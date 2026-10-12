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Nilox presenta Lapaz e After Collection: nuovi occhiali smart

Nilox presenta Lapaz e After Collection: nuovi occhiali smart

12 Ottobre 2026

12 Ottobre 2026/Home/PRODOTTI/Nilox presenta Lapaz e After Collection: nuovi occhiali smart

La notizia in sintesi

  • Nilox amplia la gamma Smart Eyewear con Lapaz per lo sport e After Collection per l’uso quotidiano.
  • Lapaz integra fotocamera da 32 MP, video fino a 1200P, audio open-ear e controllo vocale.
  • After Collection comprende tre modelli con altoparlanti integrati, comandi vocali e lenti con protezione UV400.
  • Disponibilità da ottobre 2026: Lapaz costa 149,99 euro; After Collection parte da 39,95 euro.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Nilox Occhiali Smart Sportivi LAPAZ con Videocamera 32 MP, Nero

AUDIO IMMERSIVO OPEN-EAR: vivi un suono avvolgente con questi occhiali smart dotati di altoparlanti integrati su entrambe le aste e ascolta musica restando consapevole di ciò che ti circonda · VIDEOCAMERA INTEGRATA 32 MP: scatta foto ad alta risoluzione e registra video in 1200P a 30 fps con stabilizzatore d’immagine, per catturare ogni momento senza usare le mani · MEMORIA 4 GB E AUTONOMIA 5 ORE: salva foto e video direttamente sugli occhiali e ascolta musica o rispondi alle chiamate con un’autonomia fino a 5 ore. Ricarica completa in appena 1 ora.

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Due nuove proposte di occhiali connessi entrano nella gamma Smart Eyewear di Nilox: Lapaz, destinato alle attività sportive e all’aperto, e After Collection, pensata per l’impiego quotidiano. Annunciate il 12 ottobre 2026, saranno disponibili da ottobre, con prezzi consigliati che partono da 39,95 euro per After Collection e arrivano a 149,99 euro per Lapaz.

Il marchio italiano di tecnologia per lo sport e la vita outdoor distingue le due proposte soprattutto per le funzioni. Lapaz affianca all’audio una fotocamera per scattare fotografie e registrare video; After Collection concentra invece la propria dotazione sull’ascolto musicale, sulla gestione delle chiamate e sull’interazione vocale con lo smartphone.

Nilox After Collection 1

After Collection: tre modelli per l’uso quotidiano

After Collection comprende tre modelli, con forme differenti e un’impostazione rivolta al tempo libero e agli spostamenti urbani. La collezione porta alcune funzioni dello smartphone negli occhiali, attraverso altoparlanti inseriti nelle aste e comandi vocali, senza includere nella descrizione le funzioni fotografiche indicate per Lapaz.

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L’audio utilizza la tecnologia open-ear: gli altoparlanti consentono di ascoltare musica e gestire le telefonate lasciando percepibili i suoni dell’ambiente circostante. È una caratteristica condivisa dalle due nuove proposte, che Nilox applica sia alla linea quotidiana sia al modello destinato allo sport.

Nilox After Collection 2

Per i comandi vocali, After Collection supporta Siri e Google. L’interazione con le funzioni dello smartphone può quindi avvenire anche attraverso la voce. La dotazione descritta per la collezione combina questa modalità di controllo con l’audio integrato nei tre diversi design.

Le lenti hanno protezione UV400, prevista per l’utilizzo all’aperto. Il prezzo consigliato cambia in base alla versione scelta: quella nera viene proposta a 39,95 euro, mentre per la finitura tartarugata sono indicati 49,95 euro. La differenza di listino accompagna dunque le varianti estetiche della collezione.

Nilox After Collection 3

Lapaz aggiunge fotocamera e registrazione video

Lapaz è il modello rivolto allo sport e alle attività outdoor. La montatura è disponibile in nero oppure in arancione. Il nome richiama La Paz, capitale della Bolivia situata a oltre 3.600 metri di altitudine, scelta dal marchio come riferimento per questa proposta della gamma.

La fotocamera integrata ha una risoluzione di 32 MP. Per i filmati, le specifiche dichiarate prevedono registrazione fino a 1200P a 30 fotogrammi al secondo e stabilizzatore d’immagine. Foto e video possono essere acquisiti direttamente attraverso gli occhiali, aggiungendo una funzione di ripresa all’ascolto e alle chiamate.

foto nel testo 3

Anche Lapaz incorpora altoparlanti open-ear nelle aste, per riprodurre musica e gestire telefonate mantenendo la percezione dei rumori esterni. Il controllo vocale è affidato a Siri e Google, gli stessi sistemi indicati per After Collection, mentre l’autonomia dichiarata arriva fino a cinque ore.

La scheda del modello comprende inoltre la certificazione IPX4 e lenti dotate sia di protezione UV400 sia di filtro per la luce blu. Alla montatura nera sono abbinate lenti nere; la variante arancione utilizza invece lenti con una sfumatura blu.

foto nel testo 5

Prezzi e disponibilità

Per Lapaz il prezzo consigliato al pubblico è di 149,99 euro. La distanza rispetto ad After Collection corrisponde a una proposta con una dotazione diversa: oltre alle funzioni audio e vocali condivise, il modello sportivo include la fotocamera, la registrazione video e lo stabilizzatore d’immagine.

Entrambe le novità saranno acquistabili da ottobre 2026 sul sito ufficiale Nilox e presso rivenditori selezionati. L’ampliamento della gamma segue quindi due destinazioni d’uso distinte: riprese e audio durante le attività all’aperto per Lapaz, musica e chiamate nella quotidianità per After Collection.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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