2 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Natale con Dyson: le idee regalo per capelli e cura personale

La notizia in sintesi Dyson propone per Natale dispositivi per capelli e igiene orale, con prezzi da 249 a 479 euro.

La piastra Corrale CoolShine combina lamine flessibili e raffreddamento attivo; Airsmooth è una spazzola ad aria calda.

La colorazione in edizione limitata Plum and Copper interessa quattro dispositivi della gamma per capelli.

Lo spazzolino CameraJet integra videocamera, intelligenza artificiale e idropulsore: sarà disponibile da metà novembre.

Le idee regalo di Dyson per Natale

Con l’arrivo delle feste Dyson presenta le sue idee regalo per Natale dedicate alla bellezza e alla cura della persona. La selezione, raccolta sotto lo slogan “All I Want is a Dyson”, comprende la piastra Corrale CoolShine, la spazzola ad aria calda Airsmooth e quattro apparecchi per capelli nella colorazione limitata Plum and Copper. Per l’igiene orale arriva invece CameraJet, lo spazzolino elettrico con videocamera integrata, disponibile da metà novembre.

I prezzi vanno dai 249 euro di Airsmooth ai 479 euro di CameraJet, e le proposte coprono esigenze diverse: asciugatura e messa in piega, trattamento con piastra e pulizia dei denti assistita da immagini e indicazioni tramite app. Per chi cerca un regalo tecnologico da mettere sotto l’albero, la selezione offre così alternative per fasce di prezzo e usi differenti.

La piastra con raffreddamento attivo

La Corrale CoolShine costa 299 euro e abbina lamine flessibili a un sistema di raffreddamento attivo. Un accessorio dotato di condotti per ridurre il calore è alla base dei risultati dichiarati da Dyson: danni termici ridotti fino al 29% e lucentezza aumentata fino al 154% rispetto ai capelli non trattati.

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Per la piastra Corrale CoolShine, l’azienda indica inoltre una tenuta dell’acconciatura fino a 24 ore e un numero inferiore di passate. Il dispositivo dispone di voltaggio universale, una caratteristica prevista anche per l’utilizzo in viaggio.

La seconda proposta, Airsmooth, ha un prezzo di 249 euro. È presentata come la prima spazzola ad aria calda di Dyson e riunisce tre impieghi: asciugare i capelli, lisciarli e dare volume alla piega, utilizzando un flusso d’aria ad alta pressione.

La spazzola impiega setole PivotFlex e anti-nodi, insieme a un sistema di controllo del calore. Secondo Dyson, questa combinazione permette di contenere il crespo e limitare strappi e rotture durante lo styling. L’azienda la propone per tutti i tipi di capelli.

Quattro dispositivi nella versione Plum and Copper

Accanto ai due prodotti, l’offerta natalizia comprende una variante cromatica per apparecchi già identificati nella gamma per capelli. La serie in edizione limitata Plum and Copper adotta finiture metallizzate che accostano rosso prugna e rame pesca, con un’ispirazione dichiarata alla gemma Kyawthuite.

La nuova colorazione riguarda i multi-styler Airwrap Co-anda 2x e Airwrap i.d., la piastra asciugacapelli Airstrait e l’asciugacapelli Supersonic Nural. L’elemento comune di questa parte della selezione è dunque la finitura: la stessa combinazione cromatica viene applicata a quattro dispositivi destinati a differenti operazioni di asciugatura e styling.

CameraJet, videocamera e getto interdentale

Per la cura orale, CameraJet integra uno spazzolino elettrico con videocamera, intelligenza artificiale e idropulsore. La tecnologia Gap Optical Targeting serve a individuare gli spazi fra i denti e ad attivare un getto conico di collutorio, pensato per contribuire alla rimozione della placca.

Alla pulizia tramite getto si affianca l’oscillazione sonica variabile. Dyson attribuisce a questo movimento la funzione di raggiungere anche le aree più difficili da pulire, mentre la videocamera consente di seguire lo spazzolamento attraverso il collegamento con l’app MyDyson.

L’app offre immagini in tempo reale e indicazioni personalizzate sulla tecnica di utilizzo. La componente digitale si aggiunge quindi alle funzioni meccaniche dello spazzolino, con l’obiettivo dichiarato dall’azienda di aiutare l’utente a migliorare il modo in cui lava i denti.

La confezione di CameraJet comprende una base di ricarica, una custodia da viaggio, un dentifricio Dyson senza SLS e un collutorio Dyson a ridotta formazione di schiuma. La disponibilità da metà novembre porta così nella selezione natalizia anche un dispositivo per l’igiene orale, accanto alle proposte dedicate ai capelli.