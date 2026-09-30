30 Settembre 2026/Home/MOTORI/Renault celebra i 70 anni della Dauphine
La notizia in sintesi
- Renault ricorda i 70 anni della Dauphine, lanciata nel 1956.
- Il modello fu progettato per sostituire e affiancare la Renault 4CV.
- Secondo Renault, i due modelli contribuirono alla diffusione dell’automobile popolare.
- La ricostruzione ripercorre lo sviluppo del marchio in Francia e sui mercati internazionali.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
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Renault celebra i 70 anni della Dauphine, il modello arrivato sul mercato nel 1956 e destinato a raccogliere l’eredità della 4CV nella fase di espansione del costruttore francese. L’anniversario è al centro di un approfondimento diffuso dal gruppo, che ricostruisce il ruolo dell’auto nella crescita industriale dell’azienda e nella diffusione dell’automobile tra un pubblico più ampio.
La Dauphine venne sviluppata dopo la 4CV, lanciata nel 1946. Per Renault, i due modelli segnarono un passaggio rilevante nella produzione del dopoguerra: in un arco di circa dieci anni accompagnarono la ripresa del marchio e il suo rafforzamento fuori dalla Francia. Il costruttore collega quella stagione alla scelta di proporre vetture accessibili e adatte alle esigenze di mobilità del periodo.
Dalla 4CV alla Dauphine
Nel materiale diffuso il 30 settembre 2026, Renault presenta la 4CV come il modello che aprì una nuova fase per l’azienda nel secondo dopoguerra. Dieci anni più tardi la Dauphine fu immessa sul mercato con il compito di sostituirla e, inizialmente, di affiancarla nell’offerta del marchio.
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La storia della Dauphine viene quindi letta nel quadro della trasformazione industriale di Renault. L’auto contribuì alla presenza della casa francese sia sul mercato interno sia all’estero, in una fase in cui l’industria automobilistica puntava ad ampliare l’accesso alla mobilità privata. L’approfondimento dedicato al modello è disponibile nel comunicato dedicato ai 70 anni della Dauphine.
Secondo Renault, l’obiettivo comune a 4CV e Dauphine era rendere l’automobile più raggiungibile per un numero crescente di persone, preparando al tempo stesso l’evoluzione successiva della gamma. Il gruppo inserisce oggi quell’esperienza storica nella propria narrazione sulle origini della motorizzazione di massa.
I materiali diffusi con la newsletter
La comunicazione è stata inoltrata attraverso un messaggio che riportava anche riferimenti esterni non legati alla storia della Dauphine. Tra questi figurano il sito di The Swiss Blockchain Consortium, diretto da Michele Ficara Manganelli, e la pagina per fissare un incontro con Michele Ficara Manganelli. Il messaggio include inoltre il suo profilo professionale su LinkedIn.
Nel materiale della newsletter Renault compaiono anche i collegamenti alla informativa sul trattamento dei dati personali e alla procedura per annullare l’iscrizione.
Erano presenti anche due ulteriori rimandi al contenuto sull’anniversario della vettura: una versione del materiale Renault e un secondo collegamento all’approfondimento.
La ricorrenza della Dauphine offre così a Renault l’occasione per tornare su un passaggio della propria storia industriale: dalla 4CV del 1946 alla vettura del 1956, due modelli che il gruppo associa alla crescita della mobilità automobilistica nel dopoguerra e all’espansione della propria attività sui mercati internazionali.
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