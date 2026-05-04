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FuoriConcorso trasforma Como in vetrina mondiale di supercar da sogno, design d’autore e restomod innovativi

FuoriConcorso trasforma Como in vetrina mondiale di supercar da sogno, design d’autore e restomod innovativi

FuoriConcorso KraftMeister 2026 sul Lago di Como racconta l’auto tedesca

Sulle rive del Lago di Como, tra Villa del Grumello, Villa Sucota e Villa Olmo, l’edizione 2026 di FuoriConcorso, intitolata “KraftMeister”, celebra la cultura automobilistica tedesca. Qui, dal 2026, collezionisti internazionali, case come Mercedes, Porsche e Audi e un pubblico globale si incontrano per esplorare 140 anni di innovazione, dalla Benz Patent-Motorwagen del 1886 alla futuristica AMG One. L’obiettivo è mostrare come tecnica, funzione e design definiscano un linguaggio rigoroso, quasi “Bauhaus”, contrappunto dinamico al più classico Concorso d’Eleganza di Villa d’Este.

In sintesi:

  • FuoriConcorso 2026 “KraftMeister” celebra 140 anni di ingegneria automobilistica tedesca sul Lago di Como.
  • Esposizione diffusa tra Villa del Grumello, Villa Sucota e Villa Olmo con focus culturale e artistico.
  • Protagonista la Eccentrica V12 Titano, audace reinterpretazione restomod della Lamborghini Diablo.
  • Evento in forte crescita, ma con criticità infrastrutturali legate a traffico e accessibilità.

KraftMeister, percorso diffuso tra heritage tedesco e cultura contemporanea

Sotto l’etichetta “KraftMeister”, FuoriConcorso propone un racconto coerente dell’ingegneria tedesca: meno romanticismo, più funzione, dove ogni linea ha un motivo tecnico. Il percorso espositivo collega Villa del Grumello e Villa Sucota con una forte estensione culturale a Villa Olmo, trasformando l’auto in fotografia, arte e narrazione storica.

I grandi marchi tedeschi – Mercedes, Porsche, Audi – sono presentati non come vetrine commerciali, ma come capitoli di un continuum tecnologico. Dalla pionieristica Benz Patent-Motorwagen alle leggendarie 300 SLR e alle icone del DTM, fino alla ipertecnologica AMG One, il filo conduttore è l’ossessione per la performance razionale. Il Lago di Como diventa così una sorta di Monterey europea, dove il classicismo delle dimore storiche dialoga con un’automobile intesa come oggetto culturale, linguaggio industriale e piattaforma di ricerca sul futuro della mobilità.

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Eccentrica V12 Titano e le sfide future di FuoriConcorso

La parte più radicale di FuoriConcorso vive però nel territorio del restomod, del tuning estremo e dei concept sperimentali. Qui emerge Eccentrica Cars con la sua Eccentrica V12Titano”, reinterpretazione della brutale Lamborghini Diablo anni Novanta.

Carrozzeria in fibra di carbonio a vista, aerodinamica rivista con nuova ala posteriore, assetto irrigidito e ammortizzatori ricalibrati disegnano una supercar più precisa e “analogica”. Il V12 privilegia risposta immediata e coinvolgimento meccanico rispetto ai meri numeri da listino, supportato da sterzo di ispirazione motorsport, masse ridotte e raffreddamento ottimizzato. È una Diablo “allenata”, non rifatta in chirurgia estetica, manifesto contro l’omologazione elettrica e digitale.

Resta l’ombra del traffico: strade storiche e accessi limitati faticano a reggere migliaia di appassionati tra Villa d’Este e Villa del Grumello. Per diventare davvero la Monterey europea serviranno investimenti infrastrutturali, logistica integrata e una strategia condivisa con il territorio.

FuoriConcorso verso una nuova identità europea della cultura dell’auto

FuoriConcorso ha consolidato un’identità precisa: libera, contemporanea, attenta alla dimensione culturale dell’automobile. È elitario per contenuti e mezzi, ma ambisce a parlare a una community ampia, curiosa, digitale. Champagne e dettagli sartoriali convivono con una narrazione in cui l’auto diventa memoria, sperimentazione e, in alcuni casi, dichiarazione ideologica.

Se l’obiettivo è una Monterey Car Week europea, il percorso è tracciato: occorrerà però trasformare le criticità logistiche in laboratorio di soluzioni, sfruttando l’appeal globale del Lago di Como e l’ibridazione tra heritage, design e innovazione che “KraftMeister” ha reso evidente.

FAQ

Quando si svolge FuoriConcorso KraftMeister sul Lago di Como?

Si svolge tradizionalmente nel weekend del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, creando un calendario coordinato di eventi automobilistici sul Lago di Como.

Dove sono le principali location di FuoriConcorso 2026 KraftMeister?

Le principali location sono Villa del Grumello e Villa Sucota, con un importante percorso culturale e fotografico all’interno degli spazi di Villa Olmo.

Che cos’è la Eccentrica V12 Titano su base Lamborghini Diablo?

È una reinterpretazione restomod della Lamborghini Diablo, con carrozzeria in fibra di carbonio, aerodinamica aggiornata, telaio irrigidito e V12 ottimizzato per una guida analogica, reattiva e coinvolgente.

FuoriConcorso è aperto solo ai collezionisti o anche al pubblico?

È principalmente orientato a collezionisti e addetti ai lavori, ma molte aree espositive e iniziative collaterali sono accessibili a un pubblico più ampio, previa registrazione o bigliettazione dedicata.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento su FuoriConcorso?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle informazioni diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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