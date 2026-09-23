23 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/The Daily Crash porta al Volvo Studio la moda circolare del Politecnico

La notizia in sintesi The Daily Crash coinvolge 20 studenti e studentesse del Politecnico di Milano

La performance installativa torna al Volvo Studio Milano il 23 settembre 2026

I capi nascono anche dal riuso di materiali provenienti dal mondo Volvo Cars

Il percorso ha previsto sei appuntamenti tra marzo e maggio

Una capsule collection realizzata da 20 studenti e studentesse del Politecnico di Milano, insieme a una performance installativa in cinque stazioni, arriva al Volvo Studio Milano. The Daily Crash, progetto sviluppato in sei mesi con VerySeri Studio e Collettivo AAA, torna aperto al pubblico il 23 settembre 2026 alle ore 21, su prenotazione.

L’iniziativa è stata presentata in anteprima il 22 settembre nello spazio di via Melchiorre Gioia, durante la Milano Fashion Week. Al centro del lavoro c’è il tema delle pressioni, delle instabilità e delle ricomposizioni che attraversano la vita quotidiana, interpretato attraverso abiti, accessori, suoni, luci e movimento.

Materiali automobilistici trasformati in capi e accessori

Il progetto ha coinvolto materiali recuperati dal mondo Volvo Cars, tra cui airbag, cinture di sicurezza, tappetini, componenti e parti tecniche. Gli studenti li hanno utilizzati per creare indumenti, strutture e oggetti da indossare, con libertà progettuale nell’interpretazione del tema.

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Il percorso, avviato lo scorso marzo, è nato dalla collaborazione tra Volvo Studio Milano, VerySeri Studio e Collettivo AAA. I partecipanti sono stati selezionati con una open call e hanno seguito sei appuntamenti fra lezioni, revisioni e momenti aperti al pubblico, dalla fase di ricerca fino alla produzione finale.

Tra marzo e maggio, il Volvo Studio Milano ha ospitato incontri con professionisti del design, della moda e dell’organizzazione culturale. Il lavoro si è svolto sotto la guida di VerySeri Studio, Marco Del Giudice, indicato nel comunicato come Nessuno – Stylist, e del Collettivo AAA, che ha collegato il progetto con il Politecnico di Milano.

Chiara Angeli, Direttore Commerciale Volvo Car Italia e Responsabile delle attività di Volvo Studio Milano, ha commentato il debutto della performance:

“Vedere ieri sera il compimento di questo progetto è stato particolarmente emozionante”, commenta Chiara Angeli, Direttore Commerciale Volvo Car Italia e Responsabile delle attività di Volvo Studio Milano. “Abbiamo voluto dare carta bianca a una nuova generazione di creativi offrendo loro la possibilità di sperimentare e confrontarsi senza porsi limiti. Il risultato ci ha sorpresi non soltanto per la qualità della progettazione e della realizzazione dei capi e degli accessori ma anche per la forza con cui tutto questo è stato portato in scena. È stato bello vedere quanto ciascuno dei ragazzi abbia fatto proprio il progetto mettendoci energia, idee e una propria prospettiva.

Secondo Angeli, l’iniziativa rientra nella programmazione dello spazio milanese e nell’obiettivo di mettere in relazione discipline e generazioni diverse.

Volvo Studio Milano, in linea con la visione del brand, ama sperimentare e creare occasioni in cui realtà giovani possano trovare spazio, voce e un pubblico con cui confrontarsi. The Daily Crash ne è un esempio ma è una direzione che attraversa tutta la nostra stagione scegliendo format e contesti diversi. Ci interessa mettere in relazione mondi differenti, sperimentare nuovi linguaggi e dare fiducia a chi porta uno sguardo contemporaneo e non ancora codificato”.

Cinque fasi per raccontare la rottura

La performance è organizzata in cinque aree tematiche e segue altrettante fasi: impatto, sospensione temporale, instabilità, protezione ritrovata e recupero della quotidianità. Cinque performer indossano cinque abiti progettati e prodotti dai partecipanti, mentre soundscape, luce e movimento definiscono il percorso nello spazio.

La formula installativa porta i capi fuori da una presentazione statica: gli oggetti creati durante i mesi di lavoro diventano parte dell’azione scenica. Il titolo The Daily Crash non richiama quindi un incidente fisico, ma una sequenza di sollecitazioni e collisioni emotive della vita di tutti i giorni.

Il pubblico potrà assistere alla replica del 23 settembre al Volvo Studio Milano, all’angolo tra via Melchiorre Gioia e viale della Liberazione. Le informazioni sulle attività dello spazio sono pubblicate nella sezione News di Volvo Studio Milano.

Il progetto mette insieme formazione, moda e riuso di materiali industriali, offrendo ai partecipanti un confronto diretto con un brief concreto e con una restituzione pubblica. Per immagini e documentazione dell’iniziativa è disponibile anche la sezione Stampa & Media di Volvo.

La replica conclude il percorso presentato durante la settimana della moda, trasformando il lavoro sviluppato dagli studenti in un evento aperto al pubblico e in un’occasione di confronto tra progettazione, performance e materiali provenienti dall’automobile.

FAQ

Quando si tiene The Daily Crash?

La performance è in programma il 23 settembre 2026 alle ore 21 al Volvo Studio Milano.

Dove si svolge la performance?

L’evento si tiene al Volvo Studio Milano, in via Melchiorre Gioia angolo viale della Liberazione.

Chi ha partecipato al progetto?

Venti studenti e studentesse del Politecnico di Milano, selezionati attraverso una open call, hanno sviluppato capi e accessori.

Quali materiali sono stati riutilizzati?

Airbag, cinture di sicurezza, tappetini, componenti e parti tecniche provenienti dal mondo Volvo Cars sono stati reinterpretati dai partecipanti.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.