4 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/Dyson presenta dieci prodotti con AI per casa e cura personale
La notizia in sintesi
- Dyson ha presentato a Berlino dieci nuovi prodotti con funzioni basate su AI.
- La gamma include spazzolino CameraJet, robot Nurovi, purificatori HushJet e piastra Corrale CoolShine.
- CameraJet usa una videocamera da 100k pixel e analizza 28 immagini al secondo.
- I robot Nurovi adottano sistemi di visione, rilevamento dello sporco e pulizia automatizzata.
Riassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch
Dyson ha presentato il 3 settembre a Berlino una nuova gamma di dieci prodotti per la casa e la cura personale, accomunati dall’impiego di intelligenza artificiale, sistemi di visione e apprendimento automatico. L’annuncio è arrivato durante l’evento Dyson Unveiled, con novità che riguardano igiene orale, pulizia dei pavimenti, purificazione dell’aria e styling dei capelli.
Tra i dispositivi illustrati figurano lo spazzolino elettrico CameraJet, tre robot della linea Nurovi, il lavapavimenti W1 PencilWash, i purificatori e ventilatori HushJet e la piastra Corrale CoolShine. L’azienda punta su prodotti connessi e capaci di adattare le proprie funzioni all’ambiente o alla superficie trattata.
“Ci siamo sempre concentrati molto sull’ingegneria meccanica di un prodotto, dedicando decine di anni a perfezionare il funzionamento fisico di ogni macchina. Ora siamo passati da dispositivi puramente meccanici a macchine intelligenti, in grado di vedere, pensare e reagire. Utilizziamo l’intelligenza artificiale, i sistemi di visione e l’apprendimento automatico per consentire alle macchine di comprendere l’ambiente in cui operano. L’approccio è lo stesso, sia che si tratti di agire in casa, sui capelli o nella bocca.”Non perdere le notizie che contano
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La dichiarazione è stata pronunciata da Jake Dyson durante la presentazione berlinese. Il gruppo ha indicato l’integrazione fra componenti meccaniche, sensori e software come elemento comune dei nuovi apparecchi.
CameraJet, videocamera e getto di collutorio
La principale novità nel settore dell’igiene orale è Dyson CameraJet, uno spazzolino con videocamera integrata da 100k pixel, lente macro e sistema Gap Optical Targeting. Secondo l’azienda, il dispositivo individua gli spazi tra i denti e attiva un getto mirato di collutorio nelle aree rilevate.
CameraJet combina spazzolino, idropulsore e collutorio in un dispositivo connesso. Il sistema acquisisce 28 immagini live al secondo ed è stato addestrato su oltre 470.000 immagini di denti, riferisce Dyson. Lo sviluppo avrebbe coinvolto 661 ingegneri per oltre sei anni.
Il prodotto include un serbatoio progettato per funzionare a diverse angolazioni, una testina a doppia setola e un’oscillazione sonica variabile. Tramite Wi-Fi, Bluetooth e app MyDyson, permette di consultare la copertura della pulizia, ricevere indicazioni e impostare modalità personalizzate. Dyson afferma che le immagini non vengono registrate né salvate sul dispositivo o nel cloud.
I robot Nurovi per aspirazione e lavaggio
Per la pulizia domestica, Dyson ha annunciato la famiglia Nurovi. Il modello R3 Nurovi Spot+Scrub UV combina luce UV, visione AI e illuminazione verde per rilevare macchie e oggetti. L’azienda dichiara che il sistema può identificare quasi 200 tipi di sostanze e oggetti domestici.
Il robot R3 utilizza un rullo autopulente con un sistema di idratazione a 12 punti e acqua riscaldata a 70 °C. Il rullo si estende di 40 millimetri per raggiungere i bordi; il motore raggiunge 30.000 Pa di pressione di aspirazione. La stazione senza sacco, secondo Dyson, svuota, pulisce e ricarica automaticamente l’apparecchio.
Il modello R2 Nurovi Wash+Dry impiega panni ispirati al triangolo di Reuleaux per arrivare negli angoli e usa acqua a 75 °C riscaldata nella stazione di ricarica. Integra inoltre il sistema Twin-capture, progettato per separare detriti grandi e fini, e un sensore piezoelettrico acustico che adatta pulizia e aspirazione al tipo di pavimento.
R1 Nurovi Dry è invece destinato alla pulizia a secco di pavimenti duri e tappeti. Condivide il sistema Twin-capture e dispone di aspirazione da 21.000 Pa, oltre a spazzole laterali inclinate e flessibili per convogliare polvere e detriti verso il flusso d’aria.
HushJet estende la gamma di purificatori
Dyson ha esteso la tecnologia HushJet a purificatori e ventilatori. Il sistema, ispirato ai principi di controllo del flusso d’aria usati nel settore aeronautico, era stato introdotto con il purificatore HushJet Compact Purifier nel 2025 e con il ventilatore portatile HushJet Mini Cool Fan nell’aprile 2026.
Tra i nuovi modelli c’è HushJet Big+Quiet Cool Pure+ Formaldehyde/Ioniser + UV, destinato alla purificazione di più stanze. Dyson riferisce che il dispositivo usa un compressore a bassa pressione e alto flusso, abbinato a filtrazione a tre stadi, per catturare particolato e gas e distruggere formaldeide.
La linea comprende anche HushJet Pure Cool+ Formaldehyde/Ioniser + UV, in formato più compatto, e HushJet Hot Cool Pure+, che riunisce purificazione, riscaldamento e raffrescamento personale. Per i nuovi apparecchi di medio formato, Dyson dichiara una purificazione fino a tre volte più potente rispetto ai modelli precedenti.
La piastra Corrale CoolShine
Nel comparto hair care arriva Corrale CoolShine, evoluzione della piastra Corrale. Il dispositivo abbina lamine flessibili e un accessorio con condotti di riduzione del calore, progettato per allontanare il calore in eccesso dai capelli durante lo styling.
Nei condotti dell’accessorio è presente una quantità d’acqua controllata: quando la piastra viene usata, il sistema contribuisce a raffreddare i capelli durante la piega. Dyson dichiara una riduzione dei danni fino al 29% rispetto alle condizioni considerate dall’azienda.
Con la presentazione di Berlino, Dyson amplia quindi il numero di prodotti collegati all’app MyDyson e dotati di automazioni basate su sensori e software. Il comunicato non indica date di disponibilità, prezzi o mercati di lancio per i dispositivi annunciati.
FAQ
Quanti prodotti ha presentato Dyson a Berlino?
Dieci prodotti sono stati annunciati da Dyson durante l’evento Dyson Unveiled del 3 settembre 2026.
Come funziona lo spazzolino Dyson CameraJet?
Una videocamera da 100k pixel rileva gli spazi tra i denti e il sistema attiva un getto mirato di collutorio.
Quale temperatura usa il robot Nurovi R3?
Acqua pulita riscaldata a 70 °C viene applicata dal sistema di idratazione del rullo autopulente.
Cosa include Dyson HushJet Hot Cool Pure+?
Purificazione dell’aria, riscaldamento e raffrescamento personale sono riuniti nello stesso apparecchio della nuova gamma HushJet.
Qual è la fonte delle informazioni riportate?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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