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Università della California Meridionale: lenti smart misurano lo stress

17 Settembre 2026

17 Settembre 2026/Home/INTERNET/Università della California Meridionale: lenti smart misurano lo stress

La notizia in sintesi

  • Nuove lenti rilevano la serotonina nelle lacrime per misurare lo stress.
  • La ricerca è guidata dall’Università della California Meridionale.
  • I test hanno coinvolto un suino e 30 persone.
  • La tecnologia potrebbe trovare applicazioni cliniche non invasive.

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Lenti smart, la serotonina nelle lacrime misura lo stress

Un team internazionale guidato dall’Università della California Meridionale ha sviluppato lenti a contatto hi-tech che misurano lo stress rilevando la serotonina nelle lacrime, con test su animali e 30 persone descritti il 17 settembre 2026 da ANSA e pubblicati su Science Translational Medicine. La ricerca, condotta negli Stati Uniti, punta a offrire una valutazione oggettiva e non invasiva dello stress, utile in ambito clinico e negli studi sui pazienti. Il dispositivo unisce una lente morbida in idrogel a sensori elettrochimici elastici e stampabili, progettati per seguire le variazioni dell’ormone nel liquido lacrimale.

La motivazione è superare i limiti di questionari e diari, strumenti fondati sulla percezione individuale.

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Dai test alla possibile applicazione clinica

Il sensore misura la serotonina, molecola centrale nella regolazione dell’umore e bersaglio frequente dei farmaci antidepressivi: nel liquido lacrimale i suoi livelli diminuiscono con l’aumento dello stress, secondo il razionale illustrato dai ricercatori. La piattaforma è stata calibrata con lacrime artificiali, poi verificata per sicurezza e stabilità sull’occhio di un suino. Nel successivo studio su 30 partecipanti, la lente ha individuato variazioni della serotonina lacrimale durante attività stressanti.

Il passaggio dalle autovalutazioni a un segnale misurabile risponde a un limite pratico della valutazione corrente: questionari e diari aiutano a raccogliere informazioni, ma restituiscono un quadro fortemente soggettivo. Lo stress può incidere sulle prestazioni fisiche e mentali ed è indicato come fattore di rischio per diversi disturbi, comprese patologie psichiatriche come la depressione. La tecnologia risulta inoltre compatibile con comuni lenti disponibili in commercio e, nella ricostruzione di Elisa Buson per ANSA, apre alla possibile applicazione clinica.

Compatibilità commerciale e prossimi impieghi

La compatibilità con lenti già disponibili in commercio può rendere più semplice l’adozione futura della piattaforma rispetto a dispositivi completamente nuovi. Per ora, però, le evidenze riportate riguardano calibrazione, sicurezza, stabilità e capacità di rilevare variazioni della serotonina durante compiti stressanti. Il risultato più rilevante è la possibilità di affiancare alle informazioni riferite dai pazienti un parametro biologico raccolto in modo non invasivo.

Se ulteriormente sviluppata, la lente potrebbe sostenere valutazioni cliniche e studi sperimentali basati su misure più oggettive dello stress.

FAQ

Come funziona la lente contro lo stress?

La lente integra un idrogel morbido e sensori elettrochimici stampabili, elastici, capaci di rilevare la serotonina direttamente nel liquido lacrimale.

Su quali soggetti è stata testata?

La sperimentazione riportata comprende calibrazione con lacrime artificiali, verifica sull’occhio di un suino e uno studio condotto su 30 persone.

Perché viene misurata la serotonina?

I livelli lacrimali di serotonina diminuiscono quando aumenta lo stress; la molecola partecipa alla regolazione dell’umore ed è bersaglio di antidepressivi.

Quale limite supererebbe questa tecnologia?

Questionari e diari restano strumenti soggettivi, mentre il sensore punta a registrare variazioni biologiche oggettive durante attività considerate stressanti.

Quali fonti sono state analizzate?

Le informazioni derivano da un vaglio redazionale con supervisione umana di fonti stampa ufficiali, incluse ANSA.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate insieme ad altre fonti giornalistiche qualificate.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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