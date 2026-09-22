22 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Philips lancia Sonicare 9900 Prestige con guida AI in tempo reale

La notizia in sintesi Philips presenta lo spazzolino elettrico Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige.

Il dispositivo integra AI, mappa orale a 12 segmenti e sensori di pressione.

La gamma comprende anche i modelli DiamondClean 8000, 8500 e 9000.

Il prodotto è disponibile presso retailer selezionati e sul sito Philips.

Philips ha annunciato il lancio in Italia del Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige, spazzolino elettrico dotato di guida in tempo reale basata su intelligenza artificiale. Il dispositivo utilizza un anello luminoso, una mappa digitale della bocca e sensori per rilevare pressione e movimenti durante lo spazzolamento.

L’obiettivo dichiarato dall’azienda è offrire indicazioni immediate sulla copertura della pulizia, sull’intensità applicata e sulle zone che richiedono ulteriore attenzione. Il lancio è stato comunicato il 22 settembre 2026 da Philips, gruppo attivo nelle tecnologie per la salute e nei prodotti per la cura personale.

Secondo i dati citati dall’azienda, il 37% delle persone non sa se si stia lavando i denti in modo efficace. Nel comunicato, Philips collega l’attenzione alla salute orale anche agli studi sugli effetti delle malattie parodontali sul controllo glicemico, sulle patologie cardiovascolari e sugli esiti della gravidanza: sono disponibili i riferimenti allo studio sulla malattia parodontale e il diabete, al rapporto su parodontite e malattie cardiovascolari e alla ricerca sulle malattie parodontali in gravidanza.

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Guida sul manico e mappa orale digitale

La piattaforma integra algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning per monitorare lo spazzolamento. La Mouth Map Sonicare suddivide la bocca in 12 segmenti e visualizza sul display dello spazzolino le aree già trattate e quelle ancora da pulire.

Il sistema Smart Coverage Feedback segnala inoltre la copertura raggiunta, mentre i sensori SenseIQ rilevano la pressione applicata e modificano automaticamente l’intensità dello spazzolamento. Philips indica otto modalità di pulizia, tre livelli di intensità e diverse opzioni per i feedback immediati.

“Philips Sonicare inaugura una nuova generazione di dispositivi per la cura orale, trasformando dati e tecnologia in indicazioni semplici e immediate che aiutano le persone a migliorare concretamente le proprie abitudini quotidiane”, ha dichiarato Federico Barindelli, Media & Pr Manager Philips Italia, Grecia e Israele. “Per la prima volta, gli utenti possono vedere in tempo reale quanto efficacemente stanno spazzolando i denti e ricevere una guida personalizzata direttamente dal dispositivo. È un passo avanti che rende l’esperienza di utilizzo più intuitiva, coinvolgente ed efficace.”

Nel comunicato Philips attribuisce al nuovo modello una rimozione della placca fino a 20 volte superiore rispetto a uno spazzolino manuale con testina A3. L’azienda dichiara inoltre gengive “15 volte più sane” rispetto allo spazzolino manuale, con riferimento alla modalità Clean e a un periodo di sei settimane.

Motore sonico, accessori e materiali

Il DiamondClean 9900 Prestige impiega la tecnologia Sonicare Fluid Action, che genera impulsi di fluido tra i denti e lungo il bordo gengivale per supportare l’azione delle setole. Philips riferisce che la nuova generazione di motori Sonicare, introdotta nelle serie 5000-7000, punta a una pulizia più silenziosa.

“Molte persone si affidano ancora a tecniche di spazzolamento manuale che possono lasciare fino al 50% della placca batterica, soprattutto durante la notte quando i batteri proliferano indisturbati”, ha dichiarato Isabella Conte, Marketing Manager Philips Sonicare. “Con il nuovo Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige rendiamo visibile la qualità dello spazzolamento, offrendo una guida intelligente e personalizzata direttamente sul dispositivo. Le persone possono così comprendere meglio la propria routine quotidiana, monitorarne l’efficacia e acquisire maggiore fiducia nei risultati ottenuti.”

Il prodotto sarà proposto nelle colorazioni Blu Tempesta, Nero Quarzo e Bianco Argento, con custodia da viaggio ricaricabile e bicchiere di ricarica. Philips comunica inoltre che il dispositivo è progettato per facilitare la sostituzione della batteria e la riparazione, con confezioni a base carta e testine realizzate con il 70% di plastica di origine biologica, secondo il bilancio di massa.

Il 9900 Prestige è il modello di fascia più alta della nuova gamma DiamondClean, che include anche 8000, 8500 e 9000. Philips indica la disponibilità presso rivenditori selezionati e sui propri canali; le comunicazioni societarie sono pubblicate nel newscenter Philips.

FAQ

Quale modello Philips Sonicare è stato presentato?

Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige è il nuovo modello annunciato da Philips il 22 settembre 2026.

Come funziona la mappa della bocca?

La Mouth Map Sonicare divide la bocca in 12 segmenti e mostra sul display le zone pulite e quelle da completare.

Quante modalità di pulizia sono disponibili?

Otto modalità di pulizia e tre livelli di intensità permettono di configurare l’esperienza di spazzolamento secondo le preferenze dell’utente.

Quali colori sono previsti per il dispositivo?

Blu Tempesta, Nero Quarzo e Bianco Argento sono le tre colorazioni indicate da Philips per DiamondClean 9900 Prestige.

Su quali fonti si basa questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.