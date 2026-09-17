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Mercato del giocattolo italiano cresce del 4% grazie alle licenze

17 Settembre 2026

17 Settembre 2026/Home/EVENTI/Mercato del giocattolo italiano cresce del 4% grazie alle licenze

La notizia in sintesi

  • Il mercato del giocattolo italiano cresce del 4% a valore nel primo semestre 2026.
  • Licenze e collezionabili sostengono il comparto, secondo i dati presentati da Assogiocattoli.
  • Stefano Quercetti e Dino D’Alessandris ricevono i premi Hall of Fame 2026.
  • Giocattolo Sospeso ripartirà il 20 novembre con donazioni destinate a bambini in Italia.

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Il mercato italiano del giocattolo ha registrato nel primo semestre del 2026 una crescita del 4% a valore e dell’1,4% a volume, secondo i dati di Circana presentati il 17 settembre durante il Press Day di Assogiocattoli a Milano. Tra i segmenti più rilevanti figurano Games & Puzzles e Building Sets, mentre licenze e prodotti collezionabili contribuiscono alla crescita del comparto.

L’incontro, ospitato all’NHOW Milano, ha riunito aziende e operatori dei settori del gioco, della prima infanzia, delle festività e del party. Il Press Day Assogiocattoli è stato anche l’occasione per presentare prodotti destinati alla stagione natalizia e per discutere le tendenze del mercato.

Licenze e collezionabili trainano le vendite

I prodotti su licenza rappresentano il 34% del giro d’affari complessivo del mercato indicato nel comunicato. Nella classifica delle cinque licenze più rilevanti vengono citate One Piece, Harry Potter, Spider-Man, Formula 1 e Lilo & Stitch. Pokémon mantiene invece il primo posto nel ranking generale delle property.

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Il segmento dei collezionabili pesa per il 17% del fatturato. Le categorie segnalate come principali sono Strategic Trading Card, Action Figures e peluche. Il comunicato richiama inoltre i dati dell’Osservatorio Licensing di MLD Entertainment, secondo cui il mercato globale delle licenze ha sfiorato i 400 miliardi di dollari.

Per la prima infanzia, i dati diffusi da NIQ descrivono un andamento differenziato a inizio 2026. La puericultura leggera continua a calare a volume, mentre il fatturato complessivo registra un lieve recupero, sostenuto dagli Electronic Devices. La puericultura pesante costituisce il 69% del mercato e cresce a volume grazie ai seggiolini auto.

I premi Hall of Fame e la campagna sulla sicurezza

Nel corso della giornata sono stati assegnati i riconoscimenti della quinta edizione della Hall of Fame dell’iniziativa Gioco per Sempre. Il Premio Industria 2026 è stato assegnato a Stefano Quercetti, amministratore delegato dell’omonima azienda. Il Premio Retail 2026 è andato a Dino D’Alessandris, amministratore delegato di Rocco Giocattoli, per la catena di negozi dell’azienda.

Assogiocattoli ha inoltre rilanciato la campagna Bambini sicuri in auto, realizzata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’iniziativa informa sull’uso dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi anti-abbandono. La piattaforma online collegata alla campagna raccoglie indicazioni sui viaggi quotidiani, sulla scelta e sul montaggio dei dispositivi e sulle norme in vigore.

Giocattolo Sospeso al via il 20 novembre

La prossima edizione di Giocattolo Sospeso inizierà il 20 novembre, data della Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’iniziativa, attiva da cinque anni, punta a raccogliere giocattoli da destinare a bambini in Italia attraverso enti benefici, negozi specializzati, superstore e iperstore.

I materiali distribuiti per l’evento comprendono un press kit e collegamenti ai canali indicati nella comunicazione: Facebook, una pagina di approfondimento, il sito web e LinkedIn.

Tra i riferimenti presenti nella documentazione inoltrata compaiono anche Assodigitale, il sito della testata, la versione con barra finale del sito e il profilo LinkedIn di Michele Ficara Manganelli. Le informazioni sulla gestione della mailing list rimandano alle pagine informativa, cancellazione dell’iscrizione e aggiornamento delle preferenze; viene inoltre indicata la sede milanese di GDG PR.

FAQ

Come è andato il mercato del giocattolo nel 2026?

Nel primo semestre 2026 il mercato italiano è cresciuto del 4% a valore e dell’1,4% a volume, secondo Circana.

Quali categorie guidano il mercato del giocattolo?

Games & Puzzles e Building Sets guidano la classifica, mentre collezionabili e licenze contribuiscono alla crescita del comparto.

Chi ha vinto la Hall of Fame 2026?

Stefano Quercetti ha ricevuto il Premio Industria 2026 e Dino D’Alessandris il Premio Retail 2026.

Quando parte Giocattolo Sospeso?

L’iniziativa partirà il 20 novembre, in coincidenza con la Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Qual è la fonte delle informazioni riportate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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