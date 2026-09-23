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Sky Mobile debutta come operatore virtuale sulla rete Fastweb + Vodafone

23 Settembre 2026

23 Settembre 2026/Home/INTERNET/Sky Mobile debutta come operatore virtuale sulla rete Fastweb + Vodafone

La notizia in sintesi

  • Sky Italia diventa operatore virtuale con il nuovo Sky Mobile.
  • Le offerte 5G partono da 7,90 euro mensili con minuti illimitati.
  • La rete resta quella di Fastweb + Vodafone.
  • I clienti Sky ricevono giga aggiuntivi e condizioni dedicate.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Sky Mobile diventa operatore virtuale

Dal 23 settembre 2026 Sky Italia avvia il nuovo Sky Mobile come operatore mobile virtuale, passando dalla precedente distribuzione di SIM Fastweb a una gestione diretta delle offerte. Il lancio riguarda il mercato italiano e utilizza la rete Fastweb + Vodafone, con due piani 5G e minuti illimitati. La scelta serve a integrare la telefonia con Sky TV e Sky Wifi, offrendo ai clienti una proposta unica e condizioni dedicate; per l’amministratore delegato Andrea Duilio è un tassello della strategia di crescita rivolta alle famiglie.

Il nuovo assetto è disponibile senza vincoli di durata né costi di uscita e punta a rafforzare il controllo commerciale sull’esperienza degli utenti.

Offerte, rete e gestione diretta

Il cambiamento trasforma Sky Mobile da marchio associato alle SIM Fastweb in un MVNO gestito direttamente da Sky Italia, responsabile di tariffe, promozioni e relazione con gli abbonati. Il listino comprende Sky Mobile Maxi, con 150 GB, e Sky Mobile Ultra, con 250 GB: entrambi includono 5G e chiamate illimitate. Per chi abbina il servizio a Sky TV o Sky Wifi, i giga diventano illimitati.

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Gli attuali clienti Sky possono accedere a condizioni differenziate: Maxi sale a 250 GB, mentre Ultra offre giga illimitati e fino a sei mesi omaggio, secondo gli anni di anzianità. Anche gli utenti di Sky Mobile powered by Fastweb possono scegliere le nuove soluzioni. La connettività continua a poggiare sull’infrastruttura Fastweb + Vodafone, quindi il passaggio riguarda soprattutto la gestione commerciale e non la rete radio utilizzata.

Per le nuove numerazioni senza portabilità è previsto il prefisso 3784. Come operatore ESP, Sky Italia gestisce internamente l’offerta in tempo reale, senza ricorrere ad abilitatori esterni quali Plintron o Effortel.

La convergenza diventa il fulcro

L’elemento più rilevante è l’integrazione tra contenuti televisivi, banda fissa e mobile in un solo perimetro commerciale. Sky Italia può così costruire vantaggi riservati a chi già utilizza Sky TV o Sky Wifi, facendo della telefonia un servizio collegato agli altri prodotti. Il prefisso 3784 identifica inoltre le nuove attivazioni senza portabilità sulla rete condivisa con Fastweb + Vodafone.

Per gli utenti, il confronto si concentrerà su quantità di dati, condizioni dedicate e convenienza dei pacchetti combinati.

FAQ

Quando parte il nuovo Sky Mobile?

Il servizio gestito direttamente da Sky Italia è disponibile dal 23 settembre 2026 con offerte 5G e minuti illimitati.

Quali piani offre Sky Mobile?

Sky Mobile Maxi include 150 GB, mentre Sky Mobile Ultra offre 250 GB; entrambe le soluzioni prevedono connettività 5G.

Quanto costa l’offerta base Sky Mobile?

Il prezzo d’ingresso indicato per il nuovo Sky Mobile parte da 7,90 euro al mese, con 5G incluso.

Quale rete utilizza Sky Mobile?

La copertura utilizza l’infrastruttura Fastweb + Vodafone, nell’ambito della partnership rafforzata tra le due società.

Quali fonti sono state analizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa qualificate, incluse analisi congiunte di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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