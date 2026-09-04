4 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Mazda6e: batteria LFP e autonomia fino a 560 km

La notizia in sintesi Mazda6e Model Year 2027 introduce una batteria LFP da 78 kWh.

Model Year 2027 introduce una batteria LFP da 78 kWh. L’autonomia dichiarata sale fino a 560 chilometri nel ciclo WLTP.

La ricarica DC raggiunge 200 kW, con 10-80% in 24 minuti.

Mazda Italia non ha ancora comunicato prezzi e disponibilità.

Mazda6e 2027 migliora autonomia e ricarica

Mazda aggiorna la Mazda6e con il Model Year 2027, annunciato il 3 settembre 2026 nell’articolo firmato da Fabrizio Gimena, intervenendo su batteria, ricarica e sistemi di bordo. La berlina elettrica, destinata anche al mercato italiano, adotta un accumulatore LFP da 78 kWh e dichiara fino a 560 chilometri nel ciclo WLTP. L’obiettivo è rendere più efficaci gli spostamenti quotidiani e soprattutto i viaggi, riducendo le soste alle colonnine grazie alla ricarica continua fino a 200 kW.

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L’aggiornamento riguarda inoltre assetto, sterzo, recupero energetico, navigazione e assistenza alla guida. Mazda Italia non ha però comunicato listino, configurazioni e disponibilità nazionali. Le informazioni per l’Italia saranno quindi decisive per valutare posizionamento e arrivo in concessionaria.

Batteria LFP e ricarica fino a 200 kW

Con la nuova batteria al litio-ferro-fosfato da 78 kWh, Mazda6e dichiara 560 km WLTP e consumo combinato di 16,1 kWh/100 km. La precedente offerta italiana comprendeva una batteria da 68,8 kWh, accreditata di 479 km, e una Long Range da 80 kWh, indicata fino a 552 km. L’incremento di percorrenza rispetto alla Long Range è limitato, mentre il salto dichiarato nella ricarica punta a incidere maggiormente sull’uso autostradale.

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Collegata a una colonnina DC di almeno 200 kW, la berlina può passare dal 10 all’80% in 24 minuti e recuperare quasi 400 km, secondo il costruttore. Il risultato vale fra 23 e 27 °C e può quindi differire dai tempi dell’impiego reale. Mazda segnala inoltre una risposta dell’acceleratore più diretta, miglioramenti nell’accelerazione e nella capacità massima di recupero, senza diffondere valori aggiornati per questi parametri.

Molle, ammortizzatori e servosterzo ricevono tarature orientate a comfort e precisione. Il navigatore usa le stazioni disponibili, suggerisce soste con poca carica e consente di fissare il livello desiderato alla colonnina o a destinazione. Il touchscreen da 14,6 pollici aggiorna testi, lingue e riconoscimento vocale; il CTS opera fino a 160 km/h e il mantenimento di corsia è ricalibrato.

Allestimenti e incognita del listino italiano

L’offerta si amplia con Homura Plus, caratterizzata da rivestimenti neri parzialmente in pelle Nappa, materiale effetto scamosciato, cuciture rosse e dettagli esterni nero lucido. Anche Takumi Plus ottiene nuove possibilità di personalizzazione interna, mentre la Pet Comfort Mode può mantenere la temperatura impostata durante l’assenza temporanea del conducente, anche per animali o prodotti sensibili.

Il punto aperto riguarda il mercato nazionale: Mazda Italia non ha indicato prezzi, allestimenti definitivi né tempi di arrivo della Mazda6e Model Year 2027.

FAQ

Quale batteria monta Mazda6e 2027?

La batteria LFP ha capacità di 78 kWh e consente un’autonomia massima dichiarata di 560 chilometri WLTP.

Quanto tempo richiede la ricarica rapida?

Una colonnina DC da almeno 200 kW permette il passaggio dichiarato dal 10 all’80% in 24 minuti, tra 23 e 27 °C.

Quali novità ha il navigatore?

Il sistema considera le stazioni disponibili, propone soste con carica residua bassa e consente di impostare la batteria desiderata.

Fino a quale velocità funziona il CTS?

Il sistema CTS può funzionare fino a 160 km/h, mentre il mantenimento di corsia riceve un intervento più progressivo.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali, comprese ANSA.it, Adnkronos.it, Asca.it e AGI.it, e fonti qualificate specializzate, rielaborate dalla Redazione con intervento e supervisione umana.