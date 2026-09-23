23 Settembre 2026/Home/MOBILE/Motorola presenta Signature 27 con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
La notizia in sintesi
- Motorola ha mostrato in anteprima lo smartphone signature 27 allo Snapdragon Summit.
- Il dispositivo adotta la piattaforma Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.
- Fotocamera principale Sony da 50MP e teleobiettivo periscopico da 200MP.
- La disponibilità nei mercati mondiali è prevista nel 2026.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
Motorola Signature (16/512GB, Tripla camera 50MP, selfie 50MP, display Super HD 6.8″ Extreme AMOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 5200mAh TurboPower 90Hz, IP68/69, 5G, Android 16), Carbon
Design di lusso, costruito per durare. Ultra sottile ed elegante, con frame in alluminio di grado aeronautico, unisce storia, stile e raffinatezza. Progettato secondo gli standard più elevati, offre protezione IP69 e IP68, resistenza di livello militare e vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 antigraffio. · Una nuova era per la fotografia. Realizza scatti straordinari con sensori Sony LYTIA, stabilizzazione avanzata, registrazione 8K Dolby Vision, Super Zoom Pro fino a 100x e tecnologie evolute pensate per risultati professionali in ogni situazione. · Velocità assoluta. Intelligenza senza limiti. Scopri prestazioni rivoluzionarie grazie alla più recente piattaforma Qualcomm potenziata dall’AI, per un’esperienza fluida, reattiva e sempre un passo avanti.
Motorola ha presentato in anteprima motorola signature 27 durante lo Snapdragon Summit. Il nuovo smartphone, la cui disponibilità nei mercati mondiali è indicata per il 2026, inaugura per il marchio una nomenclatura basata sulle ultime due cifre dell’anno successivo. Prezzi, date di vendita e mercati coinvolti non sono stati ancora comunicati.
Il dispositivo è equipaggiato con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 e punta su funzioni di intelligenza artificiale, fotografia e audio. Motorola Mobility è una società controllata da Lenovo dal 2014; il gruppo rimanda alle proprie informazioni istituzionali attraverso il sito Lenovo e la sua versione internazionale.
Processore, raffreddamento e aggiornamenti
La piattaforma Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 è alla base delle funzioni di AI sul dispositivo, della connettività e dell’elaborazione per giochi e contenuti multimediali. Secondo quanto comunicato, signature 27 impiega sei antenne per le applicazioni basate sul cloud.
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Per la gestione del calore, Motorola ha previsto il sistema ArcticMesh, composto da gel termico arricchito con diamante, metallo liquido, mesh in rame e una camera a vapore 3D riprogettata. L’azienda dichiara che il sistema è più grande del 40% rispetto alla generazione precedente.
Sul fronte del supporto software, il produttore indica sette aggiornamenti del sistema operativo e fino a sette anni di aggiornamenti di sicurezza dalla data di lancio globale. Condizioni e durata possono cambiare in base a mercato, operatore e modello: Motorola invita a consultare la pagina dedicata agli aggiornamenti software.
Il materiale di presentazione è stato diffuso anche tramite una scheda informativa, una copia del documento e un allegato della distribuzione.
Gemini e strumenti creativi
Signature 27 integra Google Gemini, con funzioni che comprendono Gemini Omni per trasformare prompt, immagini o filmati in video e Lyria per la generazione di musica e colonne sonore. Il comunicato precisa che l’app Gemini richiede una connessione Internet ed è disponibile soltanto su dispositivi, lingue e Paesi selezionati.
Le funzioni basate sull’AI, inoltre, dipendono dalla compatibilità delle applicazioni e dei servizi. Motorola raccomanda di verificare l’accuratezza delle risposte fornite da Gemini.
La notizia è stata inoltrata alla redazione attraverso i canali di Assodigitale, compreso il sito della testata e la sua pagina web ufficiale. Tra i riferimenti della comunicazione compare anche il profilo professionale del direttore.
Fotocamere, stabilizzazione e audio
Il comparto fotografico annunciato include un sensore principale Sony LYTIA 910 da 50 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 200 megapixel. Per i video, Motorola indica l’uso del Video Enhancement Engine, che analizza le scene e interviene sulle tonalità di colore durante la registrazione.
La stabilizzazione combina l’hardware OIS da 3,5 gradi con la tecnologia di Qualcomm Technologies. Il produttore segnala che l’integrazione è pensata per rendere più stabili le riprese effettuate a mano libera, in movimento o durante i panning.
Signature 27 è inoltre il primo smartphone Motorola annunciato con Audio by B&O, frutto della partnership pluriennale con Bang & Olufsen. Il comunicato non fornisce ulteriori dettagli tecnici sugli altoparlanti, sui codec o sulle modalità audio disponibili.
Materiali e distribuzione
Lo smartphone avrà una scocca in alluminio, un alloggiamento fotografico in ceramica e due finiture Pantone: Coal Smoke con texture Tactical Weave e Capulet Olive con trattamento spazzolato. Motorola non ha indicato dimensioni, peso, capacità della batteria, memoria o caratteristiche del display.
La diffusione ai media è stata curata da Burson. I materiali rimandano al sito di Burson, alla sua pagina LinkedIn, al profilo Instagram, alla pagina Facebook e al canale X dell’agenzia.
Nella documentazione sono presenti anche l’indirizzo della sede milanese visualizzabile su Google Maps, la privacy policy per gli stakeholder e il collegamento per la gestione dell’iscrizione alle comunicazioni.
FAQ
Quando sarà disponibile motorola signature 27?
Motorola prevede la disponibilità nei mercati mondiali nel 2026, senza comunicare date di vendita o Paesi specifici.
Quale processore monta motorola signature 27?
La piattaforma indicata è Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, presentata come base per AI, fotografia, gaming e connettività.
Quali fotocamere sono state annunciate?
Il comparto include un sensore principale Sony LYTIA 910 da 50MP e un teleobiettivo periscopico da 200MP.
Per quanti anni riceverà aggiornamenti?
Motorola indica sette aggiornamenti del sistema operativo e fino a sette anni di aggiornamenti di sicurezza dal lancio globale, con possibili variazioni locali.
Da dove provengono queste informazioni?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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