12 Luglio 2026

Home / EVENTI / Kimi Antonelli vince in Canada e allunga su George Russell nel Mondiale

La notizia in sintesi

Kimi Antonelli vince il GP del Canada e firma il quarto successo consecutivo.

vince il GP del Canada e firma il quarto successo consecutivo. Il pilota Mercedes allunga a 43 punti su George Russell .

allunga a 43 punti su . Lewis Hamilton e Max Verstappen completano il podio canadese.

e completano il podio canadese. Il prossimo appuntamento del Mondiale è previsto a Montecarlo il 6 e 7 giugno.

Riassunto generato con AI

Antonelli domina il Canada e allunga nel Mondiale

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Canada di Formula 1, ottenendo la quarta vittoria consecutiva e consolidando la leadership nel campionato mondiale. Il pilota italiano della Mercedes ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen, al termine di una gara segnata da strategie rischiose e problemi tecnici.

La corsa si è disputata in Canada e ha avuto un peso diretto nella lotta per il titolo: Antonelli porta infatti a 43 punti il vantaggio sul compagno di squadra George Russell. Il britannico era al comando quando è stato costretto al ritiro attorno a metà gara per un problema tecnico.

Secondo quanto riportato da LaPresse, il successo consente ad Antonelli di rafforzare una serie positiva che lo colloca al centro della sfida iridata. La vittoria arriva davanti a due rivali di primo piano e trasforma il ritiro di Russell in un passaggio rilevante per gli equilibri interni alla Mercedes.

Il ritiro di Russell cambia gli equilibri

Il dato più significativo del GP del Canada è la combinazione tra la continuità di Kimi Antonelli e l’uscita di scena di George Russell. Russell si trovava in testa prima del problema tecnico, ma il ritiro ha impedito alla Mercedes di convertire la sua posizione di gara in punti e ha favorito l’allungo del compagno italiano.

Alle spalle del vincitore, Lewis Hamilton ha portato la Ferrari al secondo posto, mentre Max Verstappen ha chiuso terzo con la Red Bull. Ai piedi del podio è terminato l’altro pilota Ferrari, Charles Leclerc, quarto: un risultato che tiene la scuderia italiana appena fuori dalle prime tre posizioni della corsa.

La giornata è stata invece negativa per la McLaren, che ha provato la scelta delle gomme intermedie all’avvio senza ottenere il risultato sperato. Lando Norris si è ritirato, mentre Oscar Piastri ha concluso fuori dalla zona punti.

La strategia iniziale della McLaren emerge quindi come uno degli elementi che hanno inciso sull’esito del Gran Premio. In una gara in cui Antonelli ha mantenuto il controllo fino alla vittoria, le difficoltà degli avversari hanno ampliato il valore competitivo e di classifica del suo risultato.

Il podio di Hamilton e Verstappen conferma comunque la presenza di Ferrari e Red Bull nelle posizioni di vertice. Tuttavia, sulla base dei fatti riportati, è Antonelli ad aver tratto il massimo vantaggio dal fine settimana canadese.

Montecarlo sarà il prossimo test per il leader

Il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 è in programma a Montecarlo nel weekend del 6 e 7 giugno. Per Kimi Antonelli, la gara rappresenterà l’occasione per difendere il margine di 43 punti su George Russell e verificare la solidità della serie di quattro successi consecutivi.

Il tema immediato sarà anche la risposta della Mercedes dopo il guasto che ha fermato Russell in Canada. Ferrari, Red Bull e McLaren arriveranno invece al prossimo round con l’esigenza di ridurre il divario mostrato nell’ultima gara.

La classifica aggiornata dopo il Canada rende ogni risultato successivo più rilevante per la corsa al titolo.

FAQ

Chi ha vinto il GP del Canada?

Sì, il vincitore è Kimi Antonelli: il pilota italiano della Mercedes ha conquistato la sua quarta vittoria consecutiva nel Mondiale di Formula 1.

Chi sono saliti sul podio in Canada?

Sì, alle spalle di Antonelli hanno chiuso Lewis Hamilton con Ferrari e Max Verstappen con Red Bull, rispettivamente secondo e terzo.

Perché George Russell si è ritirato?

Sì, George Russell si è ritirato attorno a metà gara per un problema tecnico, mentre si trovava al comando del Gran Premio del Canada.

Come è andata la gara della McLaren?

Sì, la McLaren ha tentato la partenza con gomme intermedie senza successo: Lando Norris si è ritirato e Oscar Piastri è finito fuori dai punti.

Da quali fonti deriva questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui LaPresse.