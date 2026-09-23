Lasciali Andare, campagna nazionale per il conferimento dei RAEE

23 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Parte la campagna nazionale “Lasciali Andare” sul corretto conferimento dei RAEE

Centro di Coordinamento RAEE, produttori e distribuzione partecipano all’iniziativa

AIRES segnala il ruolo dei rivenditori nella raccolta dei dispositivi inutilizzati

La presentazione alla stampa è fissata per il 29 settembre a Milano

Una campagna nazionale per incoraggiare il corretto conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici sarà presentata il 29 settembre a Milano. L’iniziativa, intitolata “Lasciali Andare”, è promossa dal Centro di Coordinamento RAEE e coinvolge produttori, distribuzione e associazioni di settore, tra cui AIRES-Confcommercio.

L’obiettivo dichiarato è informare i cittadini sulle modalità di consegna delle apparecchiature elettriche ed elettroniche non più utilizzate. Cellulari, caricabatterie, auricolari, piccoli elettrodomestici e altri dispositivi conservati in casa rientrano infatti nella categoria dei RAEE e possono essere conferiti per il riciclo.

Una campagna comune sulla raccolta dei RAEE

Secondo quanto comunicato da AIRES, la campagna punta a riunire per la prima volta il Centro di Coordinamento RAEE, i produttori e la distribuzione attorno a un messaggio condiviso. Il progetto richiama l’attenzione sulla possibilità di consegnare gli apparecchi inutilizzati nei punti vendita, dove previsto, per avviarli alla corretta gestione.

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AIRES, associazione che riunisce aziende e gruppi della distribuzione specializzata di elettrodomestici ed elettronica di consumo, indica nella rete dei negozi un canale di prossimità per il conferimento dei dispositivi. L’associazione aderisce a Confcommercio Imprese per l’Italia e raccoglie, tra gli altri, i gruppi Euronics, Expert, GRE, MediaWorld e Unieuro. Informazioni sull’associazione sono disponibili sul sito di AIRES.

Il messaggio della campagna è rivolto in particolare agli oggetti elettronici di piccole dimensioni, che possono restare inutilizzati nelle abitazioni invece di essere conferiti nei canali dedicati. Il loro trattamento come RAEE consente il recupero dei materiali secondo le procedure previste per questa tipologia di rifiuti.

«AIRES ha creduto fin dall’inizio nella necessità di sviluppare una grande iniziativa condivisa, che coinvolgesse tutti gli attori della filiera e aiutasse i cittadini a comprendere quanto sia semplice conferire correttamente i RAEE», dichiara Davide Rossi, direttore generale di AIRES-Confcommercio. «In questo percorso i rivenditori svolgono una funzione essenziale: non sono soltanto il luogo in cui acquistare un nuovo prodotto, ma anche

un punto di riferimento facilmente accessibile al quale consegnare le apparecchiature che non vengono più utilizzate. Possono quindi favorire comportamenti più consapevoli e contribuire concretamente al completamento dell’economia circolare nel nostro settore».

Le dichiarazioni sono di Davide Rossi, direttore generale di AIRES-Confcommercio.

Presentazione prevista a Milano

La presentazione della campagna alla stampa è in programma martedì 29 settembre 2026, dalle 17 alle 17.30, nella sede di Anitec-Assinform in via San Maurilio 21, a Milano. All’incontro è previsto anche l’intervento di Rossi.

L’iniziativa concentra l’attenzione sul passaggio finale del ciclo di vita dei prodotti elettronici: una volta non più usati, gli apparecchi devono essere destinati alla raccolta dedicata anziché essere trattati come rifiuti indifferenziati o lasciati inutilizzati nelle abitazioni.

Per i rivenditori, la campagna rappresenta anche un’occasione di comunicazione diretta con i consumatori sul conferimento dei dispositivi. Il progetto punta quindi a rendere più riconoscibile il percorso che porta i RAEE dai punti di raccolta alle attività di riciclo.

La presentazione del 29 settembre sarà il primo appuntamento pubblico indicato per illustrare la campagna e il coinvolgimento dei diversi soggetti della filiera.

FAQ

Che cos’è la campagna “Lasciali Andare”?

È un’iniziativa nazionale promossa dal Centro di Coordinamento RAEE per sensibilizzare sul corretto conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici.

Quali dispositivi possono essere conferiti come RAEE?

Cellulari, caricabatterie, auricolari, piccoli elettrodomestici e altri apparecchi elettronici non più utilizzati rientrano tra i dispositivi citati dalla campagna.

Dove sarà presentata la campagna?

La presentazione si terrà il 29 settembre 2026 dalle 17 alle 17.30 presso Anitec-Assinform, in via San Maurilio 21 a Milano.

Chi partecipa all’iniziativa sui RAEE?

Partecipano il Centro di Coordinamento RAEE, produttori, distribuzione e AIRES-Confcommercio, secondo quanto indicato nel comunicato diffuso dall’associazione.

Su quali fonti si basa questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.