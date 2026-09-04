Dyson presenta dieci prodotti con AI per casa e cura personale

4 Settembre 2026

4 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/Dyson presenta dieci prodotti con AI per casa e cura personale

La notizia in sintesi

  • Dyson ha presentato a Berlino dieci nuovi prodotti con funzioni basate su AI.
  • La gamma include spazzolino CameraJet, robot Nurovi, purificatori HushJet e piastra Corrale CoolShine.
  • CameraJet usa una videocamera da 100k pixel e analizza 28 immagini al secondo.
  • I robot Nurovi adottano sistemi di visione, rilevamento dello sporco e pulizia automatizzata.

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Districa ed elimina i peli degli animali. La spazzola Motorbar è dotata di alette in policarbonato per rimuovere i peli: li scioglie, li avvolge e li trasporta direttamente nel contenitore. · Pulisce le aree difficili da raggiungere. La bocchetta a lancia consente di raggiungere fino a 178 mm in profondità negli spazi più stretti, fino a 1,2 cm. · 150 AW di aspirazione costante e potente. 15 cicloni intensificano il flusso d’aria e rimuovono continuamente la polvere fine. Insieme al motore digitale riprogettato, generano una potenza di aspirazione costante con il 30% in più di potenza.¹

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Dyson ha presentato il 3 settembre a Berlino una nuova gamma di dieci prodotti per la casa e la cura personale, accomunati dall’impiego di intelligenza artificiale, sistemi di visione e apprendimento automatico. L’annuncio è arrivato durante l’evento Dyson Unveiled, con novità che riguardano igiene orale, pulizia dei pavimenti, purificazione dell’aria e styling dei capelli.

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Tra i dispositivi illustrati figurano lo spazzolino elettrico CameraJet, tre robot della linea Nurovi, il lavapavimenti W1 PencilWash, i purificatori e ventilatori HushJet e la piastra Corrale CoolShine. L’azienda punta su prodotti connessi e capaci di adattare le proprie funzioni all’ambiente o alla superficie trattata.

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Lo stile Coanda è stato il pioniere di Dyson: il multistyler Dyson Airwrap sfrutta un fenomeno aerodinamico chiamato effetto Coanda. Usa l’aria per attirare e avvolgere i capelli sulla canna o sulla superficie della spazzola. · Alimentato dal motore digitale Dyson V9: la girante a 13 pale gira fino a 110.000 giri/min, generando 3,2 kPa. Abbastanza potente da produrre la pressione atmosferica che crea l’effetto Coanda. · Controllo intelligente del calore: misura la temperatura del flusso d’aria più di 40 volte al secondo, controllando in modo intelligente l’elemento riscaldante per prevenire danni da calore.

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“Ci siamo sempre concentrati molto sull’ingegneria meccanica di un prodotto, dedicando decine di anni a perfezionare il funzionamento fisico di ogni macchina. Ora siamo passati da dispositivi puramente meccanici a macchine intelligenti, in grado di vedere, pensare e reagire. Utilizziamo l’intelligenza artificiale, i sistemi di visione e l’apprendimento automatico per consentire alle macchine di comprendere l’ambiente in cui operano. L’approccio è lo stesso, sia che si tratti di agire in casa, sui capelli o nella bocca.”

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La dichiarazione è stata pronunciata da Jake Dyson durante la presentazione berlinese. Il gruppo ha indicato l’integrazione fra componenti meccaniche, sensori e software come elemento comune dei nuovi apparecchi.

CameraJet, videocamera e getto di collutorio

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Dyson Spot+Scrub™ Robot aspirapolvere AI Wet and Dry – Rullo bagnato autopulente, autosvuotante, potenza di aspirazione 4x per tappeti, rimozione macchie AI (nero/blu)

Rende visibili i punti invisibili: un fascio di luce verde ad alto contrasto e allineato con precisione rende visibili i punti invisibili e la polvere. · Telecamera HD e intelligenza artificiale avanzata: ispeziona visivamente le superfici ed è in grado di identificare oltre 100 oggetti, sostanze domestiche e macchie invisibili, adattando le sue prestazioni al livello di sporco. Evita le sostanze che il dispositivo non dovrebbe pulire. · Autopulizia continua: il sistema Dyson a 12 punti di idratazione pulisce il rullo a ogni rotazione e lo inumidisce uniformemente dopo aver rimosso lo sporco. Questo garantisce che la macchina pulisca i pavimenti dall’inizio alla fine con acqua pulita.

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La principale novità nel settore dell’igiene orale è Dyson CameraJet, uno spazzolino con videocamera integrata da 100k pixel, lente macro e sistema Gap Optical Targeting. Secondo l’azienda, il dispositivo individua gli spazi tra i denti e attiva un getto mirato di collutorio nelle aree rilevate.

CameraJet combina spazzolino, idropulsore e collutorio in un dispositivo connesso. Il sistema acquisisce 28 immagini live al secondo ed è stato addestrato su oltre 470.000 immagini di denti, riferisce Dyson. Lo sviluppo avrebbe coinvolto 661 ingegneri per oltre sei anni.

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[Spazzola di ricambio con ampia compatibilità] La testina/spazzola è compatibile con le serie V7, V8, V10, V11, V15 e gli aspirapolvere SV10, SV11, SV12, SV14, SV15, SV22, SV25, SV27, SV28. Si prega di notare che la spazzola di ricambio non è adatta per V6, V12, tutte le serie Slim, Ball e DC. Si prega di controllare il modello di aspirapolvere prima dell’acquisto. · [2 rulli adatti a vari pavimenti] La spazzola di ricambio con rullo per pavimenti può pulire facilmente piastrelle, marmo e pavimenti in legno. Inoltre, la morbida peluria può proteggere questi pavimenti dai graffi. La testina di ricambio per aspirapolvere con rullo per tappeti è più adatta ai tappeti per pulire i capelli o la polvere su di essi, in modo da non avere problemi con l’aspirazione di polvere e capelli. · [Design a 4 luci LED] Il nostro aspirapolvere è dotato di luci LED integrate. È possibile pulire tutti gli angoli bui e utilizzarlo anche al buio. È molto più facile trovare la polvere nascosta, garantendo un ambiente molto più pulito e un’esperienza più piacevole.

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Dyson CameraJet 2

Il prodotto include un serbatoio progettato per funzionare a diverse angolazioni, una testina a doppia setola e un’oscillazione sonica variabile. Tramite Wi-Fi, Bluetooth e app MyDyson, permette di consultare la copertura della pulizia, ricevere indicazioni e impostare modalità personalizzate. Dyson afferma che le immagini non vengono registrate né salvate sul dispositivo o nel cloud.

I robot Nurovi per aspirazione e lavaggio

Per la pulizia domestica, Dyson ha annunciato la famiglia Nurovi. Il modello R3 Nurovi Spot+Scrub UV combina luce UV, visione AI e illuminazione verde per rilevare macchie e oggetti. L’azienda dichiara che il sistema può identificare quasi 200 tipi di sostanze e oggetti domestici.

Il robot R3 utilizza un rullo autopulente con un sistema di idratazione a 12 punti e acqua riscaldata a 70 °C. Il rullo si estende di 40 millimetri per raggiungere i bordi; il motore raggiunge 30.000 Pa di pressione di aspirazione. La stazione senza sacco, secondo Dyson, svuota, pulisce e ricarica automaticamente l’apparecchio.

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Dyson Ontrac Cuffie Over-Ear, Cancellazione Attiva del Rumore, Wireless

Cancellazione del rumore all’avanguardia: eliminano i suoni indesiderati tramite 8 microfoni con tecnologia ANC per cancellarne fino a 40 dB; Un ascolto immersivo, per non perdere nemmeno un beat · Fino a 55 ore di ascolto¹: anche con la funzione ANC attiva; E se vuoi ascoltare ancora, con una ricarica di 10 minuti avrai 2,5 ore di autonomia, mentre con una ricarica di 30 minuti avrai 9,5 ore · Gamma di frequenze sonore migliorata di 6 Hz-21 kHz: ascolta di più e senti ogni dettaglio; Molte cuffie funzionano con un intervallo da 20 a 20.000 Hz; Noi abbiamo ampliato questa gamma a 6-21.000 Hz, per nitidezza e dettagli maggiori sull’intero spettro udibile, così potrai sentire i bassi come mai prima; Per ascoltare la musica proprio come l’ha pensata l’artista

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Dyson R1 NuroviΓäó Dry 1

Il modello R2 Nurovi Wash+Dry impiega panni ispirati al triangolo di Reuleaux per arrivare negli angoli e usa acqua a 75 °C riscaldata nella stazione di ricarica. Integra inoltre il sistema Twin-capture, progettato per separare detriti grandi e fini, e un sensore piezoelettrico acustico che adatta pulizia e aspirazione al tipo di pavimento.

R1 Nurovi Dry è invece destinato alla pulizia a secco di pavimenti duri e tappeti. Condivide il sistema Twin-capture e dispone di aspirazione da 21.000 Pa, oltre a spazzole laterali inclinate e flessibili per convogliare polvere e detriti verso il flusso d’aria.

HushJet estende la gamma di purificatori

Dyson ha esteso la tecnologia HushJet a purificatori e ventilatori. Il sistema, ispirato ai principi di controllo del flusso d’aria usati nel settore aeronautico, era stato introdotto con il purificatore HushJet Compact Purifier nel 2025 e con il ventilatore portatile HushJet Mini Cool Fan nell’aprile 2026.

Tra i nuovi modelli c’è HushJet Big+Quiet Cool Pure+ Formaldehyde/Ioniser + UV, destinato alla purificazione di più stanze. Dyson riferisce che il dispositivo usa un compressore a bassa pressione e alto flusso, abbinato a filtrazione a tre stadi, per catturare particolato e gas e distruggere formaldeide.

Dyson HushJetΓäó Hot Cool Pure+ 1

La linea comprende anche HushJet Pure Cool+ Formaldehyde/Ioniser + UV, in formato più compatto, e HushJet Hot Cool Pure+, che riunisce purificazione, riscaldamento e raffrescamento personale. Per i nuovi apparecchi di medio formato, Dyson dichiara una purificazione fino a tre volte più potente rispetto ai modelli precedenti.

La piastra Corrale CoolShine

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Nel comparto hair care arriva Corrale CoolShine, evoluzione della piastra Corrale. Il dispositivo abbina lamine flessibili e un accessorio con condotti di riduzione del calore, progettato per allontanare il calore in eccesso dai capelli durante lo styling.

Nei condotti dell’accessorio è presente una quantità d’acqua controllata: quando la piastra viene usata, il sistema contribuisce a raffreddare i capelli durante la piega. Dyson dichiara una riduzione dei danni fino al 29% rispetto alle condizioni considerate dall’azienda.

Dyson Corrale Coolshine 3

Con la presentazione di Berlino, Dyson amplia quindi il numero di prodotti collegati all’app MyDyson e dotati di automazioni basate su sensori e software. Il comunicato non indica date di disponibilità, prezzi o mercati di lancio per i dispositivi annunciati.

FAQ

Quanti prodotti ha presentato Dyson a Berlino?

Dieci prodotti sono stati annunciati da Dyson durante l’evento Dyson Unveiled del 3 settembre 2026.

Come funziona lo spazzolino Dyson CameraJet?

Una videocamera da 100k pixel rileva gli spazi tra i denti e il sistema attiva un getto mirato di collutorio.

Quale temperatura usa il robot Nurovi R3?

Acqua pulita riscaldata a 70 °C viene applicata dal sistema di idratazione del rullo autopulente.

Cosa include Dyson HushJet Hot Cool Pure+?

Purificazione dell’aria, riscaldamento e raffrescamento personale sono riuniti nello stesso apparecchio della nuova gamma HushJet.

Qual è la fonte delle informazioni riportate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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