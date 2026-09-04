4 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Monza, Antonelli parte dal fondo nel GP d’Italia

La notizia in sintesi Monza ospita il Gran Premio d’Italia di Formula 1 dal 4 al 6 settembre.

ospita il Gran Premio d’Italia di Formula 1 dal 4 al 6 settembre. Andrea Kimi Antonelli guida il mondiale ma partirà dal fondo della griglia.

guida il mondiale ma partirà dal fondo della griglia. Ferrari celebra il trentesimo anniversario della vittoria di Michael Schumacher nel 1996.

celebra il trentesimo anniversario della vittoria di nel 1996. Qualifiche e gara saranno visibili in diretta anche su TV8.

Monza, il GP d’Italia riapre la sfida mondiale

Monza ospita il Gran Premio d’Italia, tredicesima prova del Mondiale 2026 di Formula 1, in programma da venerdì 4 a domenica 6 settembre sul circuito brianzolo. L’evento coinvolge il leader della classifica Andrea Kimi Antonelli, pilota italiano della Mercedes, e la Ferrari, attesa davanti al pubblico di casa su una pista storicamente legata alla velocità. Antonelli arriva dopo il secondo posto di Zandvoort, ma dovrà affrontare una rimonta dal fondo per la sostituzione del quinto motore stagionale e di altri elementi della power unit.

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Il fine settimana assume un peso rilevante nella corsa al titolo perché i principali inseguitori possono ridurre il distacco su un tracciato favorevole alle vetture efficienti in rettilineo. Il GP d’Italia rappresenta inoltre un banco di prova tecnico e sportivo per Ferrari, Mercedes, McLaren e Red Bull.

Motori, classifica e caratteristiche del circuito

Andrea Kimi Antonelli, ventenne, ha ottenuto sei vittorie e dieci podi nella stagione, mentre il compagno George Russell, terzo in Olanda e vincitore di due gare, è staccato di 59 punti. A quota meno 59 figura anche Lewis Hamilton, quarto a Zandvoort, che punta sul nuovo motore Ferrari aggiornato con gli sviluppi dell’Aduo.

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La SF-26 correrà con una livrea speciale per il trentesimo anniversario della vittoria di Michael Schumacher a Monza nel 1996. Charles Leclerc, a meno 87 da Antonelli, torna invece sulla pista dove ha vinto con Ferrari nel 2019 e nel 2024. Lando Norris, campione del mondo e reduce da due successi consecutivi tra Ungheria e Olanda, è a meno 83 e ha rinnovato con McLaren fino al 2030.

Il suo compagno Oscar Piastri cerca riscatto dopo il sesto posto olandese. Attenzione anche a Max Verstappen: il pilota Red Bull ha vinto tre delle ultime quattro edizioni a Monza, nel 2022, 2023 e 2025. Nel box Red Bull resterà Liam Lawson, settimo a Zandvoort, al posto dell’infortunato Isack Hadjar; in Racing Bulls correranno Arvid Lindblad e Yuki Tsunoda.

L’Autodromo Nazionale, costruito nel 1922 nel parco di Monza, misura 5.793 metri e conta undici curve. La configurazione premia basso carico aerodinamico, potenza della power unit, scie in qualifica e frenate efficaci nei principali punti di sorpasso.

Diretta TV e valore della gara brianzola

Il Gran Premio Pirelli d’Italia sarà trasmesso in diretta da Sky su Sky Sport F1, sul canale 207, attraverso SkyGo e in streaming su Now. TV8 proporrà in chiaro le qualifiche del sabato alle 16 e la gara della domenica alle 15.

Monza conserva un primato storico nel calendario iridato: ospita il GP d’Italia dal debutto della Formula 1 nel 1950, con la sola eccezione del 1980 a Imola. La gara può quindi incidere sia sulla classifica sia sull’identità tecnica dei contendenti al titolo.

FAQ

Quando si disputa il Gran Premio d’Italia?

Il Gran Premio d’Italia 2026 è programmato a Monza da venerdì 4 a domenica 6 settembre, come tredicesima prova mondiale.

Perché Antonelli partirà dal fondo a Monza?

La Mercedes di Andrea Kimi Antonelli riceverà il quinto motore stagionale e ulteriori componenti della power unit, causando la penalizzazione in griglia.

Dove vedere qualifiche e gara di Monza?

Sky trasmetterà l’intero fine settimana; TV8 offrirà qualifiche sabato alle 16 e gara domenica alle 15 in diretta gratuita.

Quante vittorie ha Leclerc a Monza?

Charles Leclerc ha conquistato due vittorie con Ferrari sul circuito brianzolo, ottenute nelle edizioni del Gran Premio d’Italia 2019 e 2024.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da una verifica redazionale su fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate con analisi e supervisione umana della Redazione.