23 Settembre 2026

/ Home/NEWS/Club TV debutta sul canale 61 con calcio e attualità

La notizia in sintesi Il canale 61 del digitale terrestre cambia nome e diventa Club TV.

24 ORE System gestirà la raccolta pubblicitaria del progetto Netweek.

Il palinsesto punta sul calcio, con programmi quotidiani e appuntamenti nel weekend.

L’offerta include anche attualità, economia, viaggi, benessere e lifestyle.

Il canale 61 del digitale terrestre cambia identità e assume il nome Club TV. Il progetto, sviluppato dal Gruppo Netweek, prevede un palinsesto centrato soprattutto sul calcio e una raccolta pubblicitaria affidata a 24 ORE System, concessionaria del Gruppo Il Sole 24 ORE.

L’annuncio è stato diffuso il 23 settembre 2026. La nuova denominazione sostituisce il precedente assetto del canale nazionale e accompagna una revisione dell’offerta editoriale, che comprende informazione sportiva, programmi di attualità e format dedicati a economia, viaggi, salute e lifestyle.

Nel comunicato, il nuovo progetto viene presentato con la formula “Entra nel club”, collegata all’idea di una programmazione rivolta a pubblici accomunati da interessi specifici. Il calcio sarà il principale ambito tematico della proposta, con appuntamenti distribuiti nell’arco della giornata e conduttori già noti al pubblico televisivo.

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Calcio al centro della programmazione

Tra i programmi annunciati figura Il Club del Calcio, trasmissione prevista dal martedì al venerdì alle 21.00 e anche nel fine settimana. Il programma sarà condotto da Claudio Brachino con opinionisti e ospiti, proponendo analisi, statistiche, notizie di mercato, interviste e approfondimenti sul calcio italiano e internazionale.

Il lunedì spazio a Il Processo di Biscardi, talk show sportivo condotto da Maurizio Biscardi. Il programma riprende il titolo e l’impostazione del “Processo”, con dibattiti sui principali temi calcistici e il confronto fra ospiti con posizioni diverse.

La programmazione sportiva comprenderà inoltre le news delle 13 di Maracanà, A tutta C, dedicato a notizie e indiscrezioni dai territori della Serie C, e Un amore di stadio, collocato in seconda serata e rivolto alle storie dei tifosi.

La scelta di puntare su più format calcistici consente al canale di costruire una programmazione quotidiana intorno all’informazione e al commento sportivo. Il progetto non riguarda però esclusivamente lo sport: Netweek ha annunciato un’offerta più ampia, con spazi destinati a cronaca, attualità e contenuti di servizio.

Informazione, economia e programmi di servizio

La fascia del mattino ospiterà Il Club del Mattino, dedicato alle notizie di inizio giornata. Nel palinsesto è previsto anche Aria Pulita, programma di attualità che dà spazio agli interventi dei cittadini.

Le fasce delle 19 e delle 23 saranno invece dedicate a contenitori di approfondimento e lifestyle. Tra i titoli citati nel piano editoriale figurano Il Club dell’Economia, Gulliver, Viaggi Straordinari, Argonauta e Medici e Medicina.

Il canale sarà presente sia sul digitale terrestre sia in streaming. Il progetto Club TV si aggiunge all’offerta televisiva già gestita dal Gruppo Il Sole 24 ORE attraverso IlSole24OreTV, disponibile sul canale 63 del digitale terrestre.

La raccolta pubblicitaria affidata a 24 ORE System

24 ORE System acquisisce la concessione pubblicitaria di Club TV. La società è la concessionaria del Gruppo Il Sole 24 ORE e cura la vendita degli spazi pubblicitari per diversi editori.

Per il Gruppo Netweek, Club TV costituisce un nuovo asset nazionale all’interno di una rete che, secondo quanto indicato nel comunicato, comprende 13 emittenti regionali, quattro canali nazionali e oltre 100 portali editoriali. Il gruppo opera inoltre nell’informazione digitale, nelle agenzie di stampa e negli eventi.

Il lancio del nuovo nome e della programmazione definisce quindi il posizionamento del canale 61: un’offerta generalista con una marcata presenza di contenuti calcistici, sostenuta commercialmente dalla concessione di 24 ORE System.

FAQ

Che cos’è Club TV?

Club TV è il nuovo nome del canale 61 del digitale terrestre, sviluppato dal Gruppo Netweek.

Chi gestisce la pubblicità di Club TV?

24 ORE System gestisce la raccolta pubblicitaria del canale, attraverso la concessione acquisita per il progetto Netweek.

Quando va in onda Il Club del Calcio?

Il programma è previsto dal martedì al venerdì alle 21.00, oltre agli appuntamenti programmati nel weekend.

Quali programmi calcistici propone Club TV?

Il palinsesto include Il Club del Calcio, Il Processo di Biscardi, Maracanà, A tutta C e Un amore di stadio.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.