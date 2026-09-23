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Trenitalia presenta l’Intercity 200, investimento Pnrr da 500 milioni

23 Settembre 2026

23 Settembre 2026/Home/MOTORI/Trenitalia presenta l’Intercity 200, investimento Pnrr da 500 milioni

La notizia in sintesi

  • Trenitalia e Alstom presentano l’Intercity 200 a Berlino.
  • Il convoglio può raggiungere 200 chilometri orari.
  • L’investimento Pnrr vale circa 500 milioni per 38 nuovi treni.
  • Il mezzo è riciclabile fino al 94%.

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Intercity 200 presentato a Berlino

Trenitalia, società del gruppo FS, e Alstom hanno presentato a InnoTrans, a Berlino, il nuovo Intercity 200, treno progettato per raggiungere 200 chilometri orari. L’annuncio è stato diffuso da ANSA il 22 settembre 2026, durante la manifestazione ferroviaria nella capitale tedesca, alla presenza dei vertici delle due aziende. Il convoglio rientra nel programma con cui Trenitalia acquista 38 nuovi treni Intercity, sostenuto da circa 500 milioni di euro finanziati attraverso il Pnrr.

L’obiettivo dichiarato è combinare prestazioni, comfort e sostenibilità, rinnovando l’offerta destinata ai viaggiatori e riducendo consumi energetici e impatto dei materiali impiegati nella costruzione.

Investimento Pnrr e caratteristiche del convoglio

Il nuovo Intercity 200 è stato progettato da Alstom per Trenitalia partendo dalla piattaforma dei treni regionali Coradia Stream. Alla presentazione hanno partecipato Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale del gruppo FS, Martin Sion, ceo di Alstom, Simone Gorini, direttore generale di Trenitalia, e Michele Viale, managing director di Alstom Italia. Le aziende indicano il progetto come un mezzo pensato per “coniugare innovazione tecnologica, comfort e sostenibilità al servizio dei viaggiatori”.

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Costruito in Italia con una selezione di materiali sostenibili, il treno è riciclabile fino al 94% e presenta un tasso di recuperabilità del 96%. Secondo quanto comunicato, può assicurare una riduzione dei consumi energetici fino al 30% rispetto ai modelli precedenti. Gli interni prevedono 403 posti a sedere, tre postazioni Prm e otto spazi per biciclette, con possibilità di ricarica nelle versioni elettriche. Il dato sugli investimenti colloca il convoglio nel più ampio rinnovo della flotta Intercity finanziato dal Pnrr, collegando le caratteristiche industriali del mezzo agli obiettivi di modernizzazione del servizio ferroviario.

Capacità e accessibilità nella nuova flotta

La configurazione dell’Intercity 200 introduce elementi destinati a incidere direttamente sull’esperienza a bordo: ampiezza degli interni, 403 sedute, spazi dedicati alle persone a mobilità ridotta e otto postazioni per biciclette. La possibilità di ricarica per le biciclette elettriche completa una dotazione indicata da Trenitalia e Alstom insieme agli obiettivi ambientali. Il programma da 38 treni definirà quindi il perimetro operativo dell’investimento Pnrr annunciato dalle aziende.

FAQ

Dove è stato presentato l’Intercity 200?

La presentazione si è svolta a InnoTrans, manifestazione ferroviaria in corso a Berlino, secondo quanto riportato da ANSA.

Quale velocità raggiunge il nuovo treno?

L’Intercity 200 è progettato per raggiungere una velocità massima di 200 chilometri orari, come comunicato da Trenitalia.

Quanti nuovi Intercity finanzia l’investimento?

L’investimento complessivo riguarda l’acquisto di 38 nuovi treni Intercity e ammonta a circa 500 milioni di euro finanziati dal Pnrr.

Quanti posti offre l’Intercity 200?

Gli interni prevedono 403 posti a sedere, tre postazioni Prm e otto postazioni per biciclette con ricarica nelle versioni elettriche.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano dalla verifica redazionale di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate con supervisione umana della Redazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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