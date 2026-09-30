30 Settembre 2026

/ Home/NEWS/Confartigianato e Zucchetti avviano Artigianato Digitale per le Mpmi

La notizia in sintesi Confartigianato e Zucchetti hanno siglato un accordo per il progetto Artigianato Digitale.

L’intesa punta ad accelerare la trasformazione digitale di artigiani e Mpmi.

La comunicazione non specifica servizi, tempi, risorse o modalità operative dell’accordo.

Zucchetti ha diffuso la notizia il 30 settembre 2026.

Confartigianato e Zucchetti hanno siglato un accordo per avviare “Artigianato Digitale”, progetto rivolto alla trasformazione digitale dell’artigianato e delle micro, piccole e medie imprese. La notizia è stata diffusa da Zucchetti il 30 settembre 2026, attraverso una comunicazione dell’ufficio stampa del gruppo.

L’obiettivo dichiarato è accelerare l’adozione di strumenti e processi digitali tra le imprese artigiane e le Mpmi. Nel materiale inviato non vengono però indicati i contenuti operativi dell’intesa: non sono precisati i servizi che saranno messi a disposizione, le eventuali iniziative formative, le risorse coinvolte, le tempistiche né i criteri di accesso al progetto.

Un accordo dedicato alle Mpmi

La collaborazione viene presentata come un’iniziativa destinata al comparto dell’artigianato e alle imprese di minori dimensioni. Il titolo della comunicazione definisce l’accordo “strategico” e lo collega all’innovazione delle Mpmi, ma non fornisce ulteriori elementi sulle attività previste con Confartigianato, sulle aree territoriali interessate o sugli eventuali soggetti che potranno aderire.

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Il progetto porta il nome di Artigianato Digitale. Al momento, la documentazione disponibile non chiarisce se si tratterà di una piattaforma, di un programma di consulenza, di convenzioni per l’uso di software o di altre forme di supporto. Non sono inoltre riportati obiettivi quantitativi, dati sulle imprese potenzialmente coinvolte o risultati attesi.

La comunicazione indica quindi l’avvio di una partnership tra l’associazione e Zucchetti, senza dettagli sull’attuazione. Per le imprese interessate, gli aspetti centrali da definire riguarderanno le modalità con cui l’accordo sarà tradotto in servizi concreti e gli strumenti che verranno eventualmente resi disponibili.

Le informazioni diffuse da Zucchetti

Zucchetti ha trasmesso la notizia attraverso il proprio ufficio stampa. Nel messaggio di accompagnamento, l’azienda descrive l’intesa come un accordo volto ad accelerare la trasformazione digitale dell’artigianato e delle micro, piccole e medie imprese.

Il gruppo rimanda al proprio sito ufficiale per le informazioni istituzionali e mantiene una pagina su LinkedIn. La comunicazione non contiene dichiarazioni di rappresentanti di Confartigianato o Zucchetti, né indicazioni su eventuali prossimi appuntamenti pubblici per presentare il progetto.

Per ora, dunque, il dato disponibile è la firma dell’accordo e la nascita del progetto Artigianato Digitale. Gli elementi necessari per valutarne la portata — servizi, destinatari, calendario e risultati misurabili — non sono presenti nel testo diffuso.

Nei canali social indicati dall’azienda figurano le sue pagine ufficiali:

https://www.facebook.com/ZucchettiSoftware

https://twitter.com/ZucchettiSpa

https://www.youtube.com/user/mktzucche

https://www.instagram.com/bezucchetti/