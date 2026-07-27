Amazon Business supera 60 miliardi di dollari di vendite lorde annualizzate

27 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Amazon Business raggiunge 60 miliardi di dollari di vendite lorde annualizzate.

raggiunge 60 miliardi di dollari di vendite lorde annualizzate. La piattaforma supporta oltre 11 milioni di organizzazioni in 11 Paesi.

Nel 2026 hanno aderito più di 1,8 milioni di nuove organizzazioni.

Intelligenza artificiale, sconti e Prime Business guidano l’espansione dell’offerta.

Riassunto generato con AI

Amazon Business supera 60 miliardi di vendite

Amazon Business ha raggiunto 60 miliardi di dollari di vendite lorde annualizzate nel secondo trimestre, rafforzando il proprio ruolo negli acquisti digitali per imprese, enti e organizzazioni. Il risultato, comunicato da Amazon Business il 21 luglio 2026 da Milano, riguarda una piattaforma che serve oltre 11 milioni di organizzazioni nel mondo e opera in 11 Paesi.

Il traguardo è collegato alla crescente domanda di procedure d’acquisto aziendali più rapide, centralizzate e controllabili, dall’approvvigionamento di uffici e scuole fino a ospedali, hotel e stabilimenti produttivi. Nella prima metà del 2026, più di 1,8 milioni di nuove organizzazioni hanno scelto il servizio.

Dal lancio negli Stati Uniti nel 2015, la divisione ha esteso la propria presenza a clienti di ogni dimensione, incluse centinaia di migliaia di piccole imprese e 97 delle 100 aziende Fortune 100. L’obiettivo dichiarato è combinare ampiezza dell’assortimento, prezzi dedicati e strumenti di gestione della spesa.

AI, assortimento e controllo della spesa

La crescita di Amazon Business si fonda sull’evoluzione dell’offerta per i responsabili degli acquisti. Nell’ultimo anno la piattaforma ha introdotto strumenti basati sull’intelligenza artificiale, prezzi riservati alle aziende, sconti per quantità e nuovi vantaggi inclusi in Prime Business.

Amazon Business Assistant offre risposte in tempo reale, supporto sull’account e suggerimenti basati sulla cronologia degli ordini. Savings Insights analizza invece la spesa per individuare opportunità come acquisti in grandi quantità o ricorrenti, mentre Spend Anomaly Monitoring segnala operazioni inconsuete per intercettare possibili errori o eccessi di spesa.

L’assortimento globale comprende centinaia di milioni di prodotti ed è cresciuto di quasi il 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tra le categorie in espansione figurano utensili per manutenzione, mobili da ufficio e prodotti alimentari freschi; Guided Buying indirizza i dipendenti verso articoli preferenziali definiti dalle organizzazioni.

Nel 2025, secondo l’azienda, gli sconti specifici di Amazon Business hanno generato oltre 1 miliardo di dollari di risparmi globali. Geraldine Valenti, Director Amazon Business Francia, Italia e Spagna, ha dichiarato: “Aziende di ogni dimensione scelgono Amazon Business per l’ampia selezione di prodotti, la convenienza quotidiana e la rapidità e affidabilità delle consegne”.

Prime Business amplia i servizi alle imprese

Prime Business rappresenta un ulteriore tassello della strategia, con servizi pensati per ridurre costi e tempi operativi. Lo scorso anno gli iscritti hanno risparmiato oltre 880 milioni di dollari nelle spese di spedizione a livello globale.

Lo scorso mese è stato inoltre aggiunto Amazon Quick, assistente personale basato sull’IA che può pianificare riunioni, creare documenti e generare dashboard, collegandosi agli strumenti e ai dati già presenti in azienda attraverso sicurezza e governance di AWS.

Per le piccole e medie imprese, i vantaggi ampliati di Prime Business possono tradursi in risparmi stimati fino a quasi 1.100 dollari l’anno. Il dato evidenzia come la competizione negli acquisti B2B punti sempre più sull’integrazione tra catalogo, logistica, automazione e controllo finanziario.

FAQ

Quanto vale Amazon Business su base annualizzata?

Sì, Amazon Business ha raggiunto 60 miliardi di dollari di vendite lorde annualizzate nel secondo trimestre.

Quante organizzazioni usano Amazon Business?

Sì, la piattaforma supporta oltre 11 milioni di organizzazioni nel mondo, comprese imprese, scuole, ospedali e agenzie governative.

In quanti Paesi è disponibile Amazon Business?

Sì, Amazon Business è disponibile in 11 Paesi, tra cui Italia, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Giappone e India.

Quali strumenti AI offre Amazon Business?

Sì, offre Amazon Business Assistant, Savings Insights e Spend Anomaly Monitoring per assistenza, analisi dei risparmi e rilevazione di acquisti insoliti.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui il comunicato ufficiale.