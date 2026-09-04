EZVIZ presenta a IFA dispositivi smart per sicurezza e accessi

4 Settembre 2026

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La notizia in sintesi EZVIZ presenta a IFA 2026 nuovi dispositivi per sicurezza, accessi e casa connessa

Debuttano telecamere a triplo obiettivo e modelli dual lens con vista panoramica

La stazione AI CoreX punta all’elaborazione locale di contenuti e ricerche

Annunciati spioncini, videocitofoni e automazioni per cancelli

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EZVIZ ha presentato a IFA 2026, a Berlino, una serie di nuovi dispositivi per la sicurezza domestica, gli accessi intelligenti e la gestione connessa della casa. Le novità includono telecamere con più obiettivi, sistemi di intelligenza artificiale elaborata localmente, spioncini digitali, videocitofoni e motori per cancelli.

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L’azienda, attiva in Italia dal 2015 secondo quanto dichiarato nel comunicato, concentra la nuova proposta sull’integrazione fra dispositivi e su funzioni AI che possano essere gestite anche all’interno dell’abitazione, limitando il ricorso ai servizi cloud. I prodotti sono presentati nello stand IFA attraverso cinque aree dedicate alla sicurezza, alla robotica domestica e alle tecnologie connesse.

“IFA rappresenta per noi una straordinaria occasione per mostrare come attraverso l’innovazione si possa rispondere alle nuove esigenze delle persone” ha dichiarato Chris Xu, General Manager dell’International Business Center di EZVIZ. “In Europa, mercato in cui operiamo da oltre dieci anni, continuiamo a investire nello sviluppo di soluzioni integrate e personalizzate, grazie a una profonda conoscenza delle esigenze locali.” Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Telecamere con tre obiettivi e visuale a 180 gradi

Fra i dispositivi mostrati a Berlino c’è la serie 90f, composta dai modelli H90f, con alimentazione cablata, e HB90f, alimentato a batteria. Entrambi adottano tre sensori e uno zoom ibrido 12x. Secondo EZVIZ, la configurazione è pensata per sorvegliare spazi ampi con un maggior livello di dettaglio.

La società ha inoltre annunciato la serie dual lens 3K con visuale a 180 gradi. Ne fanno parte CB30, versione fissa, e CB60, modello motorizzato. I due apparecchi sono dotati di batterie ad alta capacità e basi magnetiche; il CB60 aggiunge connettività 4G e Wi-Fi commutabile, oltre a uno zoom 8x. La dotazione mira a consentire l’uso della telecamera anche dove la rete Wi-Fi è limitata.

I dettagli dei prodotti esposti e dell’iniziativa sono raccolti nella pagina dedicata a IFA 2026 pubblicata dall’azienda.

AI locale con CoreX e chip integrati

Uno degli elementi centrali dell’annuncio riguarda EZVIZ MIRA, il sistema di modelli dell’azienda destinato a portare funzioni di intelligenza artificiale direttamente sui dispositivi. La nuova stazione domestica EZVIZ AI CoreX può archiviare e analizzare contenuti, oltre a supportare ricerche tramite testo, immagini e video.

Il comunicato indica che l’elaborazione delle funzioni AI avviene all’interno della casa. L’obiettivo dichiarato è ridurre la dipendenza completa dal cloud. EZVIZ prevede inoltre un sistema modulare: alcune funzioni di rilevamento sono affidate a chip AI integrati nei dispositivi, mentre altri utenti possono aggiungere hub dedicati, fra cui CoreX e X6.

Secondo l’azienda, le funzionalità avanzate di rilevamento potranno essere disponibili senza abbonamento, mentre gli hub permetteranno di ampliare il sistema in base alle esigenze dell’utente.

Spioncini, videocitofoni e automazioni per gli ingressi

Nel comparto degli accessi intelligenti, EZVIZ ha annunciato gli spioncini smart EP4 e HP4 PRO, con risoluzioni fino a 4K e funzioni AI. Fra le novità figura anche EP8 Ultra, un videocitofono con schermo interattivo e AI locale, progettato per offrire funzioni di assistenza quotidiana.

Per ville e abitazioni indipendenti sono stati presentati il videocitofono TP5 POE, basato su connettività power-over-ethernet, e HP7 BATTERY, soluzione senza fili nella quale sia il posto esterno sia lo schermo interno funzionano a batteria.

L’azienda ha infine anticipato una gamma di automazioni per cancelli: al motore scorrevole HG2 si affiancano HG1, per cancelli basculanti, e HG3, destinato ai cancelli a pistone. I dispositivi e le altre soluzioni della società sono indicati anche nello store italiano di EZVIZ.

Le presentazioni di IFA delineano l’ampliamento dell’offerta dell’azienda dalla videosorveglianza agli strumenti per l’accesso e il controllo della casa. Disponibilità, prezzi e date di commercializzazione dei nuovi prodotti non sono indicati nel comunicato.

FAQ

Quali telecamere EZVIZ sono state presentate a IFA 2026?

La serie 90f comprende H90f cablata e HB90f a batteria, entrambe con tre sensori e zoom ibrido 12x.

Che cosa offre la telecamera EZVIZ CB60?

CB60 integra due lenti 3K, visuale a 180 gradi, batteria, base magnetica, zoom 8x e connettività 4G o Wi-Fi commutabile.

A cosa serve la stazione EZVIZ AI CoreX?

CoreX archivia e analizza contenuti nell’abitazione, consentendo ricerche attraverso testo, immagini e video senza affidarsi completamente al cloud.

Quali videocitofoni sono stati annunciati?

TP5 POE utilizza connettività power-over-ethernet, mentre HP7 BATTERY è un modello senza fili con posto esterno e schermo interno alimentati a batteria.

Come è stato verificato questo contenuto?

Contenuto basato sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.