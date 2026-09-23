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FIA riduce la distanza dei Gran Premi a 290 chilometri

23 Settembre 2026

23 Settembre 2026/Home/MOTORI/FIA riduce la distanza dei Gran Premi a 290 chilometri

La notizia in sintesi

  • FIA riduce la distanza dei Gran Premi da 305 a 290 chilometri.
  • Le modifiche regolamentari entreranno in vigore dalla prossima stagione.
  • Nuove regole previste per gare interrotte, prove libere e cambi.
  • Gli aggiornamenti seguono l’evoluzione delle Power Unit dal 2027.

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Formula 1, cambiano distanza e gestione delle gare

La FIA, Federazione Internazionale dell’Automobile, ha approvato a Londra, durante una riunione della Commissione Formula 1, modifiche al regolamento che scatteranno dalla prossima stagione e nel 2027. Il provvedimento riduce da 305 a 290 chilometri la distanza totale dei Gran Premi, equivalenti a due o tre giri in meno, e interviene sulla gestione delle gare sospese e delle prove libere. Le decisioni seguono gli aggiornamenti previsti per le Power Unit e per il flusso di carburante, con l’obiettivo dichiarato di offrire agli spettatori maggiori possibilità di assistere a una gara completa; il resoconto è firmato da Alessandro Ferro nel testo originario.

Potenza dei motori e nuove regole operative

Per Power Unit si intende l’intero sistema di propulsione ibrido montato sulle monoposto. Nel 2027 la potenza massima del motore a combustione interna, indicato come ICE, passerà da 400 kW a 420 kW grazie a un aumento del 5% del flusso di carburante. Per il 2028 è previsto un ulteriore incremento: potenza massima a 450 kW e flusso di carburante maggiorato del 13%.

È stata inoltre concordata maggiore flessibilità nell’estensione delle prove libere interrotte, così da consentirne una durata più ampia. Per le corse fermate dalla pioggia o da altri fattori, sarà introdotto un orario tassativo di conclusione, eliminando l’attuale limite complessivo di tre ore, mentre resta invariato quello di due ore della gara effettiva. La FIA ha spiegato: “Queste modifiche sono state introdotte per garantire agli spettatori la migliore possibilità possibile di godersi una gara completa in caso di interruzioni”; inoltre, dal 2027 verrà eliminata l’omologazione dei cambi per preservare la libertà di sviluppo dei fornitori.

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Effetti sulle gare e sui fornitori

Il taglio di 15 chilometri modifica la distanza regolamentare senza cambiare il limite di due ore di gara effettiva. L’effetto concreto sarà una riduzione di due o tre passaggi per Gran Premio, collegata agli aumenti di potenza e flusso previsti dal 2027 e dal 2028. Parallelamente, la fine prefissata delle gare interrotte e l’estensione possibile delle libere concentrano l’attenzione sulla continuità dello spettacolo, mentre l’eliminazione dell’omologazione dei cambi conserva libertà di sviluppo ai fornitori.

FAQ

Quale sarà la distanza dei Gran Premi?

La distanza totale scenderà da 305 a 290 chilometri, con due o tre giri in meno secondo la FIA.

Quando aumenterà la potenza del motore ICE?

Nel 2027 la potenza massima passerà da 400 a 420 kW, grazie a un aumento del 5% del flusso carburante.

Come cambieranno le gare interrotte?

Un orario tassativo di fine gara sostituirà il limite complessivo di tre ore, mantenendo invariato il tetto di due ore effettive.

Come cambiano le prove libere interrotte?

Le sessioni di prove libere potranno essere estese con maggiore flessibilità quando vengono interrotte da pioggia o altri fattori.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate con fonti qualificate e rielaborate dalla Redazione con supervisione umana.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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