18 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/LEPAS L8 debutta in Italia con 279 CV e 90 km elettrici

La notizia in sintesi LEPAS L8 è ordinabile in Italia da luglio 2026.

Il SUV plug-in eroga 279 CV e dichiara 90 km elettrici WLTP.

Due allestimenti disponibili, con prezzi da 41.700 euro chiavi in mano.

Il marchio Chery ha organizzato a Forlì il primo test drive italiano.

LEPAS ha portato a Forlì la L8 per il primo Media Test Drive italiano del marchio. Il SUV plug-in hybrid, ordinabile in Italia da luglio 2026, è il modello con cui il brand del Gruppo Chery avvia la propria commercializzazione nel Paese. L’iniziativa si è svolta dal 14 al 17 settembre, dopo l’esposizione della vettura al Salone Auto Torino.

La L8 arriva nel segmento dei SUV di medie dimensioni con un sistema ibrido ricaricabile da 279 CV, un’autonomia elettrica dichiarata di 90 chilometri nel ciclo WLTP combinato e prezzi a partire da 41.700 euro chiavi in mano. L’Italia è fra i sei primi mercati europei scelti per il lancio di LEPAS.

Motore plug-in e autonomia dichiarata

Il sistema Super Hybrid abbina un motore benzina 1.5 TGDi a ciclo Miller da 143 CV a un propulsore elettrico di trazione da 204 CV e a un generatore elettrico da 82 CV. La trasmissione dedicata DHT150 gestisce l’insieme, che raggiunge una potenza complessiva di 205 kW, equivalenti a 279 CV, e una coppia di 365 Nm.

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Secondo i dati diffusi dall’azienda, la L8 accelera da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 180 km/h. La batteria al litio-ferro-fosfato ha una capacità di 18,4 kWh, mentre il serbatoio del carburante è da 60 litri.

L’autonomia in modalità elettrica è indicata in 90 chilometri nel ciclo WLTP combinato e in 123 chilometri nel ciclo urbano. Con batteria e serbatoio pieni, il costruttore dichiara oltre 1.000 chilometri di percorrenza complessiva, con consumo ponderato WLTP di 2,2 l/100 km e emissioni di 53 g/km di CO₂.

Quando la carica della batteria supera il 25%, il veicolo opera in modalità elettrica secondo le informazioni fornite da LEPAS. Sotto questa soglia interviene la modalità ibrida, che varia il contributo dei propulsori in base alla velocità. Sono previste le modalità di guida Eco, Normal, Sport, Custom e Pure EV.

La ricarica in corrente alternata arriva a 6,6 kW e richiede circa 160 minuti per passare dal 25% al 100%. In corrente continua la potenza massima dichiarata è di 40 kW: dal 30% all’80% servono venti minuti. La vettura dispone anche della funzione V2L, che può alimentare apparecchi esterni fino a 6,6 kW a 220 volt.

Dimensioni, abitacolo e bagagliaio

Lunga 4,69 metri, la LEPAS L8 è un SUV a cinque posti con passo di 2,80 metri. Il bagagliaio ha una capacità di 507 litri, che sale a 1.314 litri abbattendo gli schienali posteriori. I sedili anteriori possono essere reclinati fino a formare una superficie piana, mentre quelli posteriori consentono di regolare l’inclinazione dello schienale.

All’esterno, il modello adotta maniglie a filo carrozzeria, sensori di parcheggio anteriori e posteriori di serie e cerchi che arrivano a 20 pollici sull’allestimento Elegance. Quest’ultimo include anche un tetto panoramico apribile con superficie vetrata di 1,2 metri quadrati.

Per l’isolamento acustico, la dotazione comprende parabrezza e finestrini anteriori fonoisolanti, oltre a un sistema di attenuazione del rumore ENC. Sulla versione Elegance sono previsti illuminazione ambiente configurabile fino a 256 colori e sistema di qualità dell’aria AQS con ionizzatore.

Il posto guida riunisce un quadro strumenti digitale da 10,2 pollici e uno schermo centrale da 13,2 pollici. Il sistema multimediale utilizza un processore Qualcomm Snapdragon 8155, offre connettività 4G, aggiornamenti over-the-air, navigazione, Bluetooth e hotspot Wi-Fi. Apple CarPlay e Android Auto sono disponibili in modalità wireless.

Allestimenti e dotazioni

La gamma italiana prevede due configurazioni con lo stesso sistema propulsivo. La versione Essence costa 41.700 euro chiavi in mano e include cerchi da 19 pollici, telecamera a 540 gradi, display centrale da 13,2 pollici, otto airbag, integrazione wireless per gli smartphone e sistemi di assistenza alla guida.

La Elegance è proposta a 44.700 euro chiavi in mano. Aggiunge cerchi da 20 pollici, rivestimenti in similpelle, sedili anteriori elettrici con riscaldamento, ventilazione e massaggio, impianto audio Sony con otto altoparlanti, portellone elettrico e funzioni di parcheggio automatico e da remoto. In questo allestimento gli airbag diventano dieci.

L’app LEPAS, disponibile per iOS e Android, permette di intervenire da remoto su alcune funzioni del veicolo: avvio del motore, finestrini, climatizzatore, riscaldamento e ventilazione dei sedili, localizzazione dell’auto e impostazioni dei sistemi di assistenza alla guida.

Garanzia e sviluppo della gamma

La garanzia prevista per L8 è di sette anni o 150.000 chilometri, con chilometraggio illimitato nei primi tre anni. Per batteria e componenti elettrici la copertura è di otto anni o 160.000 chilometri.

LEPAS è il secondo marchio del Gruppo Chery a entrare in vendita in Italia dopo OMODA & JAECOO. La struttura italiana fa capo a Chery Italy S.r.l., con sede a Milano. Il gruppo prevede l’arrivo in concessionaria del marchio CHERY a novembre 2026 e di iCAUR nel 2027.

La L8 è il primo modello ordinabile, ma il programma italiano indica l’ampliamento della gamma nel 2027 con i SUV L6 e L4, annunciati sia in configurazione plug-in hybrid sia elettrica a seconda del modello. Il test drive romagnolo segna quindi l’avvio operativo della presenza commerciale di LEPAS sul mercato nazionale.

FAQ

Quanto costa la LEPAS L8 in Italia?

Essence costa 41.700 euro chiavi in mano, mentre Elegance è proposta a 44.700 euro chiavi in mano.

Quanta autonomia elettrica dichiara LEPAS L8?

La batteria da 18,4 kWh consente 90 chilometri nel ciclo WLTP combinato e 123 chilometri nel ciclo urbano.

Quanto tempo serve per ricaricare la batteria?

In corrente continua a 40 kW, il passaggio dal 30% all’80% richiede venti minuti; in alternata a 6,6 kW servono circa 160 minuti dal 25% al 100%.

Quali sono le dimensioni del bagagliaio?

Il vano di carico misura 507 litri e raggiunge 1.314 litri con i sedili posteriori abbattuti.

Su quali fonti si basa questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.