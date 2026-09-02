Lodovico Scarfiotti, una targa a Monza per la vittoria Ferrari

2 Settembre 2026

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La notizia in sintesi

  • Monza ha ricordato i 60 anni dalla vittoria di Lodovico Scarfiotti nel Gran Premio d’Italia.
  • Il pilota Ferrari vinse sul circuito brianzolo nel 1966.
  • Una targa è stata svelata nella sala controllo del Direttore di Gara.
  • Alla cerimonia hanno partecipato familiari di Scarfiotti e rappresentanti di ACI.

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L’Autodromo Nazionale Monza ha dedicato una targa a Lodovico Scarfiotti, a sessant’anni dalla sua vittoria nel Gran Premio d’Italia del 1966. L’iniziativa ricorda quello che, secondo l’Autodromo, resta l’ultimo successo di un pilota italiano nella gara di casa disputata sul circuito brianzolo.

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La targa è stata collocata nella sala controllo del Direttore di Gara, uno degli spazi operativi dell’impianto. La cerimonia si è svolta a Monza il 1° settembre 2026, alla vigilia dell’anniversario della vittoria ottenuta da Scarfiotti al volante della Ferrari.

Il ricordo della vittoria del 1966

Nel Gran Premio d’Italia del 1966 Lodovico Scarfiotti conquistò il successo a Monza guidando una Ferrari. A sessant’anni di distanza, la commemorazione organizzata dall’Autodromo ha riportato l’attenzione su un risultato che conserva un significato particolare nella storia sportiva del circuito.

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La targa esposta nella direzione gara lega il nome del pilota a un luogo centrale per la gestione delle attività in pista. L’omaggio non è stato limitato alla consegna del riconoscimento destinato alla struttura: nel corso dell’incontro sono state infatti distribuite altre due targhe alla famiglia Scarfiotti.

Le targhe sono state consegnate a Luigi Scarfiotti, figlio del pilota. Alla cerimonia erano presenti anche sua moglie Carlotta e il figlio Lodovico, che porta il nome del nonno. La partecipazione della famiglia ha accompagnato il ricordo dell’impresa sportiva del 1966 e il passaggio della sua memoria tra generazioni.

Le autorità presenti alla cerimonia

All’evento hanno partecipato Piergiorgio Re, vicepresidente vicario dell’ACI; Pietro Meda, presidente dell’Automobile Club Milano; Giuseppe Redaelli, presidente dell’Autodromo Nazionale Monza; ed Enrico Ruffini, presidente dell’Automobile Club Macerata.

Ruffini era accompagnato da una delegazione locale, presente anche in rappresentanza della Regione Marche. La partecipazione dell’Automobile Club Macerata ha richiamato il legame della famiglia Scarfiotti con il territorio marchigiano, senza che il comunicato fornisse ulteriori dettagli sul programma della giornata o su eventuali altre iniziative dedicate all’anniversario.

La commemorazione si concentra dunque su una pagina precisa della storia del Gran Premio d’Italia: il successo ottenuto da Scarfiotti con la Ferrari nel 1966. La nuova targa nella sala controllo del Direttore di Gara mantiene quel riferimento all’interno dell’Autodromo, nel sessantesimo anniversario della vittoria.

FAQ

Chi era Lodovico Scarfiotti?

Lodovico Scarfiotti fu il pilota Ferrari che vinse il Gran Premio d’Italia a Monza nel 1966.

Quando vinse Scarfiotti a Monza?

La vittoria di Lodovico Scarfiotti nel Gran Premio d’Italia sul circuito brianzolo risale al 1966.

Dove è stata collocata la targa?

La targa dedicata a Scarfiotti è stata svelata nella sala controllo del Direttore di Gara dell’Autodromo Nazionale Monza.

Chi ha ricevuto le altre targhe?

Luigi Scarfiotti, figlio del pilota, ha ricevuto due targhe durante la cerimonia alla quale hanno partecipato anche la moglie Carlotta e il figlio Lodovico.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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