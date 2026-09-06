6 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/LG Electronics a IFA con robot, OLED e casa connessa

La notizia in sintesi LG presenta a IFA 2026 prodotti per intrattenimento, casa connessa ed efficienza energetica.

Lo stand di Berlino include il robot hub CloiD e l’agente conversazionale ThinQ Claw.

Tra le novità figurano OLED W6, StanbyME 2 Max e monitor UltraGear da 1.000 Hz.

LG espone anche elettrodomestici Fit & Max e la piattaforma B2B ThinQ Pro.

LG Electronics porta a IFA 2026, in programma a Berlino, una serie di prodotti e piattaforme dedicati alla televisione, agli elettrodomestici connessi, alla gestione domestica dell’energia e ai servizi per le strutture commerciali. Al centro dello stand nel Padiglione 18 di Messe Berlin c’è l’integrazione tra dispositivi attraverso l’intelligenza artificiale e la piattaforma ThinQ.

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L’esposizione riprende il concetto “Innovation in Tune with you”, già presentato dall’azienda al CES di Las Vegas a inizio anno. La proposta di LG punta a collegare prodotti diversi della casa, raccogliendo informazioni sulle routine degli utenti per coordinare funzioni e impostazioni.

All’ingresso dello spazio espositivo è installata LG AI Orchestra, una struttura di 16 per 4 metri che illustra il dialogo tra i dispositivi del marchio. Il sistema è guidato da CloiD, robot hub domestico che, secondo LG, può apprendere le abitudini degli utenti e coordinare gli apparecchi connessi.

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Televisori, display e audio nell’area entertainment

La sezione Media Entertainment Zone raccoglie alcuni modelli della collezione TV 2026. Tra questi c’è il Wallpaper TV LG OLED W6, un televisore OLED con spessore dichiarato di 9 millimetri, installazione a filo muro e tecnologia True Wireless.

Accanto al modello W6, LG espone la gamma OLED evo AI e i televisori Micro RGB evo AI. L’area include inoltre StanbyME 2 Max, smart display portatile da 32 pollici, e il monitor gaming UltraGear 25G590B-B.

Quest’ultimo supporta la risoluzione FHD e una frequenza di aggiornamento fino a 1.000 Hz. Nello stand è previsto anche uno spazio dedicato al sistema audio domestico Sound Suite.

La presenza di monitor, televisori e sistemi audio concentra in un’unica area l’offerta per l’intrattenimento domestico e per il gaming. Il comunicato non indica prezzi, date di disponibilità o mercati di lancio dei singoli prodotti presentati a Berlino.

Elettrodomestici salvaspazio e consumi

Nell’area Living in Tune, LG amplia il concetto Fit & Max, inizialmente applicato ad alcuni frigoriferi, a lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie. L’obiettivo dichiarato è combinare ingombri contenuti e capacità di carico o funzionalità degli apparecchi.

Fra i prodotti mostrati figurano frigoriferi Multidoor con display integrato, lavatrici a capacità maggiore rispetto a precedenti modelli dalle stesse dimensioni esterne e nuove lavastoviglie. Per queste ultime, LG indica un ciclo di lavaggio e asciugatura da un’ora, precisando che la durata effettiva può cambiare in base alle condizioni ambientali e alle opzioni selezionate.

Lo spazio ospita anche tecnologie come la pompa di calore Dual Inverter e soluzioni con compressore inverter. LG dichiara che la lavatrice Next AI DD può consumare fino al 70% di energia in meno rispetto al requisito minimo europeo per la classe A, sulla base del programma Eco 40–60 e dell’indice di efficienza energetica previsto dal Regolamento UE 2019/2014.

L’azienda specifica che i risultati di consumo possono variare in funzione del carico, del programma e delle condizioni di utilizzo. La presentazione di Berlino comprende anche prodotti della linea LG SIGNATURE, orientata a frigoriferi e forni da incasso con funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Frigorifero e forno con funzioni AI

Il frigorifero LG SIGNATURE esposto a IFA integra il riconoscimento vocale e può suggerire modalità di refrigerazione in base agli alimenti indicati dall’utente. Il forno da incasso della stessa linea utilizza una telecamera interna e la tecnologia AI Gourmet per riconoscere pietanze e proporre modalità di cottura.

LG presenta queste funzioni come strumenti per automatizzare alcune attività della cucina. Il comunicato non fornisce dettagli sulle lingue supportate dal riconoscimento vocale, sulle modalità di elaborazione delle immagini o sulla disponibilità commerciale dei modelli.

ThinQ Claw, Homey e la gestione degli edifici

La parte dedicata alla casa connessa introduce ThinQ Claw, descritto come un agente AI conversazionale. Il sistema è progettato per interpretare richieste e contesto dell’utente, quindi coordinare dispositivi e servizi tramite interazioni in linguaggio naturale.

ThinQ Claw si inserisce nell’ecosistema formato dalla piattaforma ThinQ, dall’hub ThinQ ON e da CloiD. Nello stand è presente anche l’Home Energy Management System, destinato a coordinare produzione, accumulo e consumo di energia domestica attraverso la piattaforma Homey di Athom, società acquisita da LG nel 2024.

Per il settore professionale, l’azienda annuncia infine LG ThinQ Pro, piattaforma B2B pensata per monitorare centralmente elettrodomestici e sistemi HVAC. La proposta è rivolta alla gestione delle strutture commerciali e affianca le novità per l’abitazione mostrate durante la fiera berlinese.

Con questa presenza a IFA, LG riunisce prodotti consumer, automazione domestica, tecnologie per il risparmio energetico e strumenti per il controllo degli impianti. I visitatori possono vedere le novità presso lo stand dell’azienda nel Padiglione 18 di Messe Berlin.

FAQ

Dove si trova lo stand LG a IFA 2026?

Lo stand LG è nel Padiglione 18 di Messe Berlin, dove l’azienda presenta le novità per casa, intrattenimento e gestione energetica.

Quale frequenza di aggiornamento supporta il monitor UltraGear?

Il monitor LG UltraGear 25G590B-B supporta risoluzione FHD e una frequenza di aggiornamento fino a 1.000 Hz.

Quanto è sottile il televisore LG OLED W6?

Il Wallpaper TV LG OLED W6 ha uno spessore dichiarato di 9 millimetri, installazione a filo muro e tecnologia True Wireless.

Che cos’è ThinQ Claw?

ThinQ Claw è un agente AI conversazionale progettato per comprendere intenzioni e contesto dell’utente, coordinando dispositivi e servizi mediante interazioni naturali.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.