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ASUS ExpertBook A7 arriva in Italia a 1.699 euro con OLED 3K

ASUS ExpertBook A7 arriva in Italia a 1.699 euro con OLED 3K

3 Novembre 2026

3 Novembre 2026/Home/PRODOTTI/ASUS ExpertBook A7 arriva in Italia a 1.699 euro con OLED 3K

La notizia in sintesi

  • ASUS ExpertBook A7 è disponibile dal 3 novembre 2026, con un prezzo consigliato di 1.699 euro.
  • Il portatile ha uno spessore dichiarato di 1 centimetro e un peso a partire da 1,2 chilogrammi.
  • La dotazione comprende schermo OLED 3K da 14 pollici, processori fino a Intel Core 7 e WiFi 6E.
  • ASUS dichiara fino a 26 ore di autonomia e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza per BIOS e driver.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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ASUS ExpertBook Ultra B9406CAA,14" OLED Touchscreen 3K (2880 x 1800) 16:10 120Hz, Intel Core Ultra 7 356H, 32GB DDR5, Intel Graphics, 1 TB SSD, Win 11 Pro, Wi-FI 7, BT 6.0, FingerPrint

Design ultraleggero e resistenza militare: L’ASUS ExpertBook B9406CAA business ridefinisce la categoria professionale con un peso di appena 1,1 kg e uno chassis in lega di alluminio e magnesio color Morn Grey. Costruito per rispettare i rigorosi standard militari US MIL-STD 810H, garantisce una durabilità senza precedenti. Rappresenta la scelta per i dirigenti che necessitano di un ufficio mobile leggero, resistente e di massima rappresentanza, offrendo un mix impareggiabile di efficienza e robustezza strutturale in ogni scenario operativo · Prestazioni avanzate con intelligenza artificiale: Il processore Intel Core Ultra 7 356H da 16 core integra una NPU dedicata per l’IA fino a 50 TOPS, supportata da 16GB di RAM LPDDR5X ad alta frequenza. L’archiviazione è affidata a un SSD da 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0, che assicura la gestione fluida di archivi massivi e software complessi. Grazie all’efficienza energetica del processore, il sistema permette di affrontare lunghe sessioni di lavoro multitasking e l’elaborazione di dati complessi lontano dalla presa di corrente, garantendo prestazioni costanti · Display OLED touchscreen ad alta risoluzione: Il display touchscreen da 14 pollici WQXGA+ (2880 x 1800) OLED a 120Hz è protetto da Corning Gorilla Glass e offre una copertura colore DCI-P3 al 100%. Con la nuova architettura Intel Graphics e la connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, il dispositivo assicura presentazioni di alto livello e stabilità di rete. La webcam 1080p con sensore IR garantisce videoconferenze cristalline, mentre la tecnologia OLED fornisce neri assoluti per un’esperienza visiva straordinaria proiettata nel futuro tecnologico

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ASUS ExpertBook A7 arriva sul mercato italiano il 3 novembre 2026 con un prezzo consigliato al pubblico di 1.699 euro. Il portatile, acquistabile su ASUS eShop, si rivolge a professionisti e aziende che cercano un computer da trasportare tra ufficio, riunioni e altre postazioni di lavoro. Le caratteristiche principali sono il formato da 14 pollici, la scocca in alluminio e un peso che parte da 1,2 chilogrammi.

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Il modello appartiene all’offerta ASUS Business e affianca alle dimensioni contenute una dotazione per la protezione dei dati e l’accesso al dispositivo. Sul fronte dell’assistenza software, il produttore prevede cinque anni di aggiornamenti di sicurezza per BIOS e driver, un elemento rilevante anche per le aziende che devono programmare la durata di utilizzo dei propri computer.

Scocca in alluminio e autonomia dichiarata fino a 26 ore

ExpertBook A7 utilizza una struttura unibody ottenuta tramite fresatura CNC da un blocco di lega di alluminio della serie 6000. La colorazione è Lunar Silver. ASUS indica giunzioni ridotte fino a 0,05 millimetri e uno spessore di 1 centimetro: misure con cui il produttore punta a contenere gli ingombri senza rinunciare alla costruzione interamente metallica.

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Per la batteria, l’azienda dichiara un’autonomia massima di 26 ore. La ricarica rapida consente, secondo i dati forniti da ASUS, di recuperare fino al 50% della capacità in 30 minuti. Sono valori dichiarati dal produttore, da distinguere dalla durata effettiva nelle diverse condizioni di utilizzo.

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Le connessioni comprendono due porte USB 3.2 Gen 2 Type-C, utilizzabili per trasferire dati, alimentare il computer e collegare uno schermo. Sono presenti anche USB Type-A e HDMI, per l’impiego di periferiche e monitor. Il touchpad è aptico, con superficie in vetro, mentre la cerniera permette di sollevare il display con una mano.

Display OLED e dotazione per il lavoro quotidiano

Lo schermo è un OLED da 14 pollici con risoluzione 3K e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Il rapporto tra superficie dello schermo e corpo del portatile raggiunge il 90%. Tra le opzioni indicate figura il trattamento antiriflesso; la descrizione del pannello comprende inoltre una superficie resistente alle impronte.

La configurazione hardware prevede processori fino a Intel Core 7, memoria LPDDR5X fino a 16 GB e archiviazione SSD PCIe fino a 512 GB. Si tratta di una dotazione destinata ad attività come la gestione di documenti e presentazioni, la navigazione, le comunicazioni e l’utilizzo contemporaneo di più applicazioni. Il raffreddamento è affidato al sistema ASUS ExpertCool, mentre la connessione wireless supporta il WiFi 6E.

Il portatile include anche ASUS MyExpert, un ambiente che riunisce strumenti di intelligenza artificiale per il lavoro. Le funzioni elencate comprendono ricerca di documenti e immagini, sintesi dei contenuti, traduzione e assistenza alla scrittura. Per le riunioni sono previste trascrizione, riepilogo e generazione automatica delle attività da svolgere.

Sicurezza dal firmware all’accesso biometrico

Le protezioni raccolte sotto il nome ASUS ExpertGuardian intervengono su più componenti del sistema. Per il BIOS è indicata la conformità a NIST SP 800-193, affiancata dall’architettura Windows 11 Secured-core PC. L’obiettivo dichiarato è proteggere il dispositivo dal firmware al sistema operativo, con il supporto degli aggiornamenti previsti per cinque anni.

L’autenticazione combina il lettore di impronte digitali con il supporto FIDO2. Un chip TPM 2.0 dedicato custodisce informazioni sensibili per l’accesso, comprese password e chiavi di crittografia. Per la protezione fisica è presente uno slot Kensington Nano Security Slot, utilizzabile quando il computer viene lasciato in uffici o spazi condivisi.

ASUS dichiara inoltre la conformità del portatile allo standard MIL-STD-810H e l’esecuzione di prove interne di resistenza. Per aziende e liberi professionisti, oltre all’acquisto online, è disponibile un modulo di contatto con i consulenti commerciali ASUS. La proposta combina dunque trasportabilità, connessioni per le periferiche e misure di sicurezza, con un prezzo d’ingresso dichiarato di 1.699 euro.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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