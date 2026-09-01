1 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Gran Premio d’Italia, interventi a Monza per tribune e ospitalità

La notizia in sintesi Il Gran Premio d’Italia di Formula 1 si terrà a Monza dal 3 al 6 settembre.

La presentazione dell’edizione 2026 si è svolta all’Automobile Club Milano.

ACI ha una concessione dell’Autodromo Nazionale Monza fino al 2044.

Annunciati interventi per tribune, ospitalità, maxi schermi e impianto audio.

Il Gran Premio d’Italia di Formula 1 torna all’Autodromo Nazionale Monza dal 3 al 6 settembre. L’edizione 2026 è stata presentata il 1° settembre nella sede dell’Automobile Club Milano, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, dell’organizzazione sportiva e delle aziende coinvolte nell’evento.

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L’appuntamento arriva nella fase conclusiva della stagione iridata, con Andrea Kimi Antonelli indicato dagli organizzatori come leader della classifica mondiale e Ferrari in lotta per risultati di vertice. Durante la presentazione è stato inoltre ricordato il dato delle 369.041 presenze registrate nell’edizione 2025.

Alla conferenza hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Monza Paolo Pilotto, l’assessora allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Milano Martina Riva, il presidente esecutivo di Pirelli Marco Tronchetti Provera e i vertici di ACI, Automobile Club Milano e Autodromo Nazionale Monza. Il presidente e amministratore delegato di Formula 1 Stefano Domenicali è intervenuto con un videomessaggio.

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La concessione fino al 2044 e i lavori previsti

Tra i temi centrali dell’incontro c’è stata la concessione dell’Autodromo ad ACI fino al 2044. Il Comune di Monza ha inoltre approvato cinque progetti di riqualificazione e ammodernamento che, secondo quanto comunicato, saranno realizzati da ACI.

Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia, ha collegato il rinnovo della concessione ai programmi di intervento previsti per l’impianto.

“È con un orgoglio tutto italiano che viviamo il momento che, più di ogni altro, rappresenta la storia e la passione del nostro Paese per l’automobilismo. Lo facciamo in una stagione anche sportivamente felice per i nostri colori, con uno straordinario Andrea Kimi Antonelli al comando del Mondiale, una Ferrari competitiva che resta un punto fermo nel cuore dei tifosi e una Racing Bulls che porta avanti la storia del Made in Italy. Arriviamo a questo appuntamento dopo i record del 2025 con 369.041 presenze e il Gran Premio più veloce di sempre di Verstappen. In questa edizione puntiamo a fare ancora di più. Con un circuito ultracentenario che guarda al futuro: per il 2027 abbiamo infatti approvato una serie di interventi importanti e firmato la concessione dell’Autodromo ad ACI fino al 2044, a garanzia della sua continuità e del suo ruolo internazionale”.

Paolo Pilotto, sindaco di Monza e presidente del Consorzio Villa Reale e Parco, ha richiamato il rapporto tra l’impianto e il contesto del Parco di Monza, che supera i 700 ettari.

“Questa nuova edizione del Gran Premio d’Italia, attesa da centinaia di migliaia di appassionati, si colloca al termine di un’intensa stagione di lavori e di incontri svoltisi negli ultimi mesi, che hanno portato fino al 2044 la convenzione tra il Consorzio che gestisce la Villa Reale, i Giardini e il Parco di Monza e Automobile Club Italia. Un tassello fondamentale per proseguire la collaborazione avviata e per assicurare allo storico impianto motoristico monzese di rimanere uno dei più grandi riferimenti del motorismo mondiale, consentendo investimenti, innovazione e un respiro al passo con i tempi. Nello stesso periodo il Comune di Monza ha approvato cinque importanti progetti di riqualificazione e ammodernamento che ACI realizzerà per contribuire a confermare l’unicità dell’Autodromo Nazionale: inserito in un parco di più di 700 ettari, il tempio della velocità continua a coniugare storia e innovazione, monumentalità e sostenibilità, patrimonio naturale e tecnologia”.

Nuovi servizi per il pubblico e iniziative ambientali

Per il weekend di gara, l’Autodromo ha annunciato nuove tribune, due aree di ospitalità, 45 maxi schermi e un nuovo sistema audio. Quest’ultimo sarà utilizzabile anche per le comunicazioni di emergenza nell’intero circuito.

Il programma comprende fontanelle per l’acqua, un progetto di Food Donation contro lo spreco alimentare e attività di inclusione nel paddock con PizzAut e L’Impronta. Sono previste anche iniziative legate alla pratica sportiva giovanile, alla campagna “Speed to Zero” e agli interventi nel Parco dopo la tempesta del 2023.

“Il nostro impegno è accrescere il prestigio del circuito di Monza coniugando la soddisfazione di chi vive il Gran Premio con sostenibilità ambientale, sociale e di gestione. Ai tifosi offriamo, tra le novità, alcune tribune di moderna concezione, due nuove aree di ospitalità, 45 maxi schermi per vivere ogni momento della gara e un nuovo impianto audio, utile anche in caso di emergenza per raggiungere ogni punto del circuito. Numerose le iniziative per sensibilizzare il pubblico a comportamenti corretti: dalle fontanelle per l’acqua alla Food Donation contro lo spreco alimentare; dalle testimonianze di inclusione nel paddock con PizzAut e con L’Impronta all’ incentivare i giovani a fare sport; dalla campagna “Speed to Zero” alla illustrazione dei primi risultati concreti- frutto della fattiva e sempre crescente collaborazione con gli Enti del territorio – nella cura e nel rinnovamento del Parco dopo la tempesta del 2023”.

La dichiarazione è di Giuseppe Redaelli, presidente di Autodromo Nazionale Monza.

Formula 1, Milano e la tradizione del circuito

Formula 1 ha confermato, attraverso Stefano Domenicali, il sold out dell’evento. L’organizzazione ha legato l’interesse per il Gran Premio alla presenza di Antonelli e alla competitività della Ferrari, oltre alla partecipazione del pubblico monzese.

“Quella di Monza costituisce una settimana speciale per tutti gli appassionati di Formula 1. Il GP d’Italia è parte importante della storia del nostro sport. Monza sa trasmettere qualcosa di particolare, c’è la storia ma anche una passione che cresce costantemente, che coinvolge molte generazioni diverse e, soprattutto sempre più giovani. Ci tengo a complimentarmi con tutti per l’ennesimo sold out che conferma il rapporto speciale tra Monza e la Formula 1. Questa edizione arriva in un momento speciale per il nostro Paese con Andrea Kimi Antonelli in testa al Mondiale e una Ferrari competitiva. Ci sono tutti gli ingredienti per un fine settimana entusiasmante. Rivolgo un particolare pensiero ai tifosi: sono loro che rendono l’atmosfera di Monza unica e regalano al mondo una delle immagini più belle e riconoscibili della F1”.

Stefano Domenicali è presidente e amministratore delegato di Formula 1.

Durante la presentazione è stato consegnato a Luigi Scarfiotti un quadro celebrativo dedicato al padre Lodovico, indicato come l’ultimo pilota italiano vincitore del Gran Premio d’Italia su Ferrari, 60 anni fa. Nella sede di Automobile Club Milano sono state esposte anche una Ferrari F399 del 1999 e una monoposto in cartapesta in scala 1:1 realizzata dai ragazzi autistici dell’Associazione Facciavista ETS.

FAQ

Quando si disputa il Gran Premio d’Italia 2026?

Il Gran Premio d’Italia di Formula 1 è in programma dal 3 al 6 settembre 2026 all’Autodromo Nazionale Monza.

Dove è stato presentato il Gran Premio?

La presentazione si è svolta il 1° settembre 2026 nella sede dell’Automobile Club Milano.

Fino a quando vale la concessione dell’Autodromo?

La concessione dell’Autodromo Nazionale Monza ad ACI è stata firmata fino al 2044.

Quali novità sono previste per gli spettatori?

Il circuito ha annunciato nuove tribune, due aree di ospitalità, 45 maxi schermi e un nuovo impianto audio per il pubblico.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.