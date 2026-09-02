Alfa si tuffa nell’Adriatico dopo il concerto a Montesilvano

2 Settembre 2026

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La notizia in sintesi

  • Alfa si è tuffato nell’Adriatico dopo il live di Montesilvano.
  • Il gesto è avvenuto domenica 30 agosto davanti ai fan.
  • Il cantautore prepara nuovi concerti e lavora a un album.
  • Il disco affronta fretta, ansia e paura di deludere.

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Alfa chiude il concerto con un bagno nell’Adriatico

Alfa, nome d’arte del cantautore genovese Andrea De Filippi, ha concluso il live di Montesilvano, in provincia di Pescara, con un tuffo nell’Adriatico domenica 30 agosto. Dopo l’esibizione, l’artista ha lasciato il palco e raggiunto la spiaggia davanti alle transenne, trasformando il finale del concerto in un momento condiviso con il pubblico.

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Il gesto richiama un verso da lui scritto e cantato: “Quindi mi tuffo nel Mediterraneo ed è come l’abbraccio di un amico mio”. Prima di correre verso l’acqua, Alfa aveva annunciato dal palco: “Vado a finire il concerto nel posto più strano”.

Via i vestiti, il bagno veloce e poi il ritorno davanti ai fan per il saluto conclusivo: molti spettatori hanno ripreso la scena con i cellulari. L’episodio si inserisce nel linguaggio diretto e spontaneo dell’artista, legato a una generazione abituata a vivere i concerti anche attraverso immagini e condivisioni social.

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Dai singoli estivi ai palazzetti italiani

Il tuffo di Alfa arriva dopo il riscontro ottenuto da “Buon vento”, duetto estivo con Jovanotti. Il 28 agosto è uscito anche “Genova e Napoli”, brano realizzato con Gigi D’Alessio, che lega due città centrali nell’immaginario musicale dei due interpreti.

Dopo il tour estivo, Andrea De Filippi tornerà in autunno nei palazzetti, con appuntamenti nella sua Genova e al Forum di Assago, nell’area di Milano. Prima è previsto il suo primo concerto all’Arena di Verona, fissato per il 23 settembre.

Il calendario segnala una fase di consolidamento dal vivo per un artista che ha già pubblicato tre dischi, oltre a un album live. La crescita dei concerti si accompagna alla pubblicazione di nuove collaborazioni e alla preparazione di un progetto discografico inedito.

Il nome di Alfa viene inoltre accostato al Festival di Sanremo 2027. Sarebbe un ritorno dopo l’edizione 2024, chiusa al decimo posto con “Vai!”.

Il nuovo album racconta il peso della fretta

In un’intervista a La Repubblica, Alfa ha spiegato che il nuovo album sarà dedicato al tema della fretta, definita “il veleno del nostro tempo”. L’artista collega l’accelerazione dei ritmi alla paura di deludere e all’ansia avvertita da tempo anche tra i suoi amici.

Il progetto, ancora in lavorazione, può quindi dare continuità al percorso tra pop, dimensione generazionale e concerti sempre più rilevanti. Le indiscrezioni su Sanremo restano tali, mentre date e nuovi brani delineano i prossimi passaggi concreti.

FAQ

Dove si è tuffato Alfa dopo il concerto?

Nell’Adriatico, raggiungendo la spiaggia di Montesilvano dopo il live davanti ai fan.

Quando è avvenuto il bagno di Alfa?

Domenica 30 agosto, al termine dell’esibizione del cantautore a Montesilvano, nel territorio di Pescara.

Quale singolo ha pubblicato Alfa con Gigi D’Alessio?

“Genova e Napoli” è uscito il 28 agosto in collaborazione con Gigi D’Alessio.

Quando canta Alfa all’Arena di Verona?

Il primo live della sua carriera all’Arena di Verona è programmato per il 23 settembre.

Quali fonti sono state utilizzate?

La redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa qualificate, attraverso una verifica congiunta che include Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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