Motorola è il nuovo Main Partner del Ravenna FC

11 Settembre 2026

11 Settembre 2026/Home/EVENTI/Motorola è il nuovo Main Partner del Ravenna FC

La notizia in sintesi

  • Motorola diventa Main Partner del Ravenna FC.
  • Il marchio comparirà sul fronte delle divise da gara giallorosse.
  • L’accordo punta su innovazione, organizzazione e rapporto con tifosi e territorio.
  • Paolo Scocco e Carlo Barlocco sottolineano obiettivi condivisi.

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Motorola Main Partner del Ravenna FC

Il Ravenna FC ha annunciato l’accordo di partnership con Motorola, che assume il ruolo di Main Partner del club giallorosso e comparirà sul fronte delle divise da gara. L’intesa riguarda la società di Ravenna e si inserisce nel percorso di crescita sportiva e societaria delineato dal club. Non sono stati comunicati durata, valori economici o ulteriori termini contrattuali, ma la collaborazione viene presentata come un sostegno allo sviluppo dell’organizzazione, dei servizi e della relazione con tifosi, comunità e territorio.

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Motorola, controllata dal gruppo Lenovo, rafforza così il proprio impegno nel calcio. Il Ravenna FC collega la scelta alla volontà di costruire una rete di partner qualificati, capaci di condividere ambizioni e prospettive di sviluppo. La maglia sarà il segno più visibile di un rapporto che le due realtà associano a innovazione, attenzione alle persone e qualità dell’esperienza.

Le ragioni dell’intesa e la strategia societaria

L’accordo attribuisce a Motorola una presenza centrale nella comunicazione del Ravenna FC, attraverso il posizionamento sulle divise indossate dalla squadra. Per il club, l’ingresso di un marchio internazionale viene indicato come un passaggio nel consolidamento del progetto societario e nella capacità di attrarre imprese interessate a sostenerne la crescita.

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Paolo Scocco, direttore generale del Ravenna FC, ha definito l’intesa un riconoscimento del lavoro svolto dalla società. «La fiducia di un marchio di questa rilevanza ci incoraggia a proseguire con serietà e responsabilità nel percorso intrapreso», ha dichiarato, richiamando gli investimenti nella qualità dell’organizzazione, dei servizi e del rapporto con i tifosi.

Dal lato aziendale, Carlo Barlocco, General Manager di Motorola Italia, ha descritto il calcio come un’esperienza sociale e intergenerazionale. «Ci uniscono passione, ambizione, audacia, lavoro di squadra, capacità di coniugare performance e stile», ha affermato, associando il percorso del Ravenna a quello di Motorola. L’elemento concreto dell’accordo resta la visibilità del brand sulla maglia, mentre la società punta a trasformare la partnership in valore organizzativo e relazionale.

Un legame con la presenza globale nel calcio

La partnership con il Ravenna FC si aggiunge alla strategia con cui Motorola lega il proprio marchio allo sport. Nel 2025 Motorola Mobility ha annunciato di essere Official Smartphone Partner della FIFA, con un’intesa estesa fino al 2027 e riferita anche a FIFA World Cup 2026 e FIFA Women’s World Cup 2027.

Per il club romagnolo, l’accordo offre soprattutto un interlocutore con una presenza internazionale. La futura efficacia della collaborazione dipenderà dalla capacità di tradurre la visibilità sulla maglia in servizi, iniziative e coinvolgimento della propria comunità.

FAQ

Quale ruolo assume Motorola nel Ravenna FC?

Motorola diventa Main Partner del Ravenna FC e il suo marchio sarà collocato sul fronte delle divise da gara giallorosse.

Dove comparirà il marchio Motorola?

Il brand Motorola sarà presente nella parte frontale delle maglie indossate dalla squadra del Ravenna FC durante le gare.

Quali obiettivi indica il Ravenna FC?

Il club punta a rafforzare organizzazione, servizi ai tifosi, rapporto con il territorio e rete di partner qualificati.

Chi ha commentato l’accordo di partnership?

Paolo Scocco per Ravenna FC e Carlo Barlocco per Motorola Italia hanno collegato l’intesa a innovazione, crescita e attenzione alle persone.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, analizzando anche Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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