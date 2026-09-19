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Ducati, Confindustria studia il futuro senza vendita annunciata

19 Settembre 2026

19 Settembre 2026/Home/MOTORI/Ducati, Confindustria studia il futuro senza vendita annunciata

La notizia in sintesi

  • Confindustria lavora sul dossier relativo al futuro di Ducati.
  • Nessuna vendita è stata annunciata dal Gruppo Volkswagen.
  • I sindacati escludono conferme interne su una cessione.
  • Un’eventuale soluzione italiana resta solo un’ipotesi.

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Ducati, Confindustria segue il dossier

Ducati, marchio di Borgo Panigale controllato dal Gruppo Volkswagen attraverso Audi, resta al centro del confronto sul proprio futuro dopo che Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, ha confermato il lavoro sul “dossier Ducati”. Durante l’assemblea di Confindustria Emilia Area Centro, Orsini ha affrontato l’ipotesi di una soluzione italiana soltanto qualora Volkswagen decidesse di separarsi dalla casa motociclistica. Il punto decisivo è che non esiste una vendita annunciata né un’offerta definita: dopo la posizione dei sindacati dell’11 settembre, il confronto riguarda scenari legati alla riorganizzazione del gruppo tedesco e alla tutela di un’impresa strategica per l’industria italiana.

Il confine tra ipotesi e operazioni concrete

Emanuele Orsini ha confermato che Confindustria sta lavorando sul dossier, senza certificare né una procedura di vendita né la formazione di un gruppo di acquirenti. L’eventuale intervento di imprenditori italiani è stato evocato come possibilità subordinata a una scelta del Gruppo Volkswagen di cedere Ducati. L’obiettivo dichiarato dall’associazione degli industriali è favorire la permanenza in Italia delle aziende considerate rilevanti per il sistema produttivo nazionale.

Per Orsini, Ducati è uno dei simboli della Motor Valley insieme a Ferrari, Lamborghini e Dallara. Il presidente di Confindustria ha inoltre espresso apprezzamento per l’operato dell’amministratore delegato Claudio Domenicali, annunciando sostegno qualora il dossier evolvesse in modo concreto. Alcune ricostruzioni richiamano una possibile cordata italiana, altre l’eventualità di un fondo d’investimento nazionale, con un profilo più finanziario che industriale. In entrambi i casi, però, manca un’operazione annunciata.

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Ducati è sotto il controllo di Volkswagen tramite Audi dal 2012 e le indiscrezioni si collocano nella più ampia riorganizzazione del costruttore tedesco. Orsini ha collegato le difficoltà dell’auto europea anche alle politiche del Green Deal, esprimendo una valutazione critica. Questa lettura rappresenta la posizione del presidente di Confindustria e non una motivazione ufficiale comunicata da Volkswagen. La distinzione è centrale per valutare correttamente lo stato del dossier.

I lavoratori chiedono radicamento territoriale

Fim, Fiom e Uilm hanno mantenuto una posizione prudente, sottolineando che Ducati è un’azienda sana e che, all’11 settembre, non risultavano conferme interne su una vendita. Le organizzazioni dei lavoratori chiedono soprattutto che la casa di Borgo Panigale resti legata al territorio anche nell’eventualità di un futuro passaggio di proprietà. La conseguenza immediata è una fase di attenzione: Confindustria prepara una possibile soluzione italiana, mentre Volkswagen resta proprietaria e nessuna cessione è stata formalizzata.

FAQ

Ducati è ufficialmente in vendita?

Il Gruppo Volkswagen non ha annunciato alcuna vendita di Ducati e i sindacati hanno riferito assenza di conferme interne.

Chi controlla Ducati dal 2012?

Il Gruppo Volkswagen controlla Ducati attraverso Audi dal 2012, secondo l’assetto proprietario indicato nel dossier industriale.

Cosa sta facendo Confindustria per Ducati?

Confindustria segue il dossier e valuta una soluzione italiana esclusivamente nell’ipotesi di una futura cessione da parte Volkswagen.

Qual è la posizione dei sindacati?

Fim, Fiom e Uilm considerano Ducati un’azienda sana e chiedono che rimanga radicata sul territorio in ogni scenario.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con supervisione e intervento umano.

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