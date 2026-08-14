Disney e Formula 1 rinnovano l’accordo fino al 2028 con Cars

14 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Disney e Formula 1 estendono la collaborazione fino al 2028

Il franchise Pixar “Cars” entra nel programma globale della partnership

Saetta McQueen debutterà al Gran Premio d’Italia 2026 di Monza

La nuova collezione sarà venduta online dal 14 agosto

Riassunto generato con AI

Disney e Formula 1 hanno esteso fino al 2028 la partnership avviata nel 2025, introducendo nel programma globale anche l’universo di “Cars” di Disney e Pixar. L’annuncio, diffuso il 14 agosto durante il D23: The Ultimate Disney Fan Event, anticipa il debutto di Saetta McQueen al Gran Premio d’Italia di Formula 1 2026, in programma a settembre a Monza.

L’accordo continuerà a comprendere contenuti, iniziative per il pubblico ed edizioni di merchandising. L’ingresso di “Cars” rappresenta la prima estensione della collaborazione oltre i personaggi di Mickey & Friends, già al centro delle attività realizzate nei primi mesi del progetto.

“La missione della nostra partnership con la F1 è di portare la magia Disney ai fan in modi inaspettati e creativi, sia che stiano guardando da casa, a bordo pista o interagendo sui social”, ha dichiarato Joss Hastings, Senior Vice President Marketing at Disney Consumer Products. “Sulla scia di quanto ottenuto con Mickey & Friends, l’estensione della nostra partnership a ‘Cars’ di Pixar, che farà il suo debutto a Monza, rappresenta un’entusiasmante opportunità per ‘Fuel the Magic’ (Metti In Moto La Magia), riunendo due community di fan che condividono lo stesso amore per la velocità, lo spettacolo e l’emozione. Il futuro di questa collaborazione appartiene a quei fan e il nostro ruolo è continuare a creare momenti che celebrino la loro passione.”

Saetta McQueen al Gran Premio d’Italia

La presenza di Saetta McQueen a Monza coincide con il ventesimo anniversario di “Cars – Motori Ruggenti”. Il personaggio sarà presentato con un nuovo look nel fine settimana del Gran Premio italiano, uno degli appuntamenti della stagione indicati dalle due società per il lancio della nuova fase della collaborazione.

La collezione “Cars” Disney e Pixar con Formula 1 è stata mostrata in anteprima al D23. Comprende sei prodotti Disney Store, fra cui una spilla, un cappellino e una felpa, oltre a veicoli die-cast realizzati da Mattel. Dal 14 agosto gli articoli sono acquistabili su DisneyStore.com; una selezione arriverà dal 27 agosto anche sul negozio online ufficiale della Formula 1 e a Monza.

“Il successo della nostra partnership con Disney ha dimostrato cosa è possibile realizzare quando due brand amati in tutto il mondo si uniscono attorno a una visione condivisa di creatività, storytelling e coinvolgimento dei fan. L’estensione del nostro rapporto riflette la forza di questa collaborazione e la nostra ambizione di continuare a creare nuove esperienze per i fan di tutto il mondo”, ha dichiarato Emily Prazer, Chief Commercial Officer at Formula 1®. “Questa collezione di merchandising è il naturale passo successivo e unisce l’emozione della Formula 1 a ‘Cars’ di Disney e Pixar in un modo che risulta al tempo stesso autentico e nostalgico. Per molti fan, ‘Cars’ ha rappresentato uno dei primi incontri con l’emozione delle corse, rendendo questa collaborazione un modo divertente per celebrare il fascino intramontabile di questo sport attraverso personaggi che intere generazioni hanno imparato a conoscere e ad amare.”

Le iniziative già realizzate

La collaborazione aveva esordito al Gran Premio di Las Vegas del 2025 con uno spettacolo alle Fountains of Bellagio, un’esibizione della Disneyland Band e una prima linea di prodotti. Nel 2026 è proseguita in Cina con contenuti WEBTOON, una show car allo Shanghai Disneyland Resort e negozi temporanei nella Fan Zone.

In Canada il progetto è stato esteso a F1 Academy, con Minni e Paperina in abbigliamento da gara e attività dedicate al weekend. In Gran Bretagna, invece, un casco ispirato a Topolino e firmato da 20 piloti di Formula 1 è stato venduto all’asta per 151.000 sterline, pari a 201.000 dollari secondo il comunicato. Il ricavato netto è stato destinato a Make-A-Wish International.

Disney e Formula 1 hanno annunciato che “Fuel the Magic” continuerà con nuovi contenuti, inclusa la serie a fumetti WEBTOON, e con la vendita dei prodotti legati a Disney, Formula 1 e F1 Academy. I dettagli sulle iniziative previste per la stagione 2028 saranno comunicati nei prossimi mesi.

FAQ

Fino a quando durerà la partnership?

Sì, l’accordo tra Disney e Formula 1 proseguirà fino al 2028, aggiungendo una stagione al piano originario.

Quando debutterà Saetta McQueen a Monza?

Sì, Saetta McQueen debutterà al Gran Premio d’Italia di Formula 1 2026, programmato a Monza nel mese di settembre.

Dove sarà venduta la collezione Cars Formula 1?

Sì, la collezione è disponibile su DisneyStore.com dal 14 agosto e alcuni articoli arriveranno dal 27 agosto sullo store Formula 1 e a Monza.

Quali prodotti comprende la nuova collezione?

Sì, sono previsti sei articoli Disney Store, inclusi spilla, cappellino e felpa, oltre a veicoli die-cast prodotti da Mattel.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Sì, il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.