teleobiettivo periscopico, tutti da 50 MP; anche la camera frontale è da 50 MP.

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Al posto delle precedenti strisce luminose, Nothing impiega la Glyph Matrix, un piccolo display circolare a matrice di punti per notifiche, indicatori e animazioni. La batteria al silicio-carbonio da 5.150 mAh supporta ricarica cablata fino a 65 W e wireless fino a 15 W, mentre la certificazione IP68 tutela da polvere e immersioni accidentali secondo lo standard previsto. Completano la dotazione 5G, NFC, eSIM, lettore d’impronte sotto al display, altoparlanti stereo e l’interfaccia Nothing OS.

Prezzo più competitivo, ma dimensioni da valutare

Il ribasso avvicina il Nothing Phone (3) a una fascia di prezzo nella quale la valutazione non dipende soltanto dall’hardware, ma anche dalla preferenza per un design riconoscibile e per l’interfaccia Nothing OS. Per chi considera peso e ingombro, i 218 grammi e i circa 9 millimetri restano elementi concreti da verificare prima dell’acquisto. Prezzo e disponibilità su Amazon possono cambiare rapidamente, quindi il riferimento effettivo resta la pagina del prodotto al momento dell’ordine.

FAQ

Quale Nothing Phone (3) è in offerta?

La promozione riguarda la versione bianca con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna.

Quanto costa Nothing Phone (3) su Amazon?

Il prezzo indicato è 519 euro, con un risparmio di 330 euro rispetto al listino di 849 euro.

Che processore monta Nothing Phone (3)?

Lo smartphone utilizza lo Snapdragon 8s Gen 4, supportato nella configurazione promozionale da 12 GB di memoria RAM.

Quali ricariche supporta Nothing Phone (3)?

La batteria da 5.150 mAh supporta ricarica cablata fino a 65 W e ricarica wireless fino a 15 W.

Quali fonti sono state analizzate?

La redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, attraverso un controllo congiunto delle informazioni disponibili.