2 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Nilox presenta quattro prodotti tra occhiali smart, SUP ed e-bike

La notizia in sintesi Nilox propone per Natale quattro prodotti tra occhiali smart, sport acquatici e mobilità elettrica.

Gli occhiali Lapaz integrano una fotocamera da 32 MP; gli Urban puntano su musica e chiamate.

Il SUP gonfiabile Waikiki misura 274 centimetri e comprende pagaia, pompa, leash, pinna e zaino.

La fat e-bike pieghevole X8 Pro ha una batteria removibile e un’autonomia dichiarata fino a 70 chilometri.

Due modelli di occhiali smart, una tavola SUP gonfiabile e una bicicletta elettrica pieghevole: sono i quattro prodotti che Nilox, marchio italiano di tecnologia per lo sport e le attività all’aperto, propone per il Natale 2026. La selezione, presentata il 2 novembre a Milano, comprende dispositivi per fotografie, musica e chiamate, attrezzatura per gli sport acquatici e un mezzo per gli spostamenti quotidiani e fuori città. I prezzi consigliati al pubblico vanno dai 39,95 euro degli occhiali Urban ai 1.199,95 euro della X8 Pro.

Lapaz, fotografie e video dagli occhiali

Il modello Lapaz concentra le funzioni di ripresa in un paio di occhiali. La fotocamera integrata ha una risoluzione di 32 megapixel e consente di registrare video fino a 1200P a 30 fotogrammi al secondo. Nella dotazione è presente anche uno stabilizzatore d’immagine. È il prodotto della selezione rivolto a chi vuole documentare le proprie attività all’aperto direttamente attraverso un dispositivo indossabile.

La componente audio utilizza altoparlanti collocati nelle aste, con tecnologia open-ear: permettono di ascoltare musica e gestire le telefonate lasciando percepire i suoni dell’ambiente circostante. I comandi vocali sono disponibili tramite Siri e Google. Le lenti offrono protezione UV400 e filtro per la luce blu, mentre l’autonomia dichiarata arriva fino a cinque ore. Il prezzo consigliato è di 149,99 euro.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Urban, audio e chiamate nella montatura rettangolare

Gli Urban appartengono alla nuova After Collection e hanno una montatura rettangolare. In questo modello le funzioni indicate riguardano soprattutto l’interazione con lo smartphone: gli altoparlanti open-ear integrati consentono l’ascolto della musica e la gestione delle chiamate, mantenendo udibili i rumori esterni.

Anche sugli Urban il controllo vocale passa attraverso Siri e Google, mentre le lenti sono dotate di protezione UV400. Il prezzo consigliato al pubblico è di 39,95 euro, il più basso fra quelli dei quattro prodotti selezionati. Rispetto ai Lapaz, la presentazione del modello si concentra quindi sull’audio e sui comandi vocali, anziché sulle funzioni fotografiche e video.

Waikiki, il SUP gonfiabile con gli accessori

Per le attività in acqua, la proposta è Waikiki, una tavola SUP gonfiabile lunga 274 centimetri e spessa 15 centimetri. La struttura è realizzata in PVC Drop Stitch. Il formato gonfiabile consente di riporre l’attrezzatura nello zaino incluso, che serve anche per il trasporto.

La dotazione comprende una pagaia regolabile in alluminio, una pompa manuale, un leash di sicurezza e una pinna. Il prezzo consigliato è di 199,99 euro e riguarda dunque la tavola insieme agli accessori elencati, non il solo SUP. La proposta si rivolge sia a chi pratica sport acquatici sia a chi prevede di utilizzarla durante una vacanza al mare.

X8 Pro, batteria removibile e pneumatici FAT

La X8 Pro porta invece la selezione sul terreno della mobilità elettrica. È una fat e-bike con telaio pieghevole, motore posteriore da 36 V e 250 W e batteria removibile da 36 V e 13 Ah, pari a 468 Wh. Per questo modello Nilox dichiara un’autonomia fino a 70 chilometri.

La bicicletta monta pneumatici FAT da 20” x 4”, destinati a superfici diverse, dall’asfalto alla neve. Le sospensioni anteriori sono previste per attenuare le irregolarità sui tratti sconnessi e sugli sterrati. Completano l’allestimento i parafanghi maggiorati e le luci LED; la struttura pieghevole e la possibilità di rimuovere la batteria sono altre caratteristiche della configurazione proposta.

Il prezzo consigliato della X8 Pro è di 1.199,95 euro. Con questa bicicletta si chiude una selezione natalizia che riunisce utilizzi differenti: dispositivi indossabili per riprese e audio, attrezzatura per l’acqua e pedalata assistita. Le cifre indicate sono prezzi consigliati al pubblico, mentre i valori di autonomia riportati per Lapaz e X8 Pro sono quelli dichiarati dal marchio.