29 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Teufel debutta nei monitor da studio con STUDIO 5X a tre vie

La notizia in sintesi Teufel entra nei monitor da studio con i nuovi STUDIO 5X.

I diffusori adottano un sistema attivo a tre vie con woofer da 5,25 pollici.

La versione STUDIO 5X BT integra Bluetooth 5.0 con AAC e aptX HD.

I monitor sono venduti in coppia da 499,99 euro.

Teufel debutta nel settore dei monitor da studio con STUDIO 5X, un sistema attivo a tre vie destinato a produttori musicali, sound designer e tecnici del suono. Il prodotto è disponibile da subito in coppia, in una versione cablata e in una variante con connettività Bluetooth.

Il modello STUDIO 5X viene proposto a 499,99 euro, mentre STUDIO 5X BT costa 549,99 euro. I supporti da tavolo non sono inclusi. Per l’azienda berlinese, nota per prodotti audio destinati anche all’ascolto domestico, si tratta del primo monitor sviluppato espressamente per l’impiego in studio.

Configurazione a tre vie e risposta dichiarata fino a 37 Hz

Il sistema impiega un woofer da 5,25 pollici a lunga escursione per le basse frequenze e un’unità coassiale dedicata alle frequenze medie e alte. Tweeter e midrange sono quindi collocati sullo stesso asse, una configurazione che, secondo le specifiche diffuse dall’azienda, mantiene una risposta più coerente anche quando il diffusore è installato in orizzontale.

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Teufel dichiara una risposta in frequenza da 37 Hz a 24 kHz a -10 dB e fino a 40 Hz a -6 dB. La separazione delle frequenze sui tre driver è pensata per evitare che il woofer debba riprodurre anche le medie frequenze, riducendo la distorsione da intermodulazione indicata dall’azienda come uno degli obiettivi progettuali.

Il monitor utilizza inoltre un DSP con filtri lineari in fase. Questa soluzione interviene sulla risposta temporale del segnale e punta a rendere più leggibili i transienti, cioè le variazioni sonore rapide che incidono sulla valutazione di dinamica, equalizzazione e posizionamento degli strumenti durante il missaggio.

Misurazioni e adattamento all’ambiente

Per lo sviluppo del prodotto, Teufel riferisce di avere utilizzato nel proprio laboratorio di Berlino il sistema Klippel Near-Field Scanner. Lo strumento consente di rilevare il comportamento del diffusore riducendo l’influenza dell’ambiente di misura, con analisi della risposta in frequenza e della fase.

Il cabinet presenta bordi frontali arrotondati e un condotto bass reflex collocato sulla parte anteriore. Quest’ultima scelta può facilitare il posizionamento vicino a una parete rispetto a un condotto posteriore, anche se la resa finale resta legata alle condizioni acustiche della stanza e alla configurazione scelta dall’utente.

Sul retro sono presenti filtri analogici per l’adattamento ambientale, utilizzabili per modificare la risposta del monitor in base alla sua collocazione: vicino a una parete, in un angolo o in campo libero. Sono previsti controlli Low Shelf e High Shelf, un LED di stato regolabile o disattivabile e tempi di standby configurabili.

Connessioni e versione Bluetooth

Entrambe le versioni dispongono di ingressi combo XLR bilanciati. STUDIO 5X BT aggiunge Bluetooth 5.0, con supporto ai codec AAC e aptX HD, per riprodurre audio da smartphone, tablet e laptop senza passare dall’interfaccia audio dello studio.

La connettività wireless è pensata soprattutto per l’ascolto di tracce di riferimento, bozze e contenuti condivisi durante le sessioni di lavoro. Il modello cablato resta invece rivolto a chi non necessita della riproduzione Bluetooth nel proprio flusso operativo.

Per installazioni multicanale e configurazioni immersive, incluse quelle citate dall’azienda per Dolby Atmos, i diffusori integrano due punti di fissaggio filettati M6. Teufel segnala inoltre la disponibilità di supporti da tavolo realizzati in collaborazione con König & Meyer, venduti separatamente.

Con questa gamma, Teufel porta nel proprio catalogo una proposta rivolta al monitoraggio in studi e postazioni di produzione. La disponibilità immediata delle due versioni consente di scegliere tra la configurazione tradizionale con cavi e quella che aggiunge la riproduzione senza fili.

FAQ

Quanto costa Teufel STUDIO 5X?

STUDIO 5X è venduto in coppia a 499,99 euro, con supporti da tavolo esclusi.

Quanto costa la versione STUDIO 5X BT?

STUDIO 5X BT costa 549,99 euro in coppia e aggiunge la connettività Bluetooth.

Quali codec Bluetooth supporta STUDIO 5X BT?

Bluetooth 5.0 supporta AAC e aptX HD per la riproduzione da smartphone, tablet e laptop compatibili.

Qual è la risposta in frequenza dichiarata?

La risposta dichiarata si estende da 37 Hz a 24 kHz a -10 dB, con 40 Hz indicati a -6 dB.

Su quale fonte si basa questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.