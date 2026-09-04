4 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/John Ternus guida Apple con incentivo legato alla Borsa

La notizia in sintesi John Ternus assume ufficialmente la guida di Apple .

assume ufficialmente la guida di . Il premio azionario obiettivo per il 2027 vale 55 milioni di dollari.

La maggioranza dell’incentivo dipende dalla performance rispetto all’S&P 500.

Tim Cook resta presidente esecutivo con una retribuzione rivista.

Ternus alla guida e compenso azionario

John Ternus è diventato ufficialmente CEO di Apple, e il consiglio di amministrazione ha definito il suo pacchetto retributivo. Apple ha fissato lo stipendio a 3 milioni di dollari e previsto per l’esercizio fiscale 2027 un incentivo azionario con valore obiettivo di 55 milioni di dollari. La scelta riguarda la successione a Tim Cook, che dopo quindici anni da CEO resta presidente esecutivo.

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Una quota prevalente dell’assegnazione dipenderà dal rendimento totale per gli azionisti rispetto alle società dell’S&P 500, mentre il resto seguirà scadenze semestrali. Il modello collega quindi una parte rilevante della remunerazione ai risultati di Borsa e alla permanenza nel ruolo. La struttura lega il compenso alla creazione di valore per Apple e gli azionisti.

Le condizioni del nuovo premio

Secondo Fortune, Apple ha attribuito a John Ternus restricted stock unit per 2,5 milioni di dollari, calcolate sulle settimane residue dell’esercizio fiscale 2026. Per il 2027, il 75% del premio azionario da 55 milioni dipenderà dalla performance rispetto alle altre società dell’S&P 500. Il restante 25% maturerà secondo un calendario prestabilito, nella misura del 12,5% ogni sei mesi per quattro anni.

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Per Tim Cook, lo stipendio scenderà a 2 milioni di dollari e il consiglio ha approvato un premio azionario annuale da 45 milioni, diviso tra RSU e obiettivi di performance. Non è stato comunicato l’eventuale bonus annuale in contanti per Ternus, mentre documenti societari indicano che Cook ha ricevuto 12 milioni di dollari di bonus in ciascuno degli ultimi due esercizi fiscali. Nel 2011, quando Cook subentrò al compianto Steve Jobs, Apple gli attribuì un milione di RSU valutate 376,2 milioni di dollari e uno stipendio da 900.000 dollari; nel 2013 chiese vincoli di performance, modello cui si ispira il premio di Ternus.

Patrimonio azionario e rischio variabile

Un documento depositato presso le autorità di Borsa indica che John Ternus possiede circa 34.000 azioni Apple in un trust, valutate circa 11,1 milioni di dollari al prezzo indicato. Le sette assegnazioni di azioni vincolate ricevute durante la guida dell’ingegneria hardware riguardano circa 305.000 azioni, con un valore di almeno 99 milioni di dollari. Quasi metà delle unità è legata alla performance e può tradursi in un pagamento doppio oppure nullo, facendo oscillare il valore complessivo tra 50 e 148 milioni di dollari.

FAQ

Qual è lo stipendio di John Ternus?

Lo stipendio di John Ternus è fissato a 3 milioni di dollari, con RSU iniziali da 2,5 milioni proporzionate al 2026.

Quanto vale il premio azionario 2027?

Il valore obiettivo raggiunge 55 milioni di dollari, con il 75% subordinato al rendimento per gli azionisti rispetto all’S&P 500.

Come maturerà la quota non legata alla performance?

Il 25% residuo maturerà in quattro anni, con tranche semestrali pari al 12,5% del premio azionario assegnato.

Quale compenso azionario riceverà Tim Cook?

Tim Cook riceverà un premio annuale da 45 milioni di dollari, metà in RSU quadriennali e metà collegata alle performance.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse analisi congiunte di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.