 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
Nilox presenta quattro prodotti tra occhiali smart, SUP ed e-bike

Nilox presenta quattro prodotti tra occhiali smart, SUP ed e-bike

2 Novembre 2026

2 Novembre 2026/Home/PRODOTTI/Nilox presenta quattro prodotti tra occhiali smart, SUP ed e-bike

La notizia in sintesi

  • Nilox propone per Natale quattro prodotti tra occhiali smart, sport acquatici e mobilità elettrica.
  • Gli occhiali Lapaz integrano una fotocamera da 32 MP; gli Urban puntano su musica e chiamate.
  • Il SUP gonfiabile Waikiki misura 274 centimetri e comprende pagaia, pompa, leash, pinna e zaino.
  • La fat e-bike pieghevole X8 Pro ha una batteria removibile e un’autonomia dichiarata fino a 70 chilometri.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

Nilox, E-Bike X8 SE, Bici Elettrica Pieghevole, Fino a 70 km di Autonomia, Fino a 25 Km/h, Brushless High Speed da 36V – 250W e Batteria Removibile 36 V-13 Ah, Gomme FAT 20" x 4", 5 Modalità di Guida

FINO A 70 km DI AUTONOMIA: la batteria removibile da 36 V – 13 Ah (468 Wh) ti permetterà di percorrere in modalità assistita fino a 70 km · BICI ELETTRICA PIEGHEVOLE: si caratterizza per un design audace e moderno, come il telaio ripiegabile, le potenti luci LED e il display LCD che ti permette di scegliere fra 5 modalità di guida

Prezzo su Amazon1.049,00 €PrimeAcquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Due modelli di occhiali smart, una tavola SUP gonfiabile e una bicicletta elettrica pieghevole: sono i quattro prodotti che Nilox, marchio italiano di tecnologia per lo sport e le attività all’aperto, propone per il Natale 2026. La selezione, presentata il 2 novembre a Milano, comprende dispositivi per fotografie, musica e chiamate, attrezzatura per gli sport acquatici e un mezzo per gli spostamenti quotidiani e fuori città. I prezzi consigliati al pubblico vanno dai 39,95 euro degli occhiali Urban ai 1.199,95 euro della X8 Pro.

L'impresa potenziata - evento Datamoney 25 novembre 2026, iscriviti, ingresso gratuito + 2 biglietti concerto in regalo

Lapaz, fotografie e video dagli occhiali

Il modello Lapaz concentra le funzioni di ripresa in un paio di occhiali. La fotocamera integrata ha una risoluzione di 32 megapixel e consente di registrare video fino a 1200P a 30 fotogrammi al secondo. Nella dotazione è presente anche uno stabilizzatore d’immagine. È il prodotto della selezione rivolto a chi vuole documentare le proprie attività all’aperto direttamente attraverso un dispositivo indossabile.

La componente audio utilizza altoparlanti collocati nelle aste, con tecnologia open-ear: permettono di ascoltare musica e gestire le telefonate lasciando percepire i suoni dell’ambiente circostante. I comandi vocali sono disponibili tramite Siri e Google. Le lenti offrono protezione UV400 e filtro per la luce blu, mentre l’autonomia dichiarata arriva fino a cinque ore. Il prezzo consigliato è di 149,99 euro.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Urban, audio e chiamate nella montatura rettangolare

Gli Urban appartengono alla nuova After Collection e hanno una montatura rettangolare. In questo modello le funzioni indicate riguardano soprattutto l’interazione con lo smartphone: gli altoparlanti open-ear integrati consentono l’ascolto della musica e la gestione delle chiamate, mantenendo udibili i rumori esterni.

Paolo Borzacchiello, Usa il cervello, mercoledì 11 novembre 2026 ore 20.30 a Lugano: acquista il biglietto su biglietteria.ch
Nilox Urban After Collection

Anche sugli Urban il controllo vocale passa attraverso Siri e Google, mentre le lenti sono dotate di protezione UV400. Il prezzo consigliato al pubblico è di 39,95 euro, il più basso fra quelli dei quattro prodotti selezionati. Rispetto ai Lapaz, la presentazione del modello si concentra quindi sull’audio e sui comandi vocali, anziché sulle funzioni fotografiche e video.

Waikiki, il SUP gonfiabile con gli accessori

Per le attività in acqua, la proposta è Waikiki, una tavola SUP gonfiabile lunga 274 centimetri e spessa 15 centimetri. La struttura è realizzata in PVC Drop Stitch. Il formato gonfiabile consente di riporre l’attrezzatura nello zaino incluso, che serve anche per il trasporto.

Nilox Sup Waikiki

La dotazione comprende una pagaia regolabile in alluminio, una pompa manuale, un leash di sicurezza e una pinna. Il prezzo consigliato è di 199,99 euro e riguarda dunque la tavola insieme agli accessori elencati, non il solo SUP. La proposta si rivolge sia a chi pratica sport acquatici sia a chi prevede di utilizzarla durante una vacanza al mare.

X8 Pro, batteria removibile e pneumatici FAT

La X8 Pro porta invece la selezione sul terreno della mobilità elettrica. È una fat e-bike con telaio pieghevole, motore posteriore da 36 V e 250 W e batteria removibile da 36 V e 13 Ah, pari a 468 Wh. Per questo modello Nilox dichiara un’autonomia fino a 70 chilometri.

Nilox X8 Pro Blu

La bicicletta monta pneumatici FAT da 20” x 4”, destinati a superfici diverse, dall’asfalto alla neve. Le sospensioni anteriori sono previste per attenuare le irregolarità sui tratti sconnessi e sugli sterrati. Completano l’allestimento i parafanghi maggiorati e le luci LED; la struttura pieghevole e la possibilità di rimuovere la batteria sono altre caratteristiche della configurazione proposta.

Il prezzo consigliato della X8 Pro è di 1.199,95 euro. Con questa bicicletta si chiude una selezione natalizia che riunisce utilizzi differenti: dispositivi indossabili per riprese e audio, attrezzatura per l’acqua e pedalata assistita. Le cifre indicate sono prezzi consigliati al pubblico, mentre i valori di autonomia riportati per Lapaz e X8 Pro sono quelli dichiarati dal marchio.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Pulizia casaLe migliori lavatrici di agosto 2026Pulizia casaLe migliori aspirapolvere senza filo di agosto 2026Pulizia casaLe migliori lavasciuga di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
The Power of Data indaga il potere digitale con immagini AI
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 1 nov
#2
PRODOTTI
Natale con Dyson: le idee regalo per capelli e cura personale
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 2 nov
#3
FINTECH
Buoni fruttiferi postali per minori: rendimento annuo lordo del 5%
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 30 ott
#4
MOTORI
Auto elettriche usate, cresce del 30,9% la quota di verifiche
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 30 ott
#5
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
AI AnthropoCosmic debutta con un incontro online su persona e diritti
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 29 ott
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.